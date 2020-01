NORSK DELTAKER: Magnus Teien Gundersen får kjøre seks løp i kuskematchen V75 Champions i lørdagens V75-spill på Åby Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gigapott i V75-spillet

Åby Travbane arrangerer internasjonal V75-omgang, hvor det ligger hele 60 millioner kroner i premiepotten.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Skulle du bli alene om å klare syv rette venter 24 millioner kroner. Innleveringsfristen i V75-spillet er klokken 16.20. V75 Champions er konseptet denne lørdagen. En kuskematch hvor de 15 beste i svensk V75 i fjor stiller til start.

– Norske Magnus Teien Gundersen er blant disse, men har fått svært dårlig tildeling av hester. Hesteeierne eller trenerne melder på de kuskene de helst vil skal kjøre hestene deres. Så det blir neppe noen seirer på den dyktige unggutten, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Men norsk V75-seier kan det muligens bli i kaldblodsløpet.

– Grislefaksen G.L. har klar fordel av pisk og satte banerekord på Gävle, sist han gjestet Sverige. Men han møter gode Bellfaks som vant utruet etter pause sist og som kan ventes ytterligere forbedret nå. Jeg tror en av disse to gjør opp, sier Olsbu.

Bankeren fant han allerede i langløpet i V75-innledningen.

– Burning Man er en meget bra traver, som vant lett sist han var ute på distansen. Bare det løser seg greit fra innersporet på tillegg, bør han vinne igjen, for dyktige Örjan Kihlström, som er en mester i å finne lukene, sier traveksperten.

Dagens banker:

Burning Man (V75-1) er meget god på distansen. Bør vinne bare det løser seg og han viser seg fra sin beste side.

Dagens luring:

Mimiro (V75-2) går fine løp hver gang. Er rask ut og kan bli farlig om hun kommer seg foran.

Her er Olsbus V75-tips til Åby:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

BANKERKUSK: Örjan Kihlström. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (3140mv)

6 BURNING MAN

———————————–

1 Global Woodstock

15 Gizmo de Veluwe

4 Cayucos

9 Vagabond

11 Viking's Topline

7 Stand By Ken

10 New Dawn

13 Wind Knight

8 Racing Ribb

14 Jack Zon

5 Fashion Fine Wine

3 Golden Indra

2 Madurai

Løpet

Burning Man skal ha en god sjanse i dette langløpet.

Favoritten

Burning Man skuffet nest sist, men har vært overbevisende ellers. Vant lett fra tet sist han var ute på distansen. Bare det løser seg fra innerspor på tillegg, bør han vinne.

Outsiderne

Global Woodstock har gått fine løp uten å vinne. Kan kanskje ende på trippelen fra sin fine utgangsposisjon.

Luringen

Gizmo de Veluwe har vært bra til to strake sprintseirer. Nå er distansen nesten dobbelt så lang. Dessuten står han i bakspor på tillegg. Likevel trippelaktuell.

Startsiden

Global Woodstock og Cayucos er flinke ut og kan kjøre om føringen.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i form av Burning Man. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2140mv)

1 SUPER SARAH

5 MIMIRO

2 CATWALK IMA

7 IPOMEA

12 ZANZIBAR EFFE

13 Rosy Wine

———————————–

11 Livi Othella H.M.

3 Ella Victorystone

4 Bambi A.F.

10 Amusement

8 Dolly Dream

15 Maja Winner

6 Digital Furcola

Løpet

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten

Super Sarah er urutinert og har bare startet tre ganger. Har vært bra til to strake seirer og tok en solid triumf fra køen sist. Står fint til spormessig og skal regnes igjen.

Outsiderne

Catwalk Ima har også vært bra til to strake seirer, fra henholdsvis tet og dødens. Aktuell på ny.

Ipomea holdt godkjent fra dødens sist. Ble treer nest sist, speedet ned av et par medsmygende hester da.

Zanzibar Effe avsluttet bra sist og er bedre enn raden. Ikke ueffen med klaff, men det må løse seg litt fra tillegget.

Rosy Wine lå for hardt på i tet sist. Fikk det servert i seiersløpet.

Luringen

Mimiro avsluttet bra til tredje sist og tok en sterk seier fra dødens nest sist. Er kjapp fra start og kan muligens stikke til tet. Blir farlig derfra.

Startsiden

Super Sarah og Mimiro kjører trolig om spissen.



V75-3 (2140mv)

8 TENGIL FACE

5 STRONG HEARTBEAT

14 BOSSY ALLEY

1 POINT ZERO

13 Celsius Evo

15 I'm The Only One

9 Noble Boy

12 Capture

6 Gooner

11 M.T.Nordic Spirit

———————————–

3 Speed Marke

10 Bouncing Ball O.O.

2 Stepping Stone

7 Morran

4 Carmen Brick

Løpet

Mange med sjanse i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Tengil Face vant lett etter å ha overtatt etter en snau runde sist. Er noe usikker med voltestart og står således greit til. Men det kreves uansett tur fra innersporet på tillegg. Feilfritt og med klaff er han god nok.

