Lørdagens travtips: En klar og en sjansebanker

VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver to bankere i V75-spillet til Drammen Travbane lørdag, men vil sitte med hjertet i halsen i det ene løpet.



Olsbu har veldig god tro på at 3-årshoppa Wanda Classic tar seg av DNTs 3- og 4-årsserie.

– Wanda Classic sto vanskelig til i spor tolv i en V75-finale sist, men sto på bra til fjerde i et løp Amarone Classic vant foran S.M.K. Silvousplait. Møter ingen av deres kaliber her, og fra en flott utgangsposisjon, skal Trond Anderssen-traveren ha en flott sjanse, mener Olsbu.

Han lar også Kolnes Brit få stå ugardert.

– Kolnes Brit var totalt overlegen i sin siste start på radige 1.27,0, en tid ingen av konkurrentene har vært i nærheten av. Men hun har feilet mye tidligere og har siden vært strøket en gang av stevneveterinæren. Men kretsen rundt hesten tar neppe den lange turen fra Trøndelag uten ambisjoner. Mangeårig landschampion Eirik Høitomt er vognfører. Det kan bli vinn eller forsvinn. En eller alle er spørsmålet, sier traveksperten.

I Ole A. Landaas minneløp prøver Olsbu duoen Miss Åslandia og S.M.K. Silvousplait, men tør ikke avskrive hverken Charisma K.W. eller S.J.'s Victoria.

Dagens banker

Wanda Classic (V75-3) har en perfekt oppgave på papiret. VGs travekspert, Olsbu, har god tro på seier.

Dagens luring

Bleke Gnisten (V75-5) kommer muligens ut med amerikanervogn. Muligens kan det få ham til å tenne litt ekstra. I sine to siste starter har han kun tapte knepent.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 450 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

V75-1 (2100mv)

5 THALE

6 TENK NÅ DINA

8 MISI Ø.K.

9 IRMA H.R.

12 LYKKJE MAY

10 VALLE TINA

4 EIKJÆRVA

3 KAIAPERLA

15 SMEDTULLA

13 STENSVIK MARIK.

11 T.H. Thermina

2 Horgen Gaupa

1 Idlava

7 Nito Faxa

14 Torpa Oda

———————————

Løpet

Vidåpent i dette hoppeløpet. Jeg helgarderer.

Favoritten

Thale tok en sterk seier foran Smedtulla fra dødens sist og står 20 m bedre til kontra henne nå. Ble treer bak Irma H.R. og Eikjærva med galopp nest sist. Kan absolutt vinne feilfritt.

Outsiderne

Tenk Nå Dina møtte gode hester sist, men skuffet uansett litt. Kommer ut med ny balanse nå. Aktuell selv om hun er litt hardt ute grunnlagsmessig.

Luringen

Misi Ø.K. er veldig god feilfritt og på sitt beste. Blir kuskeforsterket med Cato Antonsen. Trangt spor.

Startsiden

Kaiaperla eller Eikjærva til tet?

V75-2 (2100ma)

1 KOLNES BRIT

———————————

7 Torpa Pi

3 Mo Lykke

11 Eddie

5 Kos Frigga

12 Drivjerven

2 Langlands Teddy

8 Lille Odin

4 A.H. Svarten

10 Solør Alma

6 H.M. Urd

Løpet

En eller alle. Jeg sjanser på Kolnes Brit, men sitter med hjertet i halsen.

Favoritten

Kolnes Brit gikk sitt livs løp sist. Åpnet etter 1.27,0 og 1.26,6 og var helt overlegen. Viser hun tilsvarende spør hun ingen om seieren her. Men hun er dessverre ikke til å stole på. Galoppen ligger hele tiden på lur, og hun ble strøket av stevneveterinæren etter siste start. Men alt er nok i orden, siden man tar den 55-60 mil lange turen fra Trøndelag. Det tyder i alle fall på ambisjoner. Nest sist ble hun treer bak Idlava og Drivjerven, men står 20 m bedre til enn sistnevnte nå.

Outsiderne

Torpa Pi skuffet stort fra lederrygg sist, men har vært flink ellers. Vant på foto foran Jetalatotning nest sist og gikk bra etter startgalopp tredje sist. Hun står med det høyeste grunnlaget og skal ikke avskrives om hun er tilbake på sitt beste.

Luringen

Mo Lykke har gått fine løp i det siste og møter enklere lag nå. Jo Svenstad-traveren står fint til spormessig og skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden

En feilfri Kolnes Brit kan forsvare sporet.

V75-3 (2100ma)

2 WANDA CLASSIC

———————————

1 Cecilie Halbak

5 Cosmic Carpenter

7 Darling Simoni

8 Logical Mystic

6 Always A Star

3 Millman

10 C.C. Lucky Star

11 Well Made

4 Star's Gift

Løpet

Wanda Classic har perfekte forutsetninger i DNTs 3- og 4-årsserie og blir min klare V75-banker.

