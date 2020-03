SNART FORELDRE: Melina Meyer Magulas og Eirik Myhr Nossum blir snart foreldre. I disse virustider har de begge hjemmekontor. Foto: FRODE HANSEN/VG OG PRIVAT FOTO/INSTAGRAM (innfelt).

Landslagstrener Nossum handler med hansker: Gjør alt for å være med på fødselen

Skilandslagstrener Eirik Myhr Nossum og Melina Meyer Magulas blir foreldre for første gang om seks uker. Derfor gjør han ekstra mye for å unngå corona-smitte.

Nå nettopp

Myhr Nossum skulle vært i Canada og avsluttet verdenscupsesongen nå, istedet blir det skiturer i marka og inneliv i leiligheten i Oslo med kona.

– Jeg blir pappa i en litt spesiell tid. Men min kone og jeg er relativt rolige og ganske rasjonelle folk, så jeg er ikke så bekymret, sier Nossum til VG.

Langrennstreneren lar seg ikke skremme av historier som den om lille Mikkel som ble født på isolat og med jordmor i fullt verneutstyr, men han gjør alt han kan for å være med på fødselen i disse corona-tider.

les også Gravide risikerer å måtte føde uten partneren til stede

– Vi har lyst til at fødselen skal skje mest mulig normalt, så det er ekstra viktig ikke å bli smittet nå. Vi drar bare på matbutikken når vi må, og da er det inn og ut med engangshansker på, sier Nossum og legger til:

– Nå er jeg i et yrke hvor det er fokus på hygiene, så jeg er vant til å vaske hendene godt.

Anbefaler å trene

Han oppfordrer alle til å følge rådene fra folkehelseinstituttet. Ingen andre enn kona får klem av landslagstreneren for tiden.

– Vi tar ikke imot besøk nå, sier Nossum og ler litt.

Men det er sant.

les også Suksesstrener Nossum: Vanskeligere å sjekke kona enn å ta VM-gull

Begge har hjemmekontor mens de teller ned til familieforøkelsen, selv om ingen av dem er i karantene.

– Man må finne andre måte å kommunsiere på, litt Facetime er fint, sier Nossum.

Samtidig anbefaler han folk som ikke er i karantene å ta seg en tur ut.

– Som fysiolog vil jeg si at mosjon alltid er sunt. I denne situasjonen så er det viktig at folk følger til punkt og prikke den nasjonale handlingsplanen. Ikke oppsøk andre. Tren gratis. Hold deg aktiv. Men når man er mye hjemme som nå, så blir det mye småspising, så for at nordmenn ikke skal komme tilbake med en gjennomsnittsvekt opp tre kilo, så anbefaler jeg å trene. Jeg slår et slag for folkehelsen, sier Nossum.

HEIA: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sekunderer Pål Golberg under Ski Tour 2020 i februar. Golberg vant sammenlagt. Foto: Terje Pedersen

les også FIS-topp: Vurderer å vrake femmila i Holmenkollen: – Tragisk

Femmila i Holmenkollen ble det siste rennet de gikk denne sesongen. Aleksandr Bolsjunov vant foran Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen. Nå starter Nossum straks med evaluering av sesongen. Denne gangen skjer det ved bruk av telefon.

– Løperne trener. Dette er en periode hvor de skulle konkurrert og holdt seg i gang. Vi forsøker å holde oss relativt normalt til planen, så de trener frem til ferie i månedsskifte april-mai. Men det blir ikke mange fellesøkter nå, men en skitur med en kompis eller venninne går fint, sier Nossum.

Husker du hvorfor Nossum tok til tårene i Seefeld i fjor?

Norges Skiforbund bestemte tidlig at de ikke sendte løpere til verdenscupavslutningen i USA og Canada etter at Kollen-helgen ble stengt for publikum. Nossum er stolt over ledelsen som reagerte lynkjapt. Han mener verden forandret seg forrige tirsdag.

les også Rødt og Ap vil øke dagpengene for folk som får sparken

– Jeg er ikke bekymret for egen helse. Men jeg har veldig respekt for dette som skjer på vegne av besteforeldre, eldre og risikogruppene. Dette kan jo også få katastrofale følger indirekte rent økonomisk. Folk blir permittert. Dette berører alle, så jeg møter dette med respekt mer enn bekymring, sier Nossum.

Tålmodighet

Og når baby Magulas/Nossum blir født, så kan det hende skuelystne besteforeldre får testet tålmodigheten.

– De er nok veldig «keen» på å møte den nye verdensborgeren så fort som mulig. Men jeg vet ikke helt hvordan dette påvirker spedbarn, så vi får se, sier Nossum.

les også Klæbo hardt ut mot at FIS avlyser først nå: – Pinlig

Landslagstreneren mener frisk luft og mosjon er viktig i en meget spesiell tid. Her er kona Melina Meyer Magulas ute på skitur søndag: (Bruk av bildet fra Instagram med tillatelse fra Magulas).

Landslagstreneren er glad det er 1,5 måned til fødsel, dersom babyen velger å forholde seg til termin.

– Jeg tror situasjonen er mer under kontroll da, nå er det jo nyheter med endring fra dag til dag, sier Nossum.

Landslagslaget starter ny sesong med samling på Sognefjellet.

– Så får vi se om det blir noe av, sier Nossum.

Publisert: 18.03.20 kl. 22:39

Fra andre aviser