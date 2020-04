STUDERER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen studerer medisin og jobber på sykehus i coronakrisen. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Uhrenholdt Jacobsen tar vakter på sykehuset

Det blir en annerledes påske også for langrennsløper og medisinstudent Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33).

– Jeg skulle hatt fri, men tilbød å ta noen vakter på sykehuset. Jeg har ikke noe som er viktigere, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i et intervju med Aftenposten.

Langrennsløperen er inne i en seks ukers lang praksisperiode på Bærum Sykehus. Om ett år er hun ferdig utdannet lege.

– Min oppfatning, og det har jeg lært på Bærum, er at alle i helsevesenet er skikkelig innstilt på å ta vare på folk enten de har corona eller ikke. Jeg er imponert over alle de som jobber på sykehuset, de som vasker tøy og gulv, rer senger, triller senger, lager mat. Det er så mange funksjoner og folk er løsningsorienterte. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne håndtere den krisen vi er oppe i, sier Jacobsen i intervjuet.

Jacobsen gikk sitt siste renn for sesongen under tremila i Holmenkollen foran tomme tribuner. Da ble hun nummer 16 og tok til tårene etterpå. Det kan ha vært det siste løpet hun gikk på toppnivå. Resten av sesongen ble avlyst grunnet spredningen av coronaviruset, og Jacobsen har ikke bestemt seg for om hun kommer til å fortsette.

Før verdenscupavslutningen ble avlyst var det allerede klart at Universitetet i Oslo ikke ville la Jacobsen reise til USA og Canada for å kjempe om 3. plassen sammenlagt.

– Jeg har bare bestemt meg for at jeg ikke skal ta den avgjørelsen i pressesonen i dag, sa hun til VG etter tremila.

I intervjuet med Aftenposten får hun spørsmål om hun tror verden vil være forandret når denne krisen er over. Det er Jacobsen sikker på:

– Så absolutt. Jeg håper vi gjør det. For det første er det gledelig å se at alle stiller opp for hverandre. Og vi er flinke til å omstille oss når vi må. Og så tror jeg det er mange der ute som får et annet perspektiv på hva som er viktig og hva som er mindre viktig, sier langrennsløperen.

