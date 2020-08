KLAR FOR MAJOR: Viktor Hovland fotografert under St. Jude-turneringen nylig. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Hovland i årets første major: – Jo vanskeligere, jo bedre

Det blir færre major-turneringer i 2020 enn vanlig - men endelig klart for årets første. Og det passer Viktor Hovland (22) perfekt.

Nå nettopp

Det mener i hvert fall Eurosport-kommentator Per Haugsrud foran helgens PGA Championship:

– Banene i major-turneringene er vanskeligere. Det passer Viktor bra. Jo vanskeligere det er, jo bedre. Han er jo kjent for de gode utslagene sine, der han unngår røff og vann, sier Haugsrud til VG.

– Utslagene er så uhyre viktige her. Om de ikke får til utslagene, hjelper det nesten ikke hvor bra du putter.

les også Ruud hyller Hovland: – Vilt imponerende

– Det er disse turneringene Viktor har aller best mulighet til å hevde seg i. Det er ingen «puttekonkurranser».

De såkalte «majors» er de mest prestisjefylte turneringene i golf. I normalår er det fire av dem. I 2020 blir det i beste fall tre. Det åpne britiske mesterskapet, The Open, er avlyst og blir ikke arrangert før neste år. Til helgen er det altså PGA Championship, og meningen er at US Open skal gå 17.-20. september og Masters 12.-15. november. Masters arrangeres normalt i april.

Dette er første gang Viktor Hovland skal spille en majorturnering som profesjonell. Som amatør spilte han både Masters og US Open i 2019 - og gjorde det oppsiktsvekkende bra. Han ble beste amatør med delt 32. plass i Masters og det samme i US Open, der han ble nummer 12 (og satte ny rekord for amatører ved å slå en 59 år gammel rekord).

les også Hovlands drømmeår: Sammenlignes med verdenseneren

– Kan Hovland vinne?

Haugsrud svarer slik:

– Det kan han, om han er med til søndagen og har dagen og marginene med seg. Men det er så ekstremt lite som skiller. Banene er som sagt vanskelige, og de vinner gjerne på åtte-ti slag under par totalt. Men den dagen alt klaffer, kan han kjempe om seieren også i disse aller største turneringene.

– Viktor er nå nummer 31 på rankingen og oppadgående. Om han leverer i et par turneringer, så nærmer han seg topp 20.

Hovland får godt selskap i de to første rundene. Han skal spille sammen med Tommy Fleetwood og Hideki Matsuyama.

– Selv om Viktor trives med alle, alltid er i godt humør og er mest opptatt av seg selv, så er dette en fin gruppe å gå i. Jeg tror det blir en bra stemning der, sier Per Haugsrud.

les også Hovland med tre baller i vannet etter PGA-triumfen

Hovland jager fortsatt sin første major-tittel, mens Tiger Woods har 15 av dem. Amerikaneren er vant til å ha tusenvis av golftilhengere som følger ham når han spiller, men nå er det major-turnering uten tilskuere på grunn av corona-smitten. På spørsmål om han kan vinne, svarer han, ifølge CNN:

– Selvfølgelig!

– Jeg vet ikke om noen i vår generasjon noen gang har spilt uten fansen til stede i en majorturnering. Det blir veldig forskjellig, sier Woods om å skrive uten tilskuerne - som aller helst følger ham fra hull til hull på banen.

Publisert: 06.08.20 kl. 07:59

Mer om Golf Viktor Hovland

Fra andre aviser