Svenskene etter stafettgull: – Det Zlatan gjør med en fotball, gjør Lindström med et gevær

PYEONGCHANG/OSLO (VG) De svenske Eurosport-kommentatorene Roberto Vacchi og Carl Johan Bergman var helt i hundre da Fredrik Lindström sikret svensk gull på skiskytterstafetten.

– Det her ser jo fantastisk bra ut! Det må man kunne si!

Det var de svenske Eurosport-kommentatorenes reaksjon da Emil Hegle Svendsen og Fredrik Lindström kjempet side om side på ankeretappen i herrenes skiskytterstafett.

Da var det klart at det var kun Norge og «Söta Bror» som kom til å kjempe om de edleste medaljene: gull og sølv.

Kongen på plass

– Nå mine damer og herrer, fest sikkerhetsbeltene. Nå skal stafetten avgjøres, sa de idet de to løperne kom inn på standplass for den siste og avgjørende skytingen.

Og avgjort ble det. Hegle Svendsen sprakk fullstendig og måtte ut i strafferunde, mens Lindström brukte ett ekstraskudd og gikk ut i en soleklar ledelse.

Da brøt det ut full jubel i den svenske kommentatorboksen, og Sveriges konge, CarI Gustav, fikk fra tribuneplass se svenskene parkere Norge og gå inn til sitt første OL-gull på herrenes stafett i skiskyting noensinne.

– Det Zlatan gjør med en fotball, gjør Lindström med et gevær, sier skytetrener Johan Hägström til Aftonbladet .

På det som til slutt ble en sjarmøretappe for Lindström, ble den svenske ankermannen møtt av svenske fans som tok bølgen, ropte og heiet langs løypen.

– Jeg kan ikke tro det er sant, det er helt «galet». Har dere sett på maken? For et OL Sverige gjør, brølte kommentator Roberto Vacchi.

Hans sidekommentator, skiskytterekspert Carl Johan Bergman, var helt satt ut.

– Jeg er tom for ord. Det er så fantastisk å se. Jeg er så imponert.

Og det var liten tvil om at dette var en etterlengtet opptur for våre svenske naboer. Dette var ifølge Aftonbladet, deres første stafettseier siden de vant i Oberhof i 2009.

Og da benyttet også Eurosport Sverige seg av muligheten til å sende et lite stikk i retning Norge:

– For en kveld! Hvem hadde trodd at det svenske skiskytterlandslaget skulle være så gode under OL? Jeg tror alle skiskytterne kommer til å kjøpe seg en leilighet i det leilighetskomplekset de bor i nå, bare av ren glede, for nå må det være deres favorittplass i hele verden, sa en jublende Vacchi.

Den svenske avisen Expressen omtaler gullet som «en skrell» på sine nettsider. Det var nemlig ikke mange som hadde troen på dette, heller ikke Eurosport-kommentator Vacchi.

– Jeg hadde aldri trodd dette før jeg reiste til Sør-Korea. Det tror jeg ingen hadde, sier han.

Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson og Fredrik Lindström utgjorde det svenske laget, og gikk i mål 55.5 sekunder foran Emil Hegle Svendsen og Norge.

Tyskland tok for øvrig bronsemedaljen.

Sverige sikret sin 11. medalje i dette mesterskapet, mens Norge tangerte USAs rekord for flest medaljer i ett og samme mesterskap. Norge har nå 37 medaljer, fordelt på 13 gull, 14 sølv og 10 bronsemedaljer.