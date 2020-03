VG-BANKER: Gigant Invalley Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-vinner i årsdebuten

Gigant Invalley hadde sin livs sesong i fjor, hvor han kjørte inn nærmere millionen og nesten doblet sitt grunnlag.



Anders Olsbu

Nå nettopp

10-åringen har trent fint og skal være godt forberedt.

– Gigant Invalley er kjapp ut og står til for å lede hele veien. Jeg spekulerer ikke i favorittfall. Ellers rekker det normalt med Hamre-duoen Ingbest og Troll Solen i V75-innledningen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Dagens banker:

Gigant Invalley (V75-5) kommer ut etter pause, men har trent fint. Leder trolig fra start til mål.

Dagens luring:

Mega Classic (V75-3) avsluttet solid sist og var kun knepent slått av Fougueux. Kan revansjere seg nå.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1440 kroner

PERFEKTE FORUTSETNINGER: Ingbest kan lede fra start til mål. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1609ma)

2 INGBEST

6 TROLL SOLEN

______________

3 Ådne Odin

4 Smedsbo Faksen

7 Valle Ask

1 Finnskog Sjefen

Løpet:

To Hamre-travere peker seg ut i V75-innledningen.

Favoritten:

Ingbest var veldig god nest sist. Satt i tet i første sving da, men slapp siden til kaldblodsdronningen Ulsrud Tea. Avsluttet flott etter sen åpning ved den anledningen og nærmet seg. Sto på tillegg på sprint før og etter det løpet. Nå har hun perfekte forutsetninger igjen. Femte sist vant hun lett fra tet etter 1.20-passeringer. Normalt sitter han tidlig i tet, og derfra forsvarer han seg meget bra. Skal ha en fin sjanse til å lede hele veien.

Outsiderne:

Ådne Odin overtok 1500 meter igjen i Laumb-løpet sist, men slapp ikke lenge etter. Trakk seg på oppløpet. Gangen før på Romme i Sverige vant han enkelt fra tet, selv med en trykk runden igjen. Er kjapp fra start, men det blir uansett ikke lett å ta en lengde på Ingbest. Unngår han dødens kan han fort ta den siste trippelplassen.

Luringen:

Troll Solen ble heftet da stallkameraten Roli Eld var syk og hadde en dårlig dag i Laumb-løpet sist. Måtte ut i fjerdespor i siste sving, men sto på bra til tredje fra sitt lange tillegg. Må trolig gjøre grovjobben selv. På sitt beste kan han muligens yppe seg litt mot stallkameraten.

Startsiden:

Finnskog Sjefen er kjapp, men ønsker nok gjerne ryggen til Ingbest. Ådne Odin kan også løse bra, men tar normalt ikke en lengde på Ingbest.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Gigant Invalley som kveldens VG-banker. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)

9 LISTAS SPARTACUS

1 KING'N SWING

5 BANKER GO'S

10 POLAR ROCKY

4 JACOBINE Y.

7 I See U. One

2 Belle Ami Butcher

3 Bettini

8 Crunch Classic

______________

Løpet:

Et åpent montéløp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Listas Spartacus har vært meget bra i sine tre siste travritt, med en seier og to annen som resultat. Nest sist på Jarlsberg ledet han fra start til mål. Sist gikk han en flott sisterunde til annen bak Valter LPC. I sitt tredje siste travritt travet han i dødens til han overtok 800 meter igjen. Kunne ikke stå i mot Edio på oppløpet, men var god toer. Står langt ute bak vingen nå, men er strøket inn et spor. Skal uansett regnes i striden.

Outsiderne:

Banker Go's holdt godkjent fra dødens i Kvasnes-debuten sist. Rapporteres ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig og kan ta en svært så etterlengtet seier.…Polar Rocky har kun gått ett travritt, for to år siden. Feilet da og ble disket. Gikk et fint prøveløp på 1.18,2 året før. Har en dyktig rytter og er farlig å avskrive. Han skal bli ridd offensivt, ifølge treneren.

Luringen:

King N' Swing sto vanskelig til på dobbelt tillegg mot gode hester i et stayerløp sist og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende. Treneren synes han var dårlig da, men vet årsaken og skal rette på det. Hesten sto på fint til femte nest sist i et løp gode Hands Down vant. Har vært bra i sine to siste travritt. Tapte kun for gode L.A.'s Mr. Brown fjerde sist og ble treer bak Listas Spartacus femte sist. Er litt variabel fra start, men skulle han klare å forsvare sporet, er det ikke umulig. Amalie Ødegård vant sitt første travritt nylig og kan kanskje vinne igjen.

