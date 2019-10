TROR PÅ SEIER: Trener Trond Anderssen (t.h.) og kusk Kristian Malmin, her sammen med prinsesse Märtha Louise, er optimister med tanke på seier til Orlando Classic. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: En kanontraver i V75

Orlando Classic har vunnet ti av elleve løp og var strålende toer etter galopp sist. Er tilbake i vinnersirkelen nå.



Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Orlando Classic.

– Orlando Classic feilet like etter start i en V75-finale på Bjerke sist, men kom fantastisk tilbake til annen bak en annen vinnerhest, Shankly Lane. 5-åringen står perfekt inne grunnlagsmessig og skal ha en god sjanse til å runde inn til en ny seier, tross bakspor. Det er snakk om en traver langt utenom det vanlig og skal ha mye å hente fremover, mener Olsbu.

Ellers prøver han en dobbeltbanker på Lady Lara og S.M.K. Silvousplait i et noe åpent løp.

– Førstnevnte har endelig trukket et perfekt spor og kan lede hele veien, om hun forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff. S.M.K. Silvousplait jakter sin fjerde strake, men står sjanseartet til spormessig, synes Olsbu.

Spennende kan det også bli i V75-finalen med formsterke hester som Frøyu Petter, G. Jerken og Garli Moe Garlin i spissen.

Dagens banker

Orlando Classic (V75-2) er en vinnerhest av rang. Runder normalt alle uten uhell fra sitt bakspor.

Dagens luring

Black Voice (V75-4) var god toer bak Ixelle Bolets sist og blir kuskeforsterket med Dalen nå.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 540 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2205 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper Orlando Classic uten tvil. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2520mv)

7 S.K.'S MYSTIC TITAN

9 KICKING CLASSIC

5 ROYAL BABY

8 QUANTANAMERA

3 Prapai R.

———————————

4 Exciting Chip

2 Gigi Follo

6 Soros Kronos

1 Mira Star M.

Løpet

Jeg tror det rekker med fire-fem hester i dette stayerløpet med kun ni hester til start.

Favoritten

S.K.'s Mystic Titan får et knepent tips. Han var ute på en upassende distanse sist, men sto på flott til annen på ny pers, 1.12,7. I Derby gangen før gikk han med punktert sulkyhjul og kunne naturlig nok ikke hevde seg. I kvalifiseringen tapte han kun knepent for Eye Of The Tiger som kun ble knepent slått av ledende Max Brady i Derby. 4-åringen har fordel av den lange distansen, og voltestart skal bare være en fordel.

Outsiderne

Royal Baby er en av landets beste hopper. Ble toer bak Madelen L.T.C. i NM for hopper. Tapte kun for sistnevnte nest sist også, dog klart. Sist ble hun for pigg i tet og åpnet i 1.10-fart. Ble spurtslått av Delicous Dream da. Fortjener snart en seier igjen.

Quantanamera har formen på topp. Sto på flott til annen etter drøye sisterunden i dødens sist. Tok sin første V75-seier i et langløp på Bjerke nest sist. Kan kjempe helt i toppen igjen.

Luringen

Kicking Classic har fått to løp i kroppen etter pause. Første gang ut fikk han dirigere i front og vant enkelt. Sist angrep han fra jumboplass 500 meter igjen og avsluttet sterkt til tredje bak Faust Boko og Revenue Lavec, som satt i henholdsvis tet og lederrygg. Har gått bra på distansen før og skal regnes i striden.

Startsiden

Prapai R. kan muligens stikke til tet.



BANKERKUSK: Kristan Malmin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2500ma)

11 ORLANDO CLASSIC

———————————

3 Le Rapide

2 Expensive Hangover

12 Denali

8 King N'Swing

6 Cosmic Carpenter

1 Weinberry

5 Nico Lane

4 Unaffected

9 New Talisman

10 Lonely Vacation

7 Rock The Boat

Løpet

Orlando Classic blir omgangens klare V75-banker.

Favoritten

Orlando Classic gikk på karrierens første tap sist i sin ellevte start. Men han gikk et fantastisk løp. Trond Anderssen-traveren feilet like etter start, men kom strålende tilbake til annen bak vinnerhesten Shankly Lane. 5-åringen står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, og uten uhell runder han til seier.

Outsiderne

Expensive Hangover avsluttet bra fra køen sist. Holdt unna fra tet sist etter en 1.11-åpning. Feilet før bilen slapp tredje sist i et løp Le Rapide vant, men hun kom flott tilbake til tredje. Er bra fra start og har en god trippelsjanse.

Denali ble sittende fast sist i et løp Tassen H. vant foran Thai Knight. Kan runde til en trippelplass om det blir litt tempo.

King N'Swing har vært som forvandlet i Halle-regi. Står sjanseartet til, men kan ende blant de tre med klaff.

