DEN FØLELSEN: Når du innser at du er klar for sekstendelsfinalen i selveste Wimbledon. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

15-åring tar Wimbledon med storm: – Kult at Michelle Obama vet at jeg eksisterer

Michelle Obama og moren til Beyoncé er blant de mange som har lagt merke til Wimbledon-sensasjonen Cori «Coco» Gauff. Og selveste Serena Williams vil ikke utelukke at 15-åringen går helt til topps.

Nå nettopp







Den amerikanske 2004-årgangen er rangert som nummer 313 i verden, så da hun kvalifiserte seg for hovedrunden i Wimbledon og tok seg videre fra den første runden i kamp mot selveste Venus Williams, rangert som nummer 44 i verden, var det stort nok i seg selv.

Fakta om Cori Gauff Kallenavn: Coco Født: 13. mars 2004 (15 år) Fødested: Atlanta i Georgia i USA Bosted: Florida i USA Nåværende ranking: 313 Høyeste ranking: 299 (10. juni 2019) Aktuell: Videre til sekstendelsfinalen i Wimbledon. Har tidligere spilt kvalifisering til French Open og US Open uten å ta seg til hovedrunden. Vis mer vg-expand-down

Gauff er faktisk den yngste til noensinne å kvalifisere seg for den prestisjetunge turneringen siden Open-æraen startet i 1968, ifølge WTA, og den første 15-åringen til å delta i hovedrunden på et tiår.

Men Gauff, med kallenavnet «Coco», ga seg ikke med det.

I runde to ble Magdaléna Rybáriková, nummer 139 i verden, feid av banen med 6–3, 6–3, før Gauff sto for et mesterlig comeback i den tredje runden mot Polona Hercog, nummer 60 i verden.

Hercog vant det første settet 6–3, men Gauff slo tilbake og vant det andre settet med 9–7 i tiebreak. Så vippet hun det siste settet i sitt favør med gamesifrene 7-5.

Da kom til og med tidligere førstedame Michelle Obama på banen. Hun tvitret følgende:

Gauff legger ikke skjul på at hun var overveldet over akkurat det.

– Hun er en av mine rollemodeller, så det er kult at hun vet at jeg eksisterer, sier Gauff ifølge CNN.

Også moren til artisten Beyoncé har fulgt med på 15-åringen. Hun la ut denne Instagram-videoen etter seieren mot Hercog:

– Jeg skrek da moren til Beyoncé la ut en video av meg på Instagram. Jeg håper hun har fortalt Beyoncé om meg, for jeg ville elsket å gå på en av konsertene hennes, sier Gauff håpefullt ifølge BBC.

En annen som har fått øynene opp for 2004-årgangen født i Atlanta i Georgia i USA, er Serena Williams.

Med 23 Grand Slam-titler regnes hun for å være blant tidenes beste tennisspillere.

– Jeg tror det finnes noen typer 15-åringer, som meg, som ikke visste hva de skulle gjøre i Wimbledon. Og så har du 15-åringer som «Coco», som vet akkurat hva man skal gjøre, sier Williams.

les også Ruud ute av Wimbledon etter første runde

– Kan hun vinne Wimbledon?

– Hun leverer definitivt på et helt annet nivå, og for å være ærlig, så tror jeg at hun er kapabel og klar for det, svarer den 37 år gamle stjernen, som selv er klar for samme runde som Gauff.

Williams møter Carla Suárez Navarro mandag. Samme dag møter Gauff tidligere verdensener og nåværende verdenssyver Simona Halep.

– Jeg har sett mye av henne, åpenbart. Men jeg har aldri slått eller trent med henne. Jeg vet ikke hvordan ballen kommer til å føles når jeg faktisk spiller, men jeg er veldig kjent med hvordan hun spiller bare ved å ha sett mye på henne, sier Gauff om sin motstander.

PS: Wimbledon kan du se på Eurosport.

PS II: Cori Gauff hadde før årets Wimbledon spilt inn nesten nøyaktig 75.000 dollar i premiepenger. Nå er hun sikret minst 223.464 dollar til for sin innsats i single-turneringen.

Publisert: 08.07.19 kl. 05:42