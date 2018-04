SETT PÅ MAGEN! Anne Margrethe Hausken Nordberg lar seg ikke stoppe, selv om hun snart venter barn. I helgen løp hun prestisjestafetten Tiomila. Foto: Ivar Haugen, Norges Orienteringsforbund

Hausken er gravid i 26. uke – løp Tiomila

Publisert: 29.04.18 16:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-29T14:15:46Z

Anne Margrethe Hausken Nordberg (42) skal snart ha sitt barn nummer tre. Det hindrer henne ikke fra å drive toppidrett.

Orienteringsstjernen løp for Nydalen i helgens Tiomila, en av verdens mest prestisjefylte o-stafetter.

– Jeg fødte i juni og juli de to første gangene. Denne gang er terminen 4. august, så det passer bedre med Tiomila, smiler Anne Margrethe Hausken Nordberg gjennom telefonen fra Sverige.

– Hvor mange kilo har du ekstra?

– Ut fra vanlig matchvekt i konkurransesesongen, har jeg ni kilo ekstra å dra på. Og hvis jeg ikke hadde vært gravid, hadde jeg vært nede i matchvekt til neste helgs EM.

Halden ble nummer tre og Nydalen nummer 11 i kvinnenes utgave av Tiomila, som denne gang ble vunnet suverent av Järla.

– Som toppidrettsutøver er du litt avhengig av å ha et klart mål. Så Tiomila har vært mitt mål. For fire år siden løp jeg faktisk Tiomila i uke 30, forteller 42-åringen, som den gang fikk snart fire år gamle Sigrid. Eldstemann Tarjei er seks. Også det tredje barnet blir gutt.

– Jeg hadde ikke vært med i denne stafetten, hvis jeg ikke visste at jeg kunne forsterke laget. Men det viktigste for meg er at det bare er 15 måneder til VM i Norge.

VM 2019 går nemlig i Østfold, og der vil den tidligere verdensmesteren være på plass - som trebarnsmor og 43-åring.

– Etter fødsel nummer to løp jeg to uker etter. Det anbefalte er vel seks uker. Og jeg var med på fullt NM-program ni uker etter fødselen. Vi som løper mye, tåler ikke langt opphold i løpingen, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg, og viser til at hun hadde 11 ukers opphold rundt den første fødselen.

– Er dette noe å anbefale for kvinner flest?

– Nei, jeg prøver å si til vordende fedre at de ikke skal forvente dette av sine koner. De må legge listen lavere. Men det gjør seg heller ikke selv for meg. Jeg må være ekstremt god til å gjennomføre kjedelige øvelser for bekken og rygg, slik at jeg ikke blir skadet. Jeg tror ikke på flaks, hverken i toppidrett eller graviditet. Du må gjøre en jobb.

– Hvordan skal du ellers trene fra nå og til fødselen?

– Det blir mye motbakkeløping mot slutten. Og trappeløping. Trapper kan jeg anbefale til alle. Du bør ikke løpe som meg, men gå. Det er god trening, så lenge du er forsiktig med bekkenet.

Hausken Nordberg mener at hun som toppidrettsutøver har helt andre muligheter enn andre mødre.

– Mens ungene er på skole/i barnehage, rekker jeg to treningsøkter - og så kan jeg være mor på ettermiddag og kveld.

– Hvordan har du ork til å satse på VM i 2019?

– Jeg hadde nok ikke satset mot et nytt VM i et annet terreng i en annen verdensdel. Men fordi dette er Østfold, og jeg bor bare en time unna, så kan jeg forberede meg kjempegodt på det terrenget som venter, sier orienteringsprofilen, som er gift med Anders Nordberg.

Til sammen rundt 1000 lag deltok i helgens Tiomila.

Denne artikkelen handler om Orientering

Fødsel