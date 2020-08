SJAKK-LEGENDER: Garry Kasparov og Magnus Carlsen fotografert sammen i 2014. Foto: Pontus Höök / poho

Kasparov: – Magnus har ikke samme konkurranse som meg

Sjakk-legenden Garry Kasparov (57) mener at Magnus Carlsen ikke opplever like sterk konkurranse i dag som det han selv gjorde på 1990-tallet.

Russeren - som nå er bosatt i Kroatia - mener også at dagens verdensmester begynner å føle på alderen, 29 år gammel.

Dette kom fram da Kasparov lørdag var gjest på chess24.com’s sending fra den pågående turneringen på «Magnus Carlsen Chess Tour 2020», der nordmannen er klar for finalen etter å ha slått Peter Svidler, en av de gamle stjernene som Kasparov trakk fram.

– Med all respekt for dagens spillere, begynte Kasparov, men dro så fram at han først hadde hatt Anatolij Karpov som sin store motstander, og deretter den neste generasjonen med spillere som Viswanathan Anand og Vladimir Kramnik - og flere andre fra den tiden.

– Jeg ser ikke at Magnus har den samme konkurransen som meg, sa alltid frittalende Kasparov.

– Ding og Caruana viser ikke samme klasse som det Vishy (Anand) og Kramnik gjorde for 25 år siden. Jeg prøver ikke undergrave Magnus’ motstandere, men det er ikke samme konkurranse som jeg hadde i 1990-årene.

Kasparov ble verdensmester som 22-åring i 1985 - etter å ha vunnet over Karpov - og holdt tittelen i 15 år. I 21 år var han den best rangerte spillere. Han snakket også om Carlsens alder (30 år i november). Ifølge en pressemelding fra chess24.com sa sjakk-legenden dette:

– Enten han liker det eller ikke, så sliter også han med alderen. Han gjør flere feil enn han gjorde før.

Og om fremtidige VM-matcher sa Kasparov:

– Det vil bli tøffere ... Han kan komme til å møte en yngre spiller, kanskje Alireza Firouzja.

Den norske sjakkeksperten Tarjei J. Svensen, som jobber for nettopp chess24.com, tolker Kasparovs uttalelser om konkurransen nå og da slik:

– Jeg tror ikke Kasparov mener at Carlsen har det lettere, men han har nok et poeng med at mange av hans rivaler som Karpov, Kramnik, Ivanchuk og Anand, var på toppen av sine karrièrer da han herjet.

– Men den absolutte spillestyrken har definitivt hevet seg sammenlignet med da Kasparov dominerte for 20-30 år siden, og Carlsen har mange flere rivaler på et mye jevnere nivå å konkurrere mot enn det Kasparov hadde. Det er en følge av den nye «computer-/internettgenerasjonen», sier Tarjei J. Svensen.

– Så er det også viktig å understreke at Carlsen fortsatt bare er 29 år, og at han enda ikke har fått anledning til å konkurrere med generasjonen som kommer etter ham. Vi kan konkludere om ti år, mener den norske sjakkeksperten.

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Peter Svidler i lørdagens semifinale i «chess24.com Legends of Chess» og er klar for finalen, som starter mandag. Hans finalemotstander blir klar søndag når Jan Nepomnjasjtsjij og Anish Giri spiller sin tredje og avgjørende match. Carlsen trengte bare to dager på å slå Svidler.

Vinneren av turneringen får 45.000 dollar (drøyt 400.000 kroner) og plass i finaleturneringen i «Magnus Carlsen Chess Tour 2020». Carlsen selv er allerede klar for finalen, sammen med russiske Daniil Dubov, som har vunnet en av turneringene. Alt foregår på nettet.

Publisert: 02.08.20 kl. 10:20

