KAN STIKKE AV MED POKALEN: Håvard «Rain» Nygaard, her med trofeet fra ESL One Belo Horizonte i 2018, er en av favorittene denne helgen i Katowice. Foto: ESL, Helena Kristiansson.

Kan få norsk superduell i finalen av årets største CS:GO-turnering

Det ligger 8.5 millioner kroner i premiepotten når de tidligere lagkameratene «Jkaem» og «Rain» går i aksjon denne uken.

Publisert: 27.02.19 14:52







Søndag 3. mars skal årets største Counter-Strike: Global Offensive-turnering avgjøres i Katowice i Polen. Tjuefire lag har blitt til kun åtte, og før søndag skal det bli til to.

De åtte lagene har allerede sikret seg tre hundre tusen norske kroner, som blekner i forhold til førsteplassen på 4.2 millioner kroner. Joakim «Jkaem» Myrbostad forteller til VG at dette er hans andre gang i topp åtte.

– Vi er vant til å spille mot de beste hele tiden, så dette er ikke noe nytt for oss, men det å være i sluttspillet i verdens største turnering er nytt for oss som et lag. Så det føles bra å være blant de aller beste, sier Myrbostad til VG.

SJOKKERTE: Den norske Renegades-spilleren etterlot publikum i sjokk etter en 16–14 seier over FaZe Clan. Foto: Starladder.

Sjokkseier i norsk duell

Joakim «Jkaem» Myrbostad og laget hans Renagades var slettes ikke favoritter når de møtte tidligere lagkamerat Håvard «Rain» Nygaard og FaZe Clan til kamp på kartet Inferno. Det ble derfor litt av et sjokk når Renegades slo FaZe 16–14 i en uhyre spennende kamp som ble dratt ut til hele 30 runder.

– Det er alltid morsomt å slå store lag som FaZe Clan, spesielt når det var en så jevn kamp også. Det er litt historie i den kampen, siden jeg spilte for FaZe Clan tidligere i karrieren, så for meg så var det kanskje ekstra morsomt, forteller Myrbostad,

pullquote – Vi tar alltid hver kamp likedan uansett motstander, så det var ingen spesielle faktorer som spilte inn i seieren vår.

Joakim Myrbostad og Renagades gikk totalt 3–1 i Legend stage og kvalifiserte seg dermed til sluttspillet, hvor han i kvartfinalen møter det brasilske laget MIBR.

Bli bedre kjent med «Jkaem» og laget hans Renegades i klippet ovenfor.

les også Ekspertens beste råd: Slik hamler du opp med Counter Strike-eliten

NÆRE PÅ: Det var nære på for Håvard «Rain» Nygaard (t.v) og laget hans FaZe Clan i kvalifiseringen. Foto: Starladder.

Sluttspillet glapp nesten for den norske favoritten

Det ble ingen lett vei til sluttspillet for Håvard «Rain» Nygaard og laget hans Faze Clan, som med en stjernespekket lagoppstilling tidlig ble spådd som favoritt. Etter tapet mot kompisen «Jkaem» og Renegades gikk laget på nok en smell mot det kazakstanske laget AVANGAR. FaZe Clan satt dermed på to tap, og stod i reell fare for å ryke ut. Laget berget likevel sluttspill-billetten med to strake serie-seiere mot de amerikanske lagene Complexity Gaming og Cloud9, men med tynn margin.

Den tidligere lagkameraten, og kompisen, Joakim «Jkaem» Myrbostad forteller til VG at han håper på å møte Rain i finalen.

– Vi er kjempe gode kompiser, så jeg håper alltid at han gjør det bra så lenge de ikke spiller mot oss. Håper vi møtes i finalen!

Bli bedre kjent med «Rain» og laget hans FaZe Clan i klippet ovenfor.

les også Slik unngår du å «tilte» når du spiller dataspill

TIDLIGERE VINNERE: Pokalen er gravert med navnene til tidligere vinnere av IEM Katowice. Foto: ESL, Helena Kristiansson.

Danskene byr på tøffest motstand

Danske Astralis har markert seg som en sensasjon både i hjemlandet og i utlandet, med kjente profiler som Peter «Dupreeh» Rasmussen og Nicolai «Dev1ce» Reedtz i spissen. Det heldanske laget har nå blikket rettet mot tittelen i IEM Katowice, men først må de gjennom Joakim «Jkaem» Myrbostad og Renegades i en eventuell semifinale.

– De har fem superstjerner, men man kan ikke tenke at man gruer seg til å møte de. Jeg tror de gruer seg mer, fordi vi har ingenting å tape!

Nordmannen forteller til VG at de har forberedt seg godt, både teoretisk og i praksis.

– Vi forbereder oss på akkurat samme måte som vi har gjort hele turneringen, vi har fellestrening i mange timer hver dag. Både teoretisk og i praksis. Vi ser også på motstanderen vår og prøver og kontre dem litt på de feltene de ikke er så sterke på, sier Myrbostad.

– Vi er nok underdogs

Myrbostad legger ikke skjul på at laget hans ikke er favorittene til å vinne turneringen, men forteller at alt er mulig.

– Må alltid har troen på det vi gjør, så det har jeg. Vi er nok underdogs til å vinne denne turneringen, men vi har vist så langt at vi er et kjempe bra lag så alt er mulig. Pokalen håper jeg er med oss hjem ja!