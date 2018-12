LEI SEG: Petter Northug tok fire VM-gull i Falun, foran stafett innrømmer Calle Halfvarsson (nærmest Northug) at han ble psyket ut av nordmannen. Fra venstre resten av det svenske stafettlaget: Marcus Hellner, Daniel Rickardsson og Johan Olsson. Anders Gløersen bak Northug. Foto: Helge Mikalsen/VG

Halfvarsson om livet som Northugs hoggestabbe: – Han vet jeg tåler det

BEITOSTØLEN (VG) Gjennom en lang karriere har Petter Northug (32) hakket på Calle Halfvarsson (29). Bare én gang har Northug klart å sette ham ut av spill. Det var da det gjaldt som mest.

29-åringen er Sveriges suverent beste herreløper etter at Marcus Hellner og Johan Olsson la opp.

Siden 2011 har Halfvarsson møtte Northug som ankermann på stafetter. Han har fått bank gang etter gang.

Northug har kalt ham Calle Klovn. Han har pekt nese. Han har sagt at Halfvarsson spurtegenskaper ikke er gode nok.

– Jeg har taklet det, fordi jeg tror jeg er ganske lik Petter. Han har vært en bedre langrennsløper enn meg. Og slått meg i de duellene vi har hatt, sier Halfvarsson til VG og legger til:

– Men vi er altså ganske like, vi er eplekjekke. Jeg trigges av det. Jeg syns det er moro når man får kjefte litt før et løp.

– Har du noen gang følt at Northug har vært for drøy?

– I VM i Falun. Der satte det for mye greier inn i hodet på meg. Der ble jeg for stresset. Jeg fikk ikke sove før stafetten. Det lå som mye på meg, at dette måtte jeg klare, svarer svensken, som kommer fra et lite sted rett ved Falun, og fortsetter:

– Det var litt tungt. Men samtidig så var det likevel artig på en måte.

Her forteller Halfvarsson hva han syns om å bli kalt Calle Klovn:

Slipper Northug-duell

VG møter ham på det svenske pressetreffet på Beitostølen fredag ettermiddag. Vi får syv minutter med 29-åringen. Den svenske ledelsen passer godt på at det ikke blir mer. Mange vil snakke med ham.

Lørdag går svensken 30 kilometer, søndag er det stafett.

Det eneste som er sikkert er at han ikke skal møte Northug på ankeretappen.

Foran denne sesongen var det 29-åringen som gikk høyt ut. Han mener formen til Northug er så dårlig at han kan ta sikte på å bli Andorras beste skiløper .

Northug svarte. Selvsagt. Og sa at svensken hørtes ut som en klovn i den svenske TV-serien «Solsidan» .

Han har selvtillit nok selv. Det har han alltid hatt. Foran stafetten på Sjusjøen i 2011 sa han til VG at han har en bedre spurt en Northug.

Halfvarsson tar det som en kompliment at Northug «valgte» ham.

– Man hakker ikke på en løper som blir lei seg, som får det tungt. Det ville aldri jeg gjort iallfall. Det tror jeg ikke Petter ville gjort heller. Han vet nok hvordan jeg er, og at han kan dra på – og at det går bra.

Ville gå nakne på ski

I VM i Holmenkollen var det Marcus Hellner som gikk ankeretappen og måtte gi tapt for Northug. Deretter har Halfvarsson hatt jobben.

– Jeg tar det med et smil. Og at jeg dras i gang av det. 99,9 prosent av gangene har det vært artig, sier Halvfvarsson.

Foran tremila i VM i 2017 sa Northug at han skulle gå femmila naken om Halfvarsson vant tremila.

Dette svarte svensken:

Både svenske og norske medier har dyrket de verbale duellene mellom de to.

– Det setter litt farge på det. Men jeg gjør det ikke for mediene, jeg gjør det for å trigge meg og forstyrre ham, sier Halfvarsson.

De har aldri snakket med hverandre om alle angrepene som har kommet. Ingen har bedt om unnskyldning.

Kunne vært gode venner

Halfvarsson tror de to kunne vært gode venner.

– Om vi hadde bodde i samme by, så tror jeg vi kunne vært gode kompiser. Jeg vet at han er interessert i fotball og andre idretter, det er jeg også. Han syns det er gøy å spille fotball selv. Jeg tror vi hadde gått godt overens om det hadde vært sånn, sier Halfvarsson.

– Dere kunne gått ut og sjekket damer sammen?

– Ja, jeg har ikke noe imot det, svarer Halfvarsson og ler godt.

Etter Beitostølen skal han gå i Davos og Tour de Ski, men etter touren skal han stå over to eller tre konkurransehelger for å lade til VM i Seefeld.

Han har fortsatt ingen individuell mesterskapsmedalje. Han sikter seg inn på 15 kilometer klassisk enkeltstart i Seefeld.

Der er det ingen spurt. Og med mindre et mirakel skjer, ingen Northug.