Toronto Raptors vant NBA-sluttspillet etter dramatisk kamp seks

(Golden State Warriors – Toronto Raptors 110-114) For første gang i klubbens 24 år gamle historie vant kanadiske Toronto Raptors sluttspillet i NBA.

– Det krevde mye av oss, for de gir oss ingenting gratis. Det er ikke uten grunn at de har vært best over så lang tid, sier Fred VanVleet etter seieren.

Drama

Men det kunne ha gått galt i kamp seks mot et Golden State Warriors-lag ledet an av Steph Curry og som har vunnet de siste fire (!) NBA-sluttspillene.

På stillingen 111–110 til Raptors og med ca. ti sekunder igjen på klokken bommet Raptors-spiller Danny Green på en pasning til Pascal Siakam, og plutselig var alt opp til Curry og den regjerende mesteren.

Men normalt så trepoengersikre Steph Curry bommet på sitt forsøk med 0,9 sekunder igjen på klokken, og da var det kjørt.

Golden State Warriors forsøkte å ta en siste timeout, men fordi de ikke hadde noen igjen, ble de idømt en teknisk feil.

Raptors scoret på straffekastet, og også på to til etter at Kawhi Leonard, som for øvrig ble kåret til finalens viktigste spiller, ble tatt like før tiden rant ut.

WE THE NORTH: Toronto Raptors er Canadas eneste NBA-lag. De bruker slagordet «We the north». Foto: Nathan Denette / TT NYHETSBYRÅN

Eksklusiv liste

Dermed kunne NBAs eneste kanadiske lag juble ellevilt.

Nattens bortebaneseier betyr at de vant NBA-sluttspillet med sifrene 4-2 i kamper.

– Dette er det jeg spiller og trener for, og jeg er glad for at det harde arbeidet har gitt resultater. Nå skal jeg nyte dette med mine lagkompiser og trenere, sier Kawhi Leonard, som tidligere har blitt kåret til finalens viktigste spiller med San Antonio Spurs.

Han er bare den tredje, etter Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee og LA Lakers) og LeBron James (Miami Heat og Cleveland Cavaliers), til å bli kåret til finalens MVP med forskjellige lag.

