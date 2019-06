Carlsen til VG: «Usikker» på om han vil forsvare VM-tittelen i 2020

Magnus Carlsen (28) har ikke bestemt seg om han vil forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk i 2020.







Det sier den norske verdensmesteren i et intervju med VG.

– Jeg er usikker, sier Carlsen.

Samtidig er det klart at Norges Sjakkforbund trekker seg ut av søknadsprosessen, som en følge av uroen rundt den mulige 50-millionersavtalen mellom NSF og et utenlandsk bettingselskap. Stavanger jobber videre for å få tildelt VM-matchen – uten sjakkforbundet.

les også Carlsen vant Norway Chess – før siste parti er spilt

På VGs direkte spørsmål om han har bestemt seg for å spille matchen, svarer Carlsen:

– Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på.

– Så du er usikker?

– Pr. definisjon så er det det da.

– Er det noe som har skjedd i det siste som gjør at det er mer sannsynlig enn det har vært?

– Nei, det vil jeg ikke si.

les også – Jeg er veldig fornøyd med ti VM-titler. Men jeg vil ha flere!

Magnus Carlsen forsvarte sin VM-tittel i klassisk sjakk – den mest prestisjefylte sjakk-tittelen – mot Fabiano Caruana i november. I et intervju med NRK i desember åpnet han for å droppe VM 2020. Til tross for at 2019 har vært en eneste lang triumfferd, senest med å vinne superturneringen Norway Chess sist uke, står altså trusselen ved lag også et halvt år senere. Det gjenstår nå rundt 17 måneder til VM-matchen etter planen skal spilles.

Atle Grønn, sjakk-ekspert med fot både i NRK og Aftenposten, sier dette til VG:

– Dette sa Magnus Carlsen før 2014 og 2018 også. Jeg tror det er lenge til han gir et klart ja. Men det er alltid en fare for at han faktisk ikke stiller. Han trakk seg fra kandidatturneringen i 2011 da han kunne ha blitt verdensmester.

les også Magnus Carlsens 2019-plan til å bli matt av

Da Carlsen trakk seg i 2011, var det først og fremst en slags protest mot regelverket.

– Jeg synes regien rundt VM-syklusen er både urettferdig og umoderne, sa Carlsen til VG. Han reagerte mot at den regjerende mesteren automatisk går til «finalen».

I 2013 ble han likevel med i kandidatturneringen – altså den turneringen der verdensmesterens motstander blir bestemt – og vant den. I november 2013 tok Carlsen VM-tittelen da han slo Viswanathan Anand i Chennai. Siden har han beholdt tittelen. Han forsvarte den mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016 og mot Fabiano Caruana i 2018.

Etter å ha slått Caruana, snakket Carlsen både om manglende motivasjon og at han ikke hadde spilt så bra de siste årene. Men i 2019 har han vært på samme nivå som han var for noen år siden. I dag ligger han 78 poeng foran toeren, Caruana, på verdensratingen. Om du går 78 poeng ned fra Caruana, kommer du helt ned til 21. plass. Det viser hvor overlegen nordmannen er akkurat nå.

les også – Dette kan bli det beste vi har sett av Magnus

Norway Chess-generalen Kjell Madland – som også står i spissen for Stavangers VM-søknad for 2020 – reagerer slik på Carlsens uttalelser:

– Vi søker VM og forholdet oss til det internasjonale sjakkforbundet. Det er de som tildeler mesterskapet. Vi har ikke en diskusjon med spillerne.

– Men dere er vel avhengig av at Carlsen spiller?

– Jeg tenker at Magnus vel egentlig alltid har villet bruke litt tid på dette. Vi stresser ikke Magnus. Det er ikke noe vi rår over. Vi må konsentrere oss om å lage et VM som er så bra at ingen tenker tanken på at de ikke skal være med.

Norges Sjakkforbund har nå trukket seg ut av søknadsprosessen, viser et nyhetsbrev til medlemmene fra sjakkpresident Morten L. Madsen. Det skyldes bråket rundt den mulige megaavtalen mellom bettingselskapet Kindred (blant annet Unibet) og sjakkforbundet. Den er på 50 mill. kroner over fem år. Madsen kommer også med kritikk av det offentlige:

– En VM-finale i klassisk sjakk i Norge er viktig for NSF. Jeg antok at de offentlige miljøene som allerede hadde signalisert sin vilje til å stå bak et bud på VM i 2020, var profesjonelle aktører som ikke ville blande mulighetene for en VM-finale i klassisk sjakk i Norge med at NSF i ytringsfrihetens tegn engasjerer seg i en faktabasert debatt. Der viser bevegelser de siste dagene at jeg dessverre ikke hadde helt rett, skriver sjakkpresidenten.

les også Stavanger blir kandidat til Carlsens VM-kamp

Aps ordførerkandidat i Stavanger, Kari Nessa Nortun, truet med å trekke støtten til Magnus Carlsens VM-kamp om sjakkforbundet inngår avtalen med bettingselskapet. Arrangørene har søkt om en statsgaranti på 20 mill. kroner. Stavanger kommune har allerede vedtatt en støtte på fem millioner. Rogaland fylkeskommune er søkt om 2,5 millioner.

Nå trekker sjakkforbundet seg altså ut:

– For at miljøet i Stavanger skal kunne jobbe målrettet mot en god VM-finale i klassisk sjakk uten støy fra lokale politikere, har styret i NSF besluttet at vi trekker oss ut av søknadsprosessen, samt at vi ikke blir en del av aksjeselskapet som forhåpentligvis blir etablert for gjennomføringen av et VM i Stavanger, skriver sjakkpresidenten i nyhetsbrevet.

Madsen legger til at de skal «bistå» Kjell Madland og hans folk i Stavanger – men «vi blir ikke en formell arrangør av VM i 2020».

– Vi ønsker å få ro om dette. Det er helt fint med denne løsningen. Det er en god løsning i og med at Norges Sjakkforbund holder på med andre ting som vi ikke har vært en del av og heller ikke kommer til å bli en del av, sier Kjell Madland.

Publisert: 17.06.19 kl. 18:09