Favoritten

Wanda Classic er ei meget god 3-årshoppa som sto på fint til fjerde fra spor tolv sist i en V75-finale Amarone Classic vant foran S.M.K. Silvousplait. Møter ingen av deres kaliber her og har dessuten trukket et perfekt spor. Nest sist satt hun tet etter snaue 500 meter og var helt overlegen foran Laylock Classic og Xita Lavec. I en Oaks-kvalifiseringen tapte hun kun for årgangstoppen Hillary B.R., dog klart. I finalen ble det dessverre galopp innledningsvis. I Märtha-løpet for hopper ble hun femte. I kvaliken ble hun toer bak Blueridge Sun.

Outsiderne

Cosmic Carpenter har utviklet seg flott i høst og har gått gode løp hver gang. Trippelaktuell.

Darling Simoni har gått fine løp i Hamre-regi. Står litt langt ute, men er kjapp fra start. Trippelaktuell med klaff.

Luringen

Cecilie Halbak ble sittende fast i tøft lag sist i et Oaks-bonus løp, Amarone Classic vant foran Amazing Case. Står perfekt til spormessig og har en god sjanse til å ende blant de tre.

Startsiden

Cecilie Halbak, Wanda Classic, Darling Simoni og Logical Mystic kan alle løse fort om det laddes fra start.



V75-4 (2520mv)

10 TRIPSSON Ø.K.

4 HORGEN LYNET

11 BRÅTNESFAKS

9 Tao Elda

———————————

2 Kringeland Enok

8 Nordby Frøy

6 Bacchus Ø.K.

5 Odins Eld

1 Trø Hera

3 Lex Odin

7 Tallas

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i dette stayerløpet for kaldblodshester.

Favoritten

Tripsson Ø.K. var helt fantastisk til seier nest sist på radige 1.21,5 over sprintdistanse. Sist i Adolf Idsøes æresløp satt han tidlig i tet. Kunne ikke svare til slutt da og måtte nøye seg med fjerde bak Ulsrud Tea (40 m), G. Jerken og Roli Eld (20 m). Gikk godkjent da. Var også flink til seier femte sist. Viser han seg fra sin beste side, har han en fin sjanse.

Outsiderne

Horgen Lynet har hatt utur i sine tre siste starter etter pause og er klart bedre enn hva resultatraden viser. Feilfritt og med posisjonsklaff er han ikke stort dårligere enn de andre. Men det må løse seg litt fra innersporet på tillegg, selv om han normalt er flink fra start.

Tao Elda står veldig fint inne i dette løpet grunnlagsmessig. Skulle 10-årshoppa vise seg fra sin beste side, kan hun muligens by på en overraskelse. Hun pleier å gå til mål.

Luringen

Bråtnesfaks er milevis bedre enn raden, men har rotet mye med galopp i det siste. Skal safes med denne gang for å unngå prøveløp. 6-åringen har fordel av distansen og klaffer det bare litt med posisjonene, kan han være med helt der fremme, vel og merke feilfritt.

Startsiden

Kringeland Enok er nok den strekhesten som er mest interessert i føringen.

V75-5 (2100ma)

7 ODIN FAKS

2 STEINE FAKSEN

3 BLEKE GNISTEN

1 Kagge Luna

11 Haugestad Arne

4 Kringlers Balder

———————————

12 Åsaoline

8 Mila

10 Årdals Blesa

9 Hafell Kuling

6 Wik Faksen

5 Vesle Moi

Løpet

Jeg streker for halve feltet i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Odin Faks var veldig uheldig og feilet som vinner foran S.K.'s Karsk i V75 på Forus sist. Var overlegen gangen før tross en tøff tur. Var ikke mye slått av Ard gangen før. Sporet er sjanseartet, men feilfritt og med klaff skal det være snakk om en fin sjanse.

Outsiderne

Steine Faksen feilet seg bort sist. Gangen før vant han lett foran Kringlers Balder. Tredje sist tapte han kun knepent for Sirikit etter en flott avslutning. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Luringen

Bleke Gnisten bremset bort seieren sist. Den gikk i stedet til godt avsluttende Haugestad Arne. Kihle-traveren tapte også knepent gangen før, da for Mo Line. Kommer muligens ut med amerikanervogn. Slår det positivt ut, kan han muligens ta en velfortjent seier.

Startsiden

Bleke Gnisten og Kringlers Balder kjører om føringen.



