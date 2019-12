BANKERKUSK: Frode Hamre trener og kjører VG-bankeren Patent Leather. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Jackpot i V75

Det ble en favorittbetont V75-omgang forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed overføres en snau million kroner ekstra til kveldens syverpott på Bjerke Travbane. Og jackpot-bankeren er soleklar.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Patent Leather.

– Patent Leather har vært en klasse bedre enn disse hestene i det siste. Han var solid toer bak gode Zarenne Fas i Axel Jensens minneløp sist. Gangen før vant han lett fra tet foran lederryggens Rafolo, som ikke klart å henge på helt inn. Mye tyder på ledelse fra start til mål. Uansett skal han regnes med en stor vinnersjanse, mener Olsbu.

Dagens banker:

Patent Leather (V75-1) har perfekte forutsetninger i et tynt eliteløp. En solid vinnersjanse.

Dagens luring:

Dynamite Hornline (V75-7) tapte kun for VG-bankeren Strong Case sist. Står spennende til for et fint ryggløp nå.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1296 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i form av Patent Leather, som blir stor favoritt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

1 PATENT LEATHER

——————————-

6 Rafolo

3 Pebbe Simoni

4 Thai Navigator

2 Mymanyyouare

5 Armando Kievitshof

Løpet:

Patent Leather blir stor favoritt i et tynt elitefelt, som kun teller seks hester.

Favoritten:

Patent Leather var meget god toer bak Zarenne Fas i Axel Jensens minneløp sist. Hamre-traveren kan løse raskt fra start og kan forsvare sporet. Uansett er feltet så lite at det ikke bør by på noen posisjonsproblemer. Frode Hamre som trener og kjører USA-importen tror han vinner uansett og bankertipper ham.

Outsiderne:

Rafolo sto på flott til annen bak N.Y. Coeur de Soleil og medsmygende Pebbe Simoni sist. Er rask fra start, men det spørs om han kan ta en lengde på Patent Leather. Uansett skal han regnes med en fin trippelsjanse.

Luringen:

Pebbe Simoni avsluttet fort etter sen åpning til annen bak N.Y. Coeur de Soleil i Prince Royals minneløp sist. Satt fast i det lengste også gangen før. 12-åringen avslutter som regel alltid bra etter ryggløp og har en god trippelmulighet fra sin fine utgangsposisjon.

Startsiden:

Patent Leather kan forsvare sporet. Først og fremst Rafolo i mot.



ERSTATTER: Landschampion Helene Kolle sitter opp på favoritten Belle Ami Butcher, som danske Michelle Mønster skulle ha ridd. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

3 BELLE AMI BUTCHER

6 CONCERTO DE LOU

1 The Dark Knight

——————————-

5 King N'Swing

2 Sao Paulo

4 Onassis M.R.

7 Bettini

8 Arion Augustinu

Løpet:

Jeg ser tre-fire hester med vinnersjanse i dette travrittet.

Favoritten:

Belle Ami Butcher sto fint alene til på strek sist. Ledet i det aller lengste etter å ha fått litt trykk underveis, men ble speedet ned av medsmygende Nora Noark. Hun vant enkelt i de to foregående løpene. Går bilstarten bra, kjemper hun i toppen igjen.

Outsiderne:

Concerto de Lou innfridde som VG-banker i et travritt sist. Møter skjerpet lag, men skal regnes i striden igjen med dyktige Kristine Kvasnes på ryggen.

Luringen:

The Dark Knight måtte slippe mot siste sving etter seks måneders pause sist. Men holdt til fjerde i et løp gode Cry Wolf vant. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er kjapp fra start og er god i travritt. Har ikke vunnet på ni starter i år, men vant hele syv ganger på ti forsøk i fjor.

Startsiden:

The Dark Knight kan forsvare sporet om rytteren vil.

V75-3 (2100ma)

1 SOLVA

8 ROS SON

3 ÅDNE KOMMANDØR

9 Valle Tina

5 Bleke Gnisten

2 Rigel Øyvind

——————————-

10 Mila

4 Lome Frikk

6 Valle Oda

7 Brenne Major

Løpet:

Et åpent løp. Jeg prøver seks hester.

Favoritten:

Solva vant veldig lett foran gode Sundby Søss sist. Blir kraftig kuskeforsterket nå og har en god sjanse om han ikke blir sittende fast. Hesten er veldig variabel bak bilen. Kan løse bra på en god, men kan også være treg ut.

Outsiderne:

Ådne Kommandør er klart bedre enn raden, men har feilet mye i år. Kom sterkt tilbake etter galopp sist og er langt i fra ufarlig feilfritt og med klaff.