Startsiden:

Bettini og Jacobine Y. kan begge løse bra. King N' Swing kan åpne bedre enn vist. Crunch Classic og Listas Spartacus er heller ingen sinker. En åpen startside.

V75-3 (2100ma)

6 FOUGUEUX

2 MEGA CLASSIC

1 AFT GALLEY

7 FOUR ON THE FLOOR

______________

3 Smoke Detector

4 A. Priori

5 Camorra

Løpet:

Fire hester gjør opp om seieren i dette løpet, nokså jevnt dem i mellom. Posisjoner, tempo og dagsform avgjør.

Favoritten:

Fougueux får et knepent tips. Han har vært bra til fire av fem seirer i år. Ble litt bedagelig sist og hadde hatt mer igjen, om man hadde dratt proppene til slutt. I stedet holdt han knepent unna for Mega Classic, som var klart forbedret. Nest sist tok han en sterk og enkel seier etter en tung tur. Enkelt ble det også tredje sist etter en tøff 1.10-åpning i tet. Skulle han klare å komme seg foran, kan han bli vrien å tukte, om han er på topp.

Outsiderne:

Aft Galley feilet direkte sist og før bilen slapp tredje sist. Nest sist satt han i tet i første sving og vant sikkert foran Diesolo de la Lune. Var solid til seier foran Fogueux fjerde sist. Hamre-traveren kan løse bra bak bilen, om han går feilfritt. Skulle han klare å forsvare sporet, er det muligens han som sitter med de beste kortene, om åpningen ikke blir morderisk.

Four On The Floor har vunnet kontrollert i tre av sine fire siste starter. Har tapt sportrekningen nå og blir nok tatt opp fra start. Skulle det bli tøff kjøring i front stiger sjansene. Er uansett aktuell blant de tre.

Luringen:

Mega Classic gikk skoløs for første gang sist og gikk også med skylapper. Var milevis forbedret da. Angrep fra jumboplass 500 meter igjen og var kun knepent slått av Fougueux etter en strålende avslutning. Står perfekt til spormessig og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

En feilfri Aft Galley kan muligens holde Fougueux ute.

V75-4 (2140mv)

8 TANGEN TERNAR

9 KLEPPE NIDO

4 Å.M. LUNA

7 LYNGÅS ALFA

11 TALENT Ø.K.

______________

12 Trø Ennius

1 Egge Loke

2 Koseboen

6 Findal Faxen

10 Nesfaksen

3 Birk B.B. Remin

Løpet:

Fem hester gjør trolig opp om seieren i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Tangen Ternar innfridde som VG-banker tross startgalopp nest sist. Feilet i striden med Ramstad Kristian i V75 tredje sist. Er usikker, men holder han seg nedpå, er han god nok til å vinne igjen. Men inntil videre er og blir han en evig outsider.

Outsiderne:

Kleppe Nido har vært god i sine tre siste starter. Sist ble han bakket innledningsvis, men ble med i angrep fra køen ut mot siste bortre og avgjorde lett til slutt. Gangen før ble han til overs innledningsvis og feilet etter 1000 meter. Likevel kom han solid tilbake til annen bak kapable Vestpol Loke. Tredje sist knep han seieren fra Tangen Lea. Løvdal-traveren står sjanseartet til i bakspor på tillegg, men kan runde alle om det bare løser seg litt med posisjonene.

Luringen:

Å.M. Luna kommer ut etter pause. Har fine fartsressurser, men er usikker og er ikke til å stole på. Men holder hun seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er hun ikke stort dårligere enn de andre. En evig outsider.

Startsiden:

Egge Loke vil naturlig nok, som eneste strekhest, lede en stund.



SUKSESSDUO: Truls Desserud (t.v.) eier og trener Gigant Invalley, mens Gunnar Austevoll kusker favoritten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2100ma)

3 GIGANT INVALLEY

______________

4 M.S. Triple J.

2 Pebbe Simoni

6 Rafolo

1 Kicking Classic

8 Mr. X.F. Royal

5 Mymanyyouare

7 Windy Ammik

Løpet:

Gigant Invalley blir kveldens alenestrek.