Luringen

Le Rapide sto vrient til i spor tolv sist, men sto på fint til femte i et løp Lucky Kentucky vant foran Marvellous Tooma. Gangen før vant han lett fra tet tross en trykk underveis. Skulle han klare å komme seg foran, har en solid sjanse til å bli toer. Skal uansett regnes i trippelsammenheng.

Startsiden

Expensive Hangover og La Rapide kjører om føringen. Cosmic Carpenter og King'n Swing er heller ingen sinker, men står langt ute.

V75-3 (2100mv)

9 KAPTEIN KULING

12 GRUDE KALLE

3 TORJE

———————————

5 Birk Faks

7 Aner Ikke

6 Kul Stilling

8 H.C. Blesen

14 Salte Gleipen

10 Voje Eld

2 Mo Oda

4 Hof Lodin

15 Hof Blesen

13 Kaptein

1 Madde

11 Eldvina

Løpet

En trio peker seg ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Kaptein Kuling var fantastisk god til seier foran Voje Jerv sist. Med samme innsats er han god nok til å vinne igjen.

Outsiderne

Grude Kalle har vært god i sine tre starter i Moen-regi med to seirer og en annen som fasit. Klarte ikke å fange Lille Ild sist, men har fordel av distanseøkningen.

Luringen

Torje fikk en velfortjent seier sist etter å ha innledet karrieren med fire strake annenplasser. Står fint til på strek og er aktuell igjen, tross skjerpet selskap.

Startsiden

Mo Oda kan stikke til tet i første omgang.

V75-4 (2100mv)

1 SYMPHONIE H.

6 GENTLE VOICE

8 BLACK VOICE

———————————

3 Frick

11 Rio Division

2 Alice Road

4 L.J.'s Sonador

9 Magic In Mind

10 Lins Above

5 Concoler

12 Biwa

7 Lost Genius

Løpet

Jeg streker for tre hester, men skulle gjerne hatt råd til fem i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Symphonie H. kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Hun er veldig kjapp bak bilen, men kan være klønete med voltestart. Men fra førstesporet og med kun to hester på strek, bør det vel kunne gå bra. Skulle hun forsvare sporet, kan hun meget vel lede hele veien, om hun viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Gentle Voice var god toer bak Siberian Justice sist. Har et trangt spor å hanskes med, men går den biten bra, er han god nok til å kjempe om seieren. Kunne ikke hevde seg fra køen mot Shankly Lane og Orlando Classic nest sist, men ble fjerde i en Derby-kvalifisering Eye Of The Tiger vant nest sist.

Luringen

Black Voice var tapper toer fra dødens sist og tapte kun for Ixelle Bolets som speedet inn til seier. Husk at han sjokkvant og slo knallgode hester i stayerløpet Sølvhesten i V75 på Sørlandet i sommer. Denne gangen blir han dessuten kuskeforsterket med Dag-Sveinung Dalen, som ligger som nummer to bak Eirik Høitomt på kuskestatistikken.

Startsiden

Symphonie H. kan kanskje forsvarer sporet om hun ikke tuller i volten. Ellers vil naturlig nok Alice Road sitte foran en bit.



V75-5 (2100ma)

1 TENK NÅ DINA

4 ALFA BETTY

9 SUNDBY SØSS

5 EIKJÆRVA

7 LYKKJE EMBLA

10 Trø Yr

6 Sirikit

———————————

11 Gyldenlinn

12 Jillborka

3 Kagge Luna

8 Areta Mollyn

2 Lome Perla

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i dette hoppeløpet, men jeg må gå inn på syv hester.

Favoritten

Tenk Nå Dina får et knepent tips. Hun avsluttet bra i kulissene fra køen sist. Gangen før vant hun enkelt fra tet foran Fløya. Skulle hun klare å forsvare sporet, stiger sjansene. Men hun får jo uansett sjansen via siste indre, om hun skulle bli overflydd.

Outsiderne

Alfa Betty har utviklet seg enormt i høst. Hun vant lett fra tet sist. Har tjent mye penger på kort tid, men virker til å vokse med oppgavene. Feilfritt og med klaff kan hoppe-Derby-åtteren vinne igjen. I kvalifiseringen til hoppe-Derby, tapte hun kun for Eldoda etter et blytungt løp.

Eikjærva var milevis forbedret sist og holdt unna for Derby-deltakeren Aasvind som galopperte innledningsvis. Aktuell med samme innsats.

Luringen

Sundby Søss satt fast i ryggen på Trø Yr første gang ut etter lang pause. Sist møtte hun gode hester i et løp Tangen Elvira vant foran Trø Hera og kunne ikke hevde seg. Går ned en klasse nå og står til for et fint smygløp. Skulle Tenk Nå Dina forsvare sporet, kan Sundby Søss bli farlig via siste indre til slutt.

Startsiden

Tenk Nå Dina kan forsvare sporet, men det er flere raske på utsiden.



