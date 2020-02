PRØVER PODKAST: Tiril Eckhoff innrømmer at hun liker dårlig at færre ser skiskyting, og hun prøver å gjøre noe med det. Foto: NTB SCANPIX

Mister flere seere enn langrenn: – Blir litt lei meg

ANTERSELVA (VG) Skiskyting har mistet flere seere enn langrenn de siste fem årene. Nå tar skiskytterne grep for å nå ut til flere av de unge.

– Med sosiale medier har ting endret seg litt. Samtidig tenker jeg det er bra at ungdommer ikke sitter inne hele helgen og ser på skiskyting. Men jeg håper de interesserer seg for skiskyting. Men jeg tror folk synes det er gøy å se på, og det bekymrer meg ikke veldig, sier Ingrid Landmark Tandrevold når VG møter henne på et pressetreff før VM-normalen i Anterselva.

I løpet av de siste fem årene avstanden mellom skiskyting og langrenn målt i seertall blitt større. I snitt denne sesongen har langrenn et snittseertall på 106.000 mer enn skiskyting. For fem år siden var forskjellen på bare 32.000.

Tallene er basert på verdenscupen i begge idretter, og du kan se dem her:

Podkast-suksess

Denne sesongen har Tandrevold og landslagskollega Tiril Eckhoff opprettet podkasten «Kant ut» – med stor suksess. En av grunnene til at de driver med podkast, er for å nå ut til flere unge brukere.

– Jeg fikk akkurat se på Love Island at der er det nesten ingen som vet hva skiskyting er omtrent, sier Eckhoff og ler – før hun fortsetter:

– Jeg synes for eksempel jeg og Ingrid gjør noe smart ved å holde på med podkast. Det er jo kanskje der for eksempel Johannes Høsflot Klæbo er kjempeflink, han snakker med de unge gjennom sin YouTube-kanal. Jeg blir jo litt lei meg når jeg hører folk ikke vil se på skiskyting, for jeg synes det er en veldig spennende idrett.

Hun er bedre på podkast enn å åpne champagneflasker:

Ikke bekymret

Forskjellen til langrenn og synkende TV-tall bekymrer dog ikke de fleste skiskytterne nevneverdig.

– Når det gjelder de unge, tenker jeg det er bra at de finner på andre ting enn å sitte og se på TV, sier Synnøve Solemdal.

– Jeg prøver å gå så bra som mulig, og jeg synes skiskyting er utrolig spennende. Det er så mye som kan skje og det er så mange nasjoner som kan hevde seg. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det bortsett fra å bli en så god skiskytter som mulig, sier Marte Olsbu Røiseland.

Johannes Thingnes Bø, som vant verdenscupen suverent forrige sesong, går også for taktikken å være så god som mulig for å lokke til seg flere interesserte.

– Jeg føler ikke jeg gjør en stor jobb for å prøve og rekruttere folk. Jeg prøver bare å få gode resultater og jeg håper det kan motivere andre til å følge med på idretten, sier han.

– All in på Instagram

– Jeg har bevisst ikke kapasitet til å være på for mange sosiale plattformer, så jeg går all in på Instagram. Jeg er litt barnslig, så jeg tror jeg når et bredt spekter både med alder og innhold, sier storebror Tarjei Bø.

Også tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen er på plass i Anterselva. Han jobber som ekspertkommentator for NRK. Svendsen tror Tandrevold og Eckhoff gjør noe lurt i å satse på podkast.

– Det er vanskelig å si hva man skal gjøre for å nå ut til det yngre publikum. Det er et veldig populært produkt, men man bør kanskje satse mer mot sosiale medier med saker der som fenger flere yngre. De er jo mye mer på de plattformene enn lineær TV for eksempel. Og podkast er absolutt ikke dumt, sier han.

Etter han la opp vært å se på Mesternes mester på NRK. Der ga han alt:

Publisert: 18.02.20 kl. 10:41