Luringen:

Ros Son har hentet seg gode premier i tøft V75-lag i det siste. Står sjanseartet til spormessig nå, men møter langt enklere lag enn vanlig. Kan ta en etterlengtet seier med klaff.

Startsiden:

Solva løser bra på en god dag, men alle de fire på utsiden, samt Brenne Major er kjapp. Muligens Lome Frikk eller Bleke Gnisten først til tet, men begge skal normalt ha rygg.



V75-4 (2600ma)

8 DATE NIGHT

7 AJAX MIGUAN

5 FOUGUEUX

——————————-

9 Bolero

6 Briansfantasie A.H.

3 Cool Counter M.E.

4 Victoria Cheyenne

1 Pilot Joe

2 Global Tycoon

Løpet:

Seks hester kan vinne. Jeg satser på tre.

Favoritten:

Date Night vant overlegen i billig lag i norgesdebuten sist. Kan vinne igjen.

Outsiderne:

Ajax Miguan likte ikke banen sist. Feilet et par ganger. Ble sjenert til den andre. God til to seirer før det.

Luringen:

Fougueux viste klar fremgang sist. Holdt bra fra tet i tøft lag mot gode hester da.

Startsiden:

Fougueux kan ta føringen om han løser like bra som sist.

SUKSESSDUO: Øystein Tjomsland (t.v.) trener Tangen Elvira, mens lillebror denne gangen for prøve seg i sulkysetet bak den kapable hoppa. Han skal også kjøre Ask Viktoria i denne jackpot-omgangen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2100ma)

10 TANGEN ELVIRA

6 LYKKJE EMBLA

——————————-

5 Fjord Jerka

1 Alfa Betty

9 Voje Diva

2 Ruskeli Blesa

3 Ingerø Mari

4 Miramill

Løpet:

To hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet, etter at Osen Prinsessa er blitt strøket.

Favoritten:

Osen Prinsessa (strøket) har vært meget god i sine tre siste starter i Østre-regi. Sist var hun veldig uheldig. Trykket på i dødens, men feilet ulykksalig med et klart grep på Vertigo Dominant på oppløpet. Kom nedpå og berget tredje. Hadde travet rundt 1.24,5 over full distanse ved den anledningen. Gangen før trykket hun seg til tet runden igjen og dro hardt unna til en enkel seier. Åsrud Vilja, Norges nest beste hoppe, var sjanseløs i å hente tillegg på henne da.

Outsiderne:

Lykkje Embla feilet på startsiden sist, men kom bra tilbake i kulissene, selv om det ikke ble premie. Tok tre annenplasser og en seier i løpene før og holder fortsatt toppform. Kai Johansen-traveren er normalt travsikker. Og skal de to mest betrodde rote seg bort på galopp, står hun klar til å overta.

Luringen:

Tangen Elvira har vært fantastisk god siden slutten av juli, med unntak av nest sist. Den råsterke har falt tilbake til gamle galoppsynder i sine to siste starter, men kom råsterkt tilbake til tredje bak Neslands Faksen og Moe Tyr i V75 i helgen. Var glimrende i seiersløpene tredje og fjerde sist.

Startsiden:

Lykkje Embla er flink fra start og kan sitte tidlig i tet. Ruskeli Blesa kan også løse bra, men skal nok ha rygg inntil videre.



V75-6 (2100ma)

4 BJØRNEMYR TORE

11 ASK VIKTORIA

5 BIRK FAKS

8 GRUDE KALLE

——————————-

2 Tjomsensin

3 Jæger N.A.

1 Rapid

7 Tuxi Temi

6 Rive Rodin

9 Alonso O.R.

12 Horgen Gaupa

10 Lilletroll

Løpet:

En kvartett peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Bjørnemyr Tore var flink til seier etter tre måneders pause sist. Trykket seg til tet runden igjen og holdt greit unna for godt avsluttende Bragevinn. Med det løpet i kroppen kan Opheim-traveren ventes ytterligere forbedret. Skulle han bli vinket tidlig til tet, skal han ha en fin vinnersjanse igjen. Skal uansett regnes i striden.

Outsiderne:

Ask Viktoria har vært fantastisk god til seier i sine to siste starter. På Romme nest sist satt hun i tet 1400 meter igjen tross spor tolv og var siden helt overlegen. Fikk en tung tur på Forus sist, men vant uansett veldig enkelt. Feilfritt og om det klaffer fra et noe sjanseartet ellevtespor, skal hun regnes i striden igjen.…Birk Faks fikk ikke skikkelig feste på den harde banen sist og galopperte som fjerdehest halve runden igjen. Kom nedpå og sto på bra til femte. Han møtte gode hester i Telemarksløp da. Våler Nikolai vant foran Reime Kongen. De sto henholdsvis 40 og 20 meter bak Birk Faks. Bø-traveren var god til to strake seirer før det. Han er litt usikker innledningsvis, men holder han seg til rett gangart hele veien, er han ikke noe dårligere enn de andre.

Luringen:

Grude Kalle gjør en spennende start i Høitomt-regi, men han har kun stått der i tre-fire uker. Feilet i sin siste start for Heidi Moen, men gikk tre gode løp til to seirer og en annen før det og viste hva han er god for. 4-åringen står sjanseartet til ytterst bak bilen, samtidig som galoppen ligger litt på lur. Men skulle han gå feilfritt og vise seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Startsiden:

Bjørnemyr Tore kan muligens sitte tidlig i tet. Kan bli utfordret av en feilfri Birk Faks, men han er noe usikker innledningsvis.

V75-7 (1609ma)

9 DYNAMITE HORNLINE

4 XITA LAVEC

7 HOLD ME QUICK

6 ITHINKIAMA GENIUS

3 KNIGHT RIDER

12 Ixelle Bolets

——————————-

2 Photolicious

11 Expresso Doc

5 Do It Fass

10 Millglow

8 Aragorn Wibb

Løpet:

Et åpent løp, hvor totalt åtte hester har en viss vinnersjanse. Jeg må imidlertid nøye meg med seks.

Favoritten:

Ghandi B.R. (starter ikke) har skuffet en god del, men kommer nå ut i regi av Frode Hamre, som er dyktig til å forbedre hester. 5-åringen har stått på Hamre-stallen et par måneder og rapporteres veldig fin i trening. Hesten blir lettet i balansen og er sikret et fint løp i tet eller lederrygg. På sitt beste blir jeg ikke overrasket om han skulle gå til topps på direkten. Jeg setter ham først, men egentlig er han en stor outsider.

Outsiderne:

Xita Lavec overtok føringen fra Hold Me Quick i første sving sist, men ble speedet ned av sistnevnte etter å ha fått dirigere i front. Banen var tung og det dreide seg om full distanse da. Nå er det sprint og bilstart. Mikkelborg-traveren er veldig kjapp fra start, og skulle hun klare å overfly Ghandi B.R., er det kanskje hun som sitter med de beste kortene. Hun er meget bra på sitt beste.

Hold Me Quick fikk som nevnt et smørløp i lederrygg sist, men var uansett bra. Står sjanseartet til langt ute på vingen og er avhengig av litt posisjonsklaff for å gå helt til topps.

Ithinkiama Genius skuffet fra tet sist og var godt under pari. Starter i Sigbjørn Kolnes-regi nå siden den vanlige treneren, Lage Rosten, er på cruise. Det ble suksess for den kombinasjonen lørdag, da Loveyou Hangover vant fra tet i V75 på Forus. Ithinkiama Genius kan også være klart forbedret. Unngår han bare dødens, kan han ende blant de tre.

Knight Rider sto på fint til sjette i V75 på Forus sist i stayerløp, hvor Shankly Lane vant. Sto likt med vinneren på 40 meter tillegg da. Nest sist manglet han fritt frem til slutt. Gikk fine løp før det og er i form. Står fint til spormessig og kan muligens vinne. I fjor vant han halvparten av sine 16 starter, så han har mye inne.

Ixelle Bolets skuffet på Klosterskogen sist og var ute mot gode hester på Axel Jensen-dagen på Bjerke gangen før. Begge løpene var over stayerdistanse som langt i fra er noe pluss. Hun er nok aller best på noe kortere løp. Men her har hun vært maksimalt uheldig med sportrekningen. Fra spor tolv over sprintdistanse er hun avhengig av tempo for å rekke frem. Det hefter også litt usikkerhet med tanke på formen. Men en hest som har vunnet syv av 17 starter i år, er alltid farlig å avskrive.

Luringen:

Dynamite Hornline avsluttet fort i V75 på Klosterskogen sist til annen bak VG-bankeren Strong Case. Står perfekt til for et fint smygløp, selv om Photolicious ikke er av de aller raskeste ut. Og skulle det bli litt kjøring der fremme kan han muligens by på en overraskelse.

Startsiden:

Ghandi B.R. er flink fra start, men vil bli utfordret av Xita Lavec og muligens Ithinkiama Genius.



Publisert: 11.12.19 kl. 12:01

