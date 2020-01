TILBAKE: Etter å ha vært ute med en kneskade i ett år var Marcus Kleveland tilbake i X Games i Aspen natt til mandag. Foto: Daniel Tengs

Kleveland imponerte i comebacket: – Kjempefornøyd

Marcus Kleveland (20) leverte varene i sin første konkurranse på over ett år under Knuckle Huck-konkurransen i X Games.

Det var likevel ikke nok til å vinne, men 20-åringen var godt fornøyd med andreplassen.

– Det var veldig godt å være tilbake. Jeg kjente at det er lenge siden jeg har konkurrert. Det var både adrenalin og nerver, forteller han til VG.

Zeb Powell vant konkurransen, mens den andre norske forhåndsfavoritten og regjerende mester Fridtjof Sæther Tischendorf ble nummer tre.

I Knuckle Huck deles det kun ut X Games-medalje til vinneren, men det viktigste for Kleveland var at kneet holdt.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg fikk gjort de triksene jeg skulle. Selvsagt blir man alltid litt skuffet når man ikke vinner. Hadde jeg landet de to siste triksene kunne det blitt et annet resultat, men sånn er det. Det viktigste var at kneet holdt.

Det er ett år etter at han knuste kneskålen mot en «rails», og veien tilbake har vært lang.

– Det var helt jævlig. Det var det. Jeg prøver å komme over frykten, og føler at jeg har det når det gjelder rails. Men jeg må tørre å gutse litt mer på hopp, sa han til VG før comebacket.

– Nå skal jeg hjem og slappe av, så det kneet får litt ro. Men det var utrolig gøy å være tilbake, sier han nå.

Han har to gull i slopestyle fra X Games her, i 2017 og 2018 (pluss to sølv i Big Air samme år). I år deltok han bare i den relativt nye øvelsen Knuckle Huck.

– Det er egentlig en vanlig hoppkul, hvor du skal være så kreativ du kan ut kulen. Det blir mange rare og kreative varianter, sier han.

– Denne grenen ble nærmest laget for Marcus. Det var han som startet denne bølgen, forklarte landslagstrener Marius Håker før konkurransen.

Nå håper Kleveland det etter hvert blir en fullverdig gren.

– Det er vanskelig å si hvor stor denne konkurranseformen blir, men det virker som publikum setter pris på den, så vi kan jo håpe det blir en normal gren etter hvert. Jeg tror den skal komme til Hafjell senere i år, sier han.

Natt til lørdag tok freeski-utøveren Birk Ruud X Games-sølv etter dette utrolige trikset:

