Norsk idrett har beregnet at 500 millioner er tapt i mars som en følge av avlyste arrangementer, kom det frem i en pressemelding fra idrettspresident Berit Kjøll, etter at departementet ba om en redegjørelse. Ballen er hos kulturminister Abid Raja. Foto: Terje Bendiksby, NTB SCANPIX

Kommentar

Idrettens corona-krise: Får neppe noe kjempeplaster

Norsk idrett kan fort bli skuffet om forventningene skrus for høyt til hvor mye staten kan kompensere for giganttapene coronaviruset skaper.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

500 millioner kroner er estimatet fra Norges idrettsforbund om hvor stort det direkte likviditetstapet er som en følge av corona-krisen. Og da snakker vi bare om avlyste arrangementer i tidsperioden 5. mars-31. mars. I tillegg kommer en rekke andre utgiftsposter.

Beregningen er et svar på en bestilling fra Kulturdepartementet om tingenes triste tilstand.

Nå er spørsmålet hvordan kulturminister Abid Raja vil respondere på informasjonen fra et kriserammet Idretts-Norge. I tillegg har aktører innen kultur og andre frivillige organisasjoner kommet med sitt.

Signalene fra statsråden tyder på at det muligens blir jobbet med en form for lindring. Men av hvilket omfang, i tilfelle? Spørsmålet er hvor mye det er sannsynlig og rimelig at staten skal spytte inn i denne sektoren nå.

Hvor mye kan idretten be om?

Vi lever i en tid der samfunnet blør på alle fronter, og hvor mange nordmenns eksistensgrunnlag er i fare. Da handler det om å prioritere. En av de vanskelige utfordringene for landets politiske ledelse er da å fordele drahjelp dit de trengs mest.

Her er det krevende å vite hvor på stigen idrett og annen frivillighet kan regne med å bli plassert. Samfunnsnytten er udiskutabel, det samme er dokumentasjonen på hvilken skade corona-krisen allerede har gjort. Fremtidsscenarioene er direkte skremmende.

les også Norsk idrett: – Taper 500 millioner i mars

Norsk fotball har for eksempel beregnet et corona-tap i mars på 50 millioner, ishockey anslår å ha tapt 30 millioner.

Men i hvor stor grad kan og bør staten bli redningen her, i en tid der behovene er så vidtrekkende?

At det bør komme en utstrakt hånd til idretten, er både viktig og riktig. Men det er nok samtidig en illusjon å tro at det offentlige Norge over tid kan prioritere idrett så høyt at corona-effekten blir substansielt redusert. En halv milliard i tap bare i mars er jo store penger allerede, og det vil bare balle på seg om krisen drar ut i tid. Da er det nok dessverre liten grunn til å tro at staten skal kompensere vesentlig for det man taper på arrangementer som ikke blir noe av.

les også NTF-leder om permitteringer: – Noen sitter med hånden på knappen

Deler av idrettens problemer ligger i skjæringen mellom aktører som skaper aktivitet og at klubber er å anse som arbeidsgivere. Og her vil jo ansatte være i samme båt som arbeidstagere i andre sektorer, der permitteringstrusselen fort truer. Arna-Bjørnar har allerede tydd til varsel om dette, og ifølge Norsk Toppfotball sitter mange «med hånden på knappen og er klare til å permittere». Dessverre er det akkurat nå ingenting som tyder på noe annet enn at dette vil skje. I det uføret situasjonen skaper for en rekke klubber, er det en del av krisens ubarmhjertige logikk. Er produktet parkert, er det vanskelig å lønne ansatte.

Norsk idrett står overfor en prøvelse av nesten uforståelige dimensjoner, men befinner seg i samme båt som en serie andre trengende formål.

I en realistisk verden er det nok klokt å ikke tro at eventuelt statlig plaster er i nærheten av å kunne dekke over det ekspanderende såret.

Dessverre.

Publisert: 16.03.20 kl. 20:49

Mer om Idrett Coronaviruset

Fra andre aviser