Favoritten:

Gigant Invalley imponerte i fjor med åtte seirer på 14 forsøk. Den nyblivne 10-åringen avsluttet fjoråret med fire strake seirer. Gigant Neo-sønnen gjør årsdebut nå, men Desserud-traverne pleier å være godt forberedt. Hingsten er kjapp fra start og stikker normalt til tet. Det meste tyder på at han får dirigere i front. I så fall bør det bli en enkel seier, selv om han trolig trenger løp i kroppen før han er helt på topp.

Outsiderne:

M.S. Triple J. kommer ut etter pause, men har fått mange jobb i kroppen og skal være godt forberedt. Men han tar ikke en lengde på Gigant Invalley fra start. Dermed taler det meste for et forsiktig opplegg for Hamre-traveren. Uansett kan han fort bli toer her. Fjerde sist avsluttet han flott til annen og var ikke mye slått av Gigant Invalley.

Luringen:

Pebbe Simoni ble sittende fast i tredje innvendig sist i et løp Floris Baldwin vant foran Patent Leather. Har trukket et fint spor, men er ikke rask nok til å være med i tetkampen. 13-åringen er best om det blir tøft tempo underveis, da han som regel alltid avslutter bra. Det spørs om det blir det her. Likevel kan han ende på trippelen.

Startsiden:

Gigant Invalley spinner nok til tet med Kicking Classic i rygg. Rafolo og Mr. X.F. Royal er begge kjappe, men står langt ute.



V75-6 (2100ma)

9 FIRSTNEVERFOLLOWS

2 MIA VINCE

1 BEAK'S LIVELY

6 KINDA LIKE'EM

5 St. Malo Decoy

3 Easy Credit

10 Chaperon Rouge

7 Bullshana T.T.

______________

8 Urra' del Rio

11 Diola

4 Sassy May

Løpet:

Et åpent hoppeløp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Firstneverfollows feilet i første sving i Rennesvik-debuten sist, men det var et arbeidsuhell. Hun kjentes veldig fin ut ellers, ifølge treneren. 4-åringen møtte tøft selskap ved flere anledninger i fjor og leverte flere fine innsatser. Går ned en klasse nå og kan vinne feilfritt.

Outsiderne:

Beak's Lively fullførte godkjent sist og har nå fått et par løp i kroppen. Er kjapp fra start og står til for et fint løp. Gikk flere fine løp i fjor og er ikke ueffen om hun er på topp.

Luringen:

Mia Vince gikk godkjent første gang ut etter pause sist. Avsluttet fint til annen bak en klart forbedret Odd Special Girl da. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står fint til spormessig og skal ikke avskrives.

Startsiden:

Beak's Lively kan forsvare sporet om kusken vil. Kinda Like'Em og Bullshana T.T. vil nok prøve seg en bit.



I NY REGI: Storm Jaro gjør en spennende start i regi av Frode Hamre, som melder om flotte treningsrapporter på hesten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

2 STORM JARO

______________

7 Mo Lykke

11 Odin Ø.K.

6 Madde

4 Kolbu Hjørdis

5 Talomen Ø.K.

1 Krita

9 Sikvelands Bork

8 Liheim Stjerna

3 Viljar Odin

12 Neslands Trine

Løpet:

Storm Jaro blir nok klar favoritt i V75-avslutningen.

Favoritten:

Storm Jaro har stått et par måneder på Hamre-stallen. Har gått en tusenmeter i 1.25-fart og sett veldig fin ut. Er god for en rekordforbedring og skal ha en fin sjanse.

Outsiderne:

Mo Lykke knep seieren fra Madde sist og var flink. Er kjapp ut, og klaffer det med posisjonene kan hun være trippelaktuell igjen.

Luringen:

Fantomet (starter ikke) gikk skoløs sist, noe som fungerte dårlig. Kommer ut med sko igjen nå. Gikk en sterk opphenting etter galopp nest sist og var suveren i sine to siste seiersløp. Har kapasitet til å utfordre favoritten, om han er tilbake på topp.

Startsiden:

Mo Lykke kan muligens stikke til tet tross sporet. Storm Jaro kan nok også løse bedre enn vist.



Publisert: 11.03.20 kl. 09:52

