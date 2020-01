Lotteritilsynet om Carlsen-reklame: Ulovlig på norske TV-skjermer

Lotteritilsynet håper Magnus Carlsen (29) følger norsk lov etter at han torsdag signerte en stor sponsoravtale med bettingselskapet Unibet.

Verdensmesteren skal de neste to årene være Unibets ansikt utad globalt.

– Jeg ser at VG siterer Carlsen på at han vil følge norsk lov. I så fall forventer vi heller ikke å se ham på norske TV-skjermer, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, til VG.

– Selv om det er teknisk mulig for norske tv-kanaler å sende fra utlandet, er det fortsatt ulovlig å markedsføre spill rettet mot nordmenn. Det gjelder uansett om det skjer fra utlandet eller fra Norge, sier Nordal.

Saken er flere av de mest kjente tv-kanalene i Norge sender fra utlandet, blant annet TV3, Viasat 4, MAX og FEM. Regjeringen foreslo i fjor vår en lovendring som kan stanse pengespillreklame fra utlandet.

– Det vil gjøre det lettere å håndheve markedsføringsforbudet, sier Henrik Nordal.

Han mener at Unibet «er blant selskapene som aktivt omgår regelverket for å lokke kunder inne på et ulovlig tilbud med de farer det innebærer».

– Det ulovlig å markedsføre seg mot nordmenn, uansett hvor det skjer fra, gjentar avdelingsdirektøren.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan) er skeptisk til Carlsens Unibet-avtale:

– Magnus Carlsen er nå både personlig og gjennom klubben sin sponset av pengespillselskaper som opererer ulovlig i Norge. Vi synes det er etisk svært betenkelig, og håper Lotteritilsynet vil se nærmere på lovligheten av denne avtalen.

– Det er trist at en av Norges største idrettsstjerner ikke bryr seg mer om de som sliter med spillavhengighet. Vi vet at halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer, er risiko- eller problemspillere. Dette skyldes i stor grad den kyniske markedsføringen disse selskapene driver med, sier Pernille Huseby.

Magnus Carlsen sa til VG torsdag at han personlig - som Unibet - mener at en såkalt lisensmodell er best for gambling i Norge. Den betyr at Norsk Tippings monopol erstattes med en ordning der alle aktører må ha lisens.

– Vi er uenige i at lisens er den beste modellen for pengespill i Norge, og vi skulle ønske at Carlsen ikke ukritisk hadde kjøpt spillbransjens argumenter i denne saken, mener Pernille Huseby i Actis.

Himanshu Gulati, idrettspolitisk talsmann i Frp, er ikke enig:

– Jeg synes det er bra at spilleselskaper sponsor norsk idrettstjerner. Vi ønsker Magnus Carlsen lykke til med avtalen, sier han og støtter en lisensordning.

