Disse to skal få skøytefolket over til ny kanal

Etter åtte år som ekspertkommentator for NRK skal Even Wetten (37) sammen med barndoms-kompisen Mikael Flygind Larsen (37) få skøytefolket til å skru over til Viasat-kanalene.

– Det er hyggelig om jeg kan bidra til at folk skifter kanal. Men det viktigste er at norske skøyteløpere gjør det godt, sier Even Wetten og nevner i den anledning regjerende verdensmester Sverre Lunde Pedersen, regjerende OL-mester Håvard Lorentzen og lovende Allan Dahl Johansson.

Tidligere sprintverdensmester Wetten begynte som skøytekommentator for Eurosport under OL i Vancouver for snart 10 år siden. Da NRKs mangeårige skøytekommentator Ove Eriksen spurte om han ville veksle til «skøytekanalen», svarte han ja – og siden har han vært å høre som ekspertkommentator på statskanalen.

Grunnet Nents og Viasats rettighets-overtakelse er han klar for nytt hamskifte. Nå inn i rollen som «vanlig» kommentator, med Mikael Flygind Larsen som ekspertkommentator. I alle fall i navnet, om enn ikke bokstavelig talt i gavnet.

– Vi er utrolig godt fornøyd med å ha fått på plass to så markante og erfarne profiler på kommentatorplass. De to besitter enorm kunnskap, entusiasme og lidenskap, sier redaksjonssjef Sjur Molven i Nent.

Tidligere landslagsløper Mikael Flygind Larsen har blant annet erfaring som ekspertkommentator fra Sotsji-OL for fem år siden og Pyeongchang i fjor.

– Jeg gleder meg til å komme i gang, og finne flyten og fasongen. Det er kul timing, for nå har vi folk som hevder seg, så det kan bli en spennende periode fremover, sier Flygind Larsen, og påpeker at det også er mange unge på vei opp i skøyte-Norge.

– Vi får se hvordan vi finner vår form. Vi har ikke jobbet sammen før, men har kjent hverandre siden vi var ni år gamle og har konkurrert i 15 år. Kunsten blir å finne en balanse, der jeg fortsatt kan vise at jeg innehar ekspertise, sier Even Wetten.

De to starter jobben som Norges nye kommentator-duo på TV under verdenscupåpningen i Minsk 15. til 17. november. Helgen etter er det verdenscup i Polen. Årets største happening, som Wetten finner det nærmest unødvendig å nevne med hensyn til «gleder meg»-rangering, er VM allround og sprint på Hamar i månedskiftet februar til mars.

– Men VM enkeltdistanser er kanskje viktigere enn allround pluss sprint. Det avvikles etter OL-formatet, og denne gangen er det på verdens raskeste is. Det kommer garantert til å bli rekorder, påpeker Even Wetten.

Distanse-VM går i Salt Lake 13. til 16. februar, som en slags forrett til historiens første dobbeltmesterskap i Vikingskipet to uker senere. Sverre Lunde Pedersen knuste alle erkerivalene fra Nederland og vant 5000-meteren i distanse-VM i Inzell forrige sesong.

– Det er alltid spennende med det som skjer før jul. Skøyter har en litt annen konkurransesesong enn de andre vinteridrettene. Det er to pluss to verdenscuper, så er det ferie, sier Even Wetten.

Kasakhstan har nummer tre 6. til 8. desember og Nagano den fjerde en uke senere. EM går i Heerenveen 10. til 12. februar, verdenscupfinalen i Calgary helgen før distanse-VM.