V75-6 (1700ma)

1 LADY LARA

11 S.M.K. SILVOUSPLAIT

———————————

5 Magic Tile

10 Mikkel H.R.

12 Eddie Arctous

2 Jailhouse Banker

6 Mira Prawo

9 Babycat

4 Towanda's Classic

3 I.D. Entity

8 Make Me

7 Rebella Mystic L.

Løpet

Jeg sjanser på to hester i et relativt åpent løp.

Favoritten

Lady Lara har endelig trukket et perfekt spor. Søvik-traveren ble sittende fast sist i et løp S.M.K. Silvousplait vant foran Magic Tile. Hun vokser en klasse i tet og kan lede hele veien. Får uansett sjansen via siste indre, om hun skulle bli overflydd fra start.

Outsiderne

Magic Tile satt fast sist. Kunne ikke svare S.M.K. Silvousplait nest sist. Er kjapp ut og er trippelaktuell om han unngår dødens.

Luringen

S.M.K. Silvousplait jakter sin fjerde strake og har vært meget god i det siste. Kan runde alle om det blir tempo i front.

Startsiden

Lady Lara kan forsvare sporet, men blir utfordret av Jailhouse Banker og Magic Tile.

LURING: Garlin Moe Garlin har kommet strålende tilbake etter galopp i sine to starter etter lang pause. Kan vinne feilfritt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100mv)

3 FRØYU PETTER

11 G. JERKEN

6 GARLI MOE GARLIN

12 Ingbest

9 Valle Mattis

4 Wellek

2 Alsaker Pumbaa

———————————

1 Kos Odin

8 Trø Hera

5 Kolnes Kjell

10 Lex Lodney

7 Vetle Petter

Løpet

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i V75-finalen.

Favoritten

Frøyu Petter er i sitt livs form. Var overlegen fra tet sist på raske 1.21,7. Speedet inn til seier foran Magnums Othello i en V75-finale gangen før. Kan lede hele veien.

Outsiderne

G. Jerken var ute av taktene fra start sist, men avsluttet sterkt til annen bak Roli Eld, da luken kom i siste sving. Fortjener en seier igjen, etter mange gode løp. Det må uansett klaffe en del fra dobbelt tillegg.

Ingbest holder fin form, men skal helst ha det litt servert. Med rett ryggløp kan han muligens ende blant de tre.

Valle Mattis sto på fint etter galopp sist. Feilfritt og på sitt beste skal han ikke avskrives.

Luringen

Garli Moe Garlin har kommet sterkt tilbake etter galopp i begge sine starter etter lang pause. Kommer ut med jernsko nå. Ligger han ned på hele veien er han aktuell i striden.

Startsiden

Frøyu Petter får trolig overta.



NØKKELKUSK: Mangeårig landschampion, Eirik Høitomt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSK:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 190

Antall seirer totalt: 4951

Seiersmarsj mot 5000

Det er kun Gunnar Eggen og Asbjørn Mehla som har vunnet over 5000 travløp av norske kusker. Alt tyder på Eirik Høitomt blir den tredje i løpet av året. På Klosterskogen lørdag har han tre V75-sjanser.

V75-1: - Tre hester gjør normalt opp. Royal Baby har vært veldig god i det siste. S.K.’s Mystic Titan er unghesten på full fart opp, og Kicking Classic er en kapasitetshest som har fått to løp i kroppen etter pause.

V75-2: - Orlando Classic radet opp seirer før han galopperte og tapte en del sist. Var likevel toer i mål. Vinner normalt et slikt løp tross bakspor. Banker.

V75-3: - Er Kaptein Kuling like god som han var sist, kan han vinne igjen. Hvis ikke står formsterke Grude Kalle og Torje, som jeg selv kjører, klare til å overta. Sistnevnte var god til V75-seier sist. Voje Eld er heller ikke uten muligheter med klaff.

V75-4: - Han er i form og har et bra løp på papiret Gentle Voice. Men sporet i volten er trangt. Frick går bra løp hver gang. Selv kjører jeg Symphonie H., som var veldig god før pause. Er han like god nå, kjemper vi i toppen. Black Voice er også aktuell med flyt på veien.

V75-5: - Trø Yr får tipset i et åpent hoppeløp. Hun har flott form. Det har også Eikjærva som jeg selv kjører. Hun var god til seier sist. Alfa Betty går gode løp hver gang. Tenk Nå Dina kan faktisk «stjele» løpet om hun får dempe litt i tet.

V75-6: - Åpent igjen. Mira Prawo får tipset tross et sjanseartet spor. Hun har vært god. Magic Tile har kapasitet som rekker og er en tidlig gardering. Best i feltet er nok S.M.K. Silvousplait, men hun står sjanseartet til. Det samme gjør Mikkel H.R. som var god til seier sist.

V75-7: - Han har imponert i det siste, Frøyu Petter. Klar favoritt. Valle Mattis har et bedre løp enn på lenge, men varierer litt i prestasjonene. G. Jerken går gode løp hver gang, men skal rundt mange fra tillegg. Garli Moe Garlin er god nok om det bare klaffer litt.

