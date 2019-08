SNUDD SKUTA: Eirik Horneland har fått Rosenborg på skinner igjen etter en tung sesongstart. Her fra tapet for Molde på Aker Stadion i april. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Ekspert før storkamp: – Rosenborg tåler ikke å tape

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener RBK-trener Eirik Horneland har et stort dilemma før den viktige kampen mot serietreer Odd i Skien.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Dette er et dilemma for Horneland. Rosenborg tåler ikke komme til Skien og tape den kampen. Da er de åtte poeng bak Odd med 12 kamper igjen, sier Joacim Jonsson i programmet «Før Runden» på Eurosport.

Han sikter til hvordan RBK-trener Eirik Horneland skal sette opp laget og disponere spillere til kampen mot Odd lørdag kveld. Rosenborg spilte Champions League-kvalik i midtuken som var, og skal igjen spille Champions League-playoff for Dinamo Zagreb førstkommende onsdag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I seriekampen mot Tromsø forrige helg valgte Horneland å starte med ungguttene Erik Botheim (19) og Emil Ceide (17). De svarte på tilliten: Botheim scoret tre og Ceide var nest sist på to. Her kommer dilemmaet inn: Bør Botheim og Ceide få fornyet tillit etter solid leveranse sist helg? Jonsson mener Horneland bør unngå å rullere for mye på laget.

– Det er en helt annen ting å møte Tromsø på Lerkendal enn å møte Odd i Skien. Jeg er ganske sikker på at Horneland kommer til å rullere minst mulig. Konradsen er viktig, men han tåler kanskje ikke to så tette kamper. Lundemo er usikker, men ellers tror jeg Horneland stiller med fullt kjør. Han har ikke noe annet valg mener jeg. Det betyr Søderlund på topp, som mot Maribor i midtuken, forklarer Jonsson i programmet.

Se Botheims hattrick her:

– Samtidig er Odd uten Espen Ruud og sannsynligvis Fredrik Oldrup Jensen, så det er et svekket Odd-lag også. Så der ligger det en mulighet for Rosenborg. Skal de spille Europa igjen neste år også, må de sannsynligvis opp der og ta en medalje. Så de kan ikke spare seg heller, sier kommentator Asbjørn Myhre.

Rosenborg og Horneland har snudd skuta etter tidenes dårligste sesongstart, og ligger nå på femteplass i Eliteserien etter 17 runder - ti poeng bak serieleder Bodø/Glimt, og fem poeng bak Odd på tredjeplass.

En viktig kamp for begge lag - og i Skien forventes det massivt trøkk. Telemarksavisa skriver at det forventes mellom 8000 og 9000 tilskuere. Skagerak Arena har kapasitet på 12.000.

Rosenborg møter et Odd-lag som nå går inn i en periode som fort kan definere høstsesongen. Etter Rosenborg på Skagerak Arena lørdag, skal de i sine to neste kamper møte Molde borte og så ta imot Bodø/Glimt hjemme. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo tror lørdagens kamp blir en av de største de siste 50 årene.

– På de siste 50 åra, hvor mange sånne kamper har vi i Odd hatt når vi selv er i toppen og møter Norges beste lag? Det blir en tøff kamp, og vi trenger publikum i ryggen. Det betyr mye, så jeg håper telemarkingene kjenner sin besøkelsestid. Vi har vært gode hjemme og vi trenger at publikum kommer og hjelper oss frem til seier, sier han til TA.

PS: Odd-Rosenborg spilles 18.00 og sendes på Eurosport Norge. Se høydepunktene fra Rosenborg-Odd på Lerkendal i vår:

Publisert: 17.08.19 kl. 11:15 Oppdatert: 17.08.19 kl. 11:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post