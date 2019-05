TIL OSLO: Ole Gunnar Solskjær tar med seg Paul Pogba og resten av Manchester United-stjernene til Ullevaal. Foto: John Walton / PA Wire

Manchester United møter Kristiansund i sesongoppkjøringen: – Veldig viktig

Ole Gunnar Solskjær skal få bryne seg på laget fra hjembyen Kristiansund i sesongoppkjøringen, og omtaler kampen som «veldig viktig».

Oppdatert nå nettopp







Det har lenge vært antatt at Ole Gunnar Solskjær kom til å ta med seg Manchester United til Norge i sommer, men motstanderen har ikke vært på plass.

Nå er det klart at det er Kristiansund som skal få bryne seg på Paul Pogba, Marcus Rashford og resten av United-stjernene i sommer.

– Det blir en fornøyelse å spille en kamp mot laget fra hjemstedet mitt, sier Kristiansund-karen Solskjær til Manchester Uniteds hjemmeside.

Fra før var det kjent at United skulle møte Perth Glory, Leeds United, Inter Milan, Tottenham og AC Milan i sommer. Kristiansund-kampen vil bli den nest siste treningskampen før sesongen starter.

– Denne kampen blir veldig viktig for oss med tanke på forberedelsene til sesongen. Vi vil gi gass og gi oss selv en mulighet til å utfordre fra første stund. Den beste måten å gjøre det på er å ha momentum å bygge på, sier Solskjær.

– Et eventyr

KBK-trener Christian Michelsen omtaler kampen som et eventyr.

– Dette kommer til bli tidenes «boost» for oss. Mange av guttene i klubben lever og ånder for Premier League, og interessen er selvsagt enorm. Kristiansund og Nordmøre holder med Ole Gunnar, og det har vi gjort i alle år. Muligheten til å få oppleve dette er helt fantastisk, ja, et eventyr vil jeg si, sier Michelsen i en pressemelding i følge NTB.

Kampen spilles 30. juli på Ullevaal stadion.

Billettsalget for kampen starter 27. mai. I følge manutd.com vil den sendes på MUTV, mens TV 2 vil sende kampen i Norge.

DUELLANTER: Ole Gunnar Solskjær og Christian Michelsen har møtt hverandre som trenere før, da førstnevnte var trener for Molde. De kjenner hverandre også godt fra barndommen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kvinnelaget møter Vålerenga

Samtidig offentliggjorde klubben av kvinnelaget til Manchester United også tar turen til Oslo samme uka.

De skal møte Vålerenga på Intility 31. juli.

Det er første gang at et blir gjennomført noe slikt i Norge, skriver NTB.

– Kampen blir en viktig del av vår sesongoppkjøring, og det blir en veldig fin test for oss mot en god motstander. I tillegg gleder vi oss veldig til å besøke Norge og Oslo som by og ser fram til en spennende kamp med fine rammer rundt, forteller hovedtrener Casey Stoney i en pressemelding.

Publisert: 23.05.19 kl. 19:15 Oppdatert: 23.05.19 kl. 19:26