Outsiderne

Strong Heartbeat vant fire av fem i debutsesongen i fjor. Innledet med fire strake da. Kommer ut etter fire måneders pause nå og trenger kanskje løp i kroppen for å være helt på topp.

Luringen

Bossy Alley går fine løp hver gang. Vant 7 av 17 løp i fjor og vant sist Örjan Kihlström kjørte. Kan få en god start fra springsporet på tillegg og kan absolutt vinne om det skulle klaffe med posisjonene.

Startsiden

Nr. 1,2,5 og 6 er plussvarianter ut.



UTFORDRER: Jan Roar Mjølnerød trener og kjører utfordreren Grislefaksen G.L., som satte banerekord sist han gjestet Sverige. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2640mv)

12 BELLFAKS

5 Grislefaksen G.L.

———————————–

8 Stumne Fyr

1 Demex

14 B.B. Terje T.

9 Trø Hera

15 Tripsson Ø.K.

11 Joker C.K.

13 Bilbo B.S.

7 Tangen Braute

6 Grude Svarten

10 Faks Nils

4 Hönn Blesa

2 Närby Panik

3 Min Lilla Luring

Løpet

To hester kan rekke i kaldblodsdivisjonen.

Favoritten

Bellfaks var utruet til seier etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Med feilfri avgang fra et noe trangt spor, kan han vinne igjen.

Outsiderne

Stumne Fyr feilet i striden i V75 på Leangen sist. Trippelaktuell om det løser seg.

Luringen

Grislefaksen G.L. feilet sist. Solid til banerekord på Gävle tredje sist.

Startsiden

Demex kan løse fint.

V75-5 (2640ma)

8 ARMOUR AS

14 ZENZERO JET

11 IRON CREEK

7 ENZO

3 GAMBOY PELLINI

———————————–

4 Epsom

1 Bally T.N.

6 My Liberty

15 Edmund

12 Setauket

10 Major Tallmadge

5 Springbank

13 I.T.Inventor

2 Unblemished Record

9 Harvey Boko

Løpet

Jeg tror på fem hester i dette lærlingeløpet.

Favoritten

Armour As går gode løp hver gang. Står sjanseartet til ytterst på vingen. Riordan-traveren kan likevel vinne om det bare klaffer litt.

Outsiderne

Zenzero Jet har vært bra i begge sine starter etter pause, men står sjanseartet til i tredje rekke bak bilen.

Luringen

Gameboy Pellini var solid til seier etter en tung tur sist. Kan muligens få overta føringen tidlig.

Startsiden

Norske Unblemished Record er rask, men slipper kanskje til Gameboy Pellini eller Enzo.



V75-6 (2140mv)

7 THAT'S ART

4 THRILLER N.P.

3 VIKINGS PREACHER

5 REMARKABLE FEET

———————————–

15 Floris Baldwin

6 Mellby Fantom

14 Smevikens Cruiser

8 Claude Debussy

9 Bara Min

10 Platon Face

1 Tiger Marke

11 Pebbe Simoni

2 Imperator

12 Harpos Rockland

13 Nkoda Goj

Løpet

Fire-fem hester peker seg litt ut.

Favoritten

That's Art har vært bra i seiersløpene. Er rask fra start og står fint til i springspor. Fra tet og på sitt beste, skal han ha en fin sjanse.

Outsiderne

Thriller N.P. avsluttet fjoråret med tre strake seirer. Trenger kanskje løp, men skal uansett ikke avskrives.

Vikings Preacher var bra til seier i et travritt sist og er ikke ueffen.

Luringen

Remarkable Feet har vært positiv i sine siste starter og kan muligens ta en etterlengtet seier med maks klaff.

Startsiden

That's Art er kjapp fra start og er tetaktuell.



V75-7 (2140mv)

10 GREEN MAMBA

14 WILD LOVE

———————————–

5 Velegance

2 Fleur Mearas

9 Modern Love

4 Höwings Venus

12 Mira Prawo

13 Shutter Island

8 Orbital Ås

11 Navy Blue

15 Thorn Bird

1 Assiniboia Downs

3 Chikorita Jons

7 Lucky Babe

Løpet

Green Mamba blir nok klar favoritt i V75-finalen. Jeg tar med Wild Love.

Favoritten

Green Mamba har vært solid til to strake seirer og skal regnes med en bra sjanse igjen.

Outsiderne

Velegance fikk en fortjent seier sist etter fine løp. Trippelaktuell.

Fleur Mearas er kretsen rundt litt optimister med.

Luringen

Wild Love avsluttet godkjent sist. Var unnskyldt nest sist. Skal ikke avskrives tross dobbelt tillegg.

Startsiden

Chikorita Jons kan ta føringen i første omgang.

Publisert: 31.01.20 kl. 09:33

