Berit Kjøll og Norges idrettsforbund er i ny dialog med sjakk om mulig opptak. Men hvordan passer sysler som sjakk og e-sport overens med definisjonen av «idrett»? Foto: Ole Kristian Strøm/EPA

Kommentar

Hva er egentlig idrett?

Smidighet er stikkordet dersom Norges Idrettsforbund skal bevare posisjonen sin i en verden som forandrer seg. E-sport kan bli en enda større nøtt enn sjakk.

I den endeløse rekken av utfordrende temaer som ikke fikk det skikkelige ordskiftet på Idrettstinget som det burde fått, var et forslag til endring av idrettens regelverk ekstra interessant.

Det gikk til kjernen av hva begrepet «idrett» egentlig er for noe.

Hvilke krav skal og bør oppfylles for å falle innenfor definisjonen, som er en forutsetning for å kunne opptas i den organiserte idrettsbevegelsen?

I paragraf 1.2 i NIFs «lov», eller «regelverk» som det jo strengt tatt burde hete, kommer det frem hva som gjelder i dag:

«Det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter».

Men hva da med varianter som ikke er så innmari fysiske?

Forandringsforslaget gikk ut på å endre ordlyden til «fysisk eller ferdighetsmessig», men det ble det altså ikke noe av. Dette er interessant på flere plan.

100 deltagere gjør seg her klare til «Fortnite World Cup Finals» i USA sist sommer. Foto: Dennis Schneidler / X02835

Norges idrettsforbund inviterte nemlig i sommer, altså etter Idrettstinget, Norges sjakkforbund til ny sondering av muligheten for opptak.

I september ble det holdt et møte i NIF, det er satt med en administrativ gruppe for å se på spørsmålet og begge parter er enige om å sondere i egne rekker.

Mer her er det altså et underkommunisert faktum at Idrettstinget, uten å diskutere det skikkelig, i praksis har stengt døren inntil videre.

Sjakk er imidlertid ikke alene om å ha utfordringer på dette området. For hvordan skal idretten egentlig forholde seg til e-sport, farsotten som blir mer og mer populær blant de yngre?

Riktignok finnes det tysk forskning som tar for seg fysiske utfordringer som må løses for å bli skikkelig god foran skjermen, men det skal vel litt til for at dataspill havner innenfor idrettsdefinisjonen slik den står i dag?

E-sport er allerede omfavnet av for eksempel Norges Fotballforbund, men en større formalisering som en eventuell del av NIF skaper en rekke utfordringer:

E-sport favner vidt og bredt, og hvordan passer egentlig kultur og særpreg inn i en organisasjonsform som den Norges idrettsforbund har hatt siden tidenes morgen?

Hvordan harmonerer en frivillig organisasjon med de ulike kommersielle aktørene med interesser rundt E-sport?

Hva med kontrollfunksjoner, for eksempel relatert til faren for kampfiksing?

Hva med IOCs bekymring rundt voldelig innhold i enkelte spill?

Og så videre.

Dessuten er det et stort spørsmål som kan skape hodebry både her og der; NIFs rigide og særnorske bestemmelser om rangeringsfri barneidrett. Forrige gang spørsmålet om «sjakk+NIF=sant» var oppe som tema, var dette en betydelig årsak til at det ikke ble noe organisatorisk samliv.

Men dersom det skal være noe poeng i å ta diskusjonene som nå er i gang, må det vel ligge en tankegang bak om å finne en plattform alle kan leve med?

I tilfelle er det vanskelig å se for seg noe annet enn at NIF faktisk må erstatte en firkant med noe som er rundere i kantene.

I hele sjakkens vesen ligger det jo at de største talentene må få mulighet til å utvikle hjernens kognitive evner tidlig nok, og det er det vrient å se at kan skje uten at de får bryne seg i konkurranser mot voksne.

Men samtidig som de beste har dette tilbudet, kan jo barneturneringer ha premiering til alle, og annet som er viktig for den sosiale linjen NIF fører. Også for deler av E-sport blir det interessant å se hvordan aldersspørsmål blir håndtert.

Før noe slikt overhodet kan bli aktuelt, er vi altså der at idrettsbevegelsen må ta diskusjonen som ikke kom i fullbredde på Lillehammer. Her er det heldigvis nå ikke så lenge til neste sjanse, ettersom frekvensen for idrettstingene nå er blitt annethvert år.

Måtte vi få en god debatt om hva idretten skal være og ikke være. Ikke minst for Norges idrettsforbunds egen del.

Publisert: 30.01.20 kl. 11:01