V75-6 (2100ma)

3 MISS ÅSLANDIA

6 S.M.K. SILVOUSPLAIT

———————————

7 Charisma K.W.

5 S.J.'s Victoria

12 Solstrålen D.K.

1 Kemas Starlight

11 Dream On Plush

10 Tuff Enuff

4 Licensee

9 Catherine's Chic

8 Tiller

2 H.M. You Can Choose

Løpet

Jeg prøver to hester i hoppeløpet, Ole A. Landaas minneløp.

Favoritten

Miss Åslandia var tapper fra dødens sist og tapte kun knepent for Avery. På Solvalla nest sist satt hun fast i det aller lengste. Tredje sist speedet Horpestad-traveren inn til en velfortjent seier etter et perfekt smygløp. Kan vinne igjen.

Outsiderne

Charisma K.W. kan ventes forbedret med to løp i kroppen. Hun er kjapp fra start og skulle hun komme foran, stiger sjansene. Brenne-traveren er god nok om hun viser seg fra sin beste side. Men det blir tungt om hun havner utvendig for leder.

Luringen

S.M.K. Silvousplait fullførte flott til annen bak Amarone Classic etter en tøff åpning sist. Gangen før vant hun lett etter et perfekt smygløp. Hun er hardt ute grunnlagsmessig, men er god nok i klassen om det klaffer med løpsopplegget.

Startsiden

Miss Åslandia, S.M.K. Silvousplait og Charisma K.W. kjører trolig om føringen.



V75-7 (2100ma)

9 ÅDNE KOMMANDØR

11 SOLKONGEN

12 FRIER BIRK

4 KOMNES BORK

2 EDENS ODIN

———————————

8 Hr. Ford

5 Skauga Rasken

3 Hellestvedt Trym

10 Spang Express

1 T.B.'s Minar

6 Ånei

Løpet

Jeg prøver fem hester i V75-avslutningen.

Favoritten

Ådne Kommandør er vel årets forvandligsnummer. Tidligere hadde han problemer med å kapre seg premier, men nå i regi av Øivind Mikkelsen har han vært knallgod til tre strake, enkle seirer. Fjerde sist tapte han kun knepent for Hr. Ford tross startgalopp. Må strekes igjen.

Outsiderne

Solkongen har også vært solid i det siste. Var overlegen nest sist og vant greit foran Rapptor sist. Feilfritt kan han runde de fleste, muligens alle, vel og merke feilfritt.

Luringen

Edens Odin mistet en sko og var unnskyldt sist. Trener Nyborg tror hesten er god for en 1.25-tid. I så fall skal han bli meget vrien å fange. Det gjenstår å se.

Startsiden

Edens Odin er kjapp fra start og kan ta føringen.



NØKKELKUSKEN

Navn: Cato Antonsen

Alder: 59 år

Antall seirer i år: 18

Antall seirer totalt: 3.434

Kuske-Cato

Cato Antonsen fikk tidlig tilnavnet kuske-Cato. Men det er med kaldblodshester de fleste seirene har kommet. 15 av 18 så langt i år. Og i lørdagens V75 kan han vinne to løp – begge med kaldblodshester. Nå har han tatt store seirer med varmblodshester også og har Lionel i familien.

V75-1: - Vidåpent. Veldig mange kan vinne. Jeg synes Irma H.R. og Lykkje May skiller seg litt ut. Selv kjører jeg Misi Ø.K. for første gang. Jeg vet hun har kapasitet som rekker. En av mange som skal regnes bak de to favorittene.

V75-2: - Jeg har ambisjoner med Jetalatotning (strøket fredag formiddag) som har vunnet to av sine fem siste. Han ble litt for frisk sist. Klaffer det kan vi vinne. Hesten å slå er trolig Kolnes Brit, som imponerte på Biri sist.

V75-3: - Hun har vært veldig bra, Wanda Classic. Jeg tror hun tar tet og leder hele veien. Banker.

V75-4: - Han skuffet kanskje sist, Trippson Ø.K. Men han trener veldig fint og møter billigere motstand nå. Jeg tror på seier om det klaffer litt. Hestene å slå blir Horgen Lynet og Nordby Frøy.

V75-5: - Odin Faks feilet vekk en klar seier på oppløpet sist. Kan få sin revansje nå. Utfordres av Bleke Gnisten som kan bli vond å ta ned fra tet. Garderinger til Steine Faksen, Wik Faksen og Hafell Kuling.

V75-6: - Tetkampen står mellom Charisma K.W., Miss Åslandia og S.M.K. Silvousplait. Jeg tror også en av dem vinner. Om ikke S.J.’s Victoria fortsetter fremgangen og profiterer på høyt tempo.

V75-7: - Mange om beinet i finalen. Min favoritt blir Edens Odin som kan lede fra start til mål. Komnes Bork er en sterk type i form som kan utfordre. Hr. Ford imponerte på Leangen sist. Solkongen og Ådne Kommandør skal også regnes.