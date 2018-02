IRRITERTE: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tapte mixcurling-bronsefinalen mot Russland. Siden har den ene russiske spilleren testet positivt for doping. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Curlingparet ber om ny medaljeseremoni etter dopingsak

Publisert: 20.02.18 13:26 Oppdatert: 20.02.18 14:45

SPORT 2018-02-20T12:26:58Z

Det norske kjæresteparet Kristin Moen Skaslien (27) og Magnus Nedregotten (32) vil ha ny medaljeseremoni etter at de tapte bronsefinalen mot Russland som spilte med en dopet utøver.

– Hvis han blir funnet skyldig, har de stjålet et ærefullt øyeblikk fra oss - å motta medaljen på stadion. Det er ikke kult. Det er hardt å akseptere følelsen at du har blitt holdt utenfor rampelyset, sier Magnus Nedregotten til The Guardian .

Også Russland stilte med et kjærestepar, Aleksander Krusjelnitskij og Anastasija Bryzgalov, og vant bronsefinalen i mixcurling 8–4 mot Norge. Etter kampen har det blitt avslørt at Krusjelnitskij skal ha testet positivt for meldonium både på A-prøven og B-prøven .

Blir Russland og Krusjelnitskij dømt for doping, kan Norge overta bronsen. Med sølvet i mixstafetten i skiskyting vil Norge med medalje i mixcurling ha 30 medaljer - Olympiatoppens uttalte mål.

– Det føles forferdelig ut at de kanskje hadde en fordel mot oss ved å jukse. Så klart er han ikke skyldig før det er bevist, men hvis det blir bevist vil den foretrukkende løsningen for oss være å motta bronsemedaljen en gang under OL, sier Nedregotten.

Fakta Meldonium * Stoffet kom på WADAs forbudsliste fra 1. januar 2016. * Produseres i Latvia og brukes til å behandle hjertesykdommer. Medisinen er ikke godkjent i USA. * Stoffet bedrer blodsirkulasjonen, noe som påvirker prestasjon og restitusjonstid. * Verdens Antidopingbyrå (WADA) bestemte at stoffet skulle flyttes fra «overvåkes» til «forbudt» på grunn av bevis om at utøvere brukte det for å bedre prestasjonen.

Russlands curlingpresident Dmitri Svisjtsjev har uttalt at Krusjelnitskij kan ha vært utsatt for sabotasje. I et intervju med nyhetsbyrået AP mener han det er fullt mulig at noen har plantet meldonium i enten maten eller drikken hans i forkant av vinterlekene.

I kjølvannet av OL-turneringen selger det norske curlingparet utstyr, klær og mobiltelefoner på Finn.

– Vi er jo de fattigste utøverne i OL, og det er en god måte å tjene inn penger på. OL har vært et underskuddsprosjekt for oss og dette er slik vi kan hente inn 14 dager tapt arbeidstjeneste, sier Magnus Nedregrotten til Adressavisen .