Hirscher kjørte ut – Kristoffersen leder

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Henrik Kristoffersens (23) gullsjanser økte kraftig da Marcel Hirscher (28) kjørte ut. Kristoffersen leder etter første omgang, Sebastian Foss-Solevåg (26) har medaljene innen rekkevidde.

Marcel Hirscher har vær suveren så langt i OL. Først knep han gullet i kombinasjonen , før han søndag knuste all motstand og tok sin andre gullmedalje i storslalåm . Ikke nok med det. Østerrikeren har vunnet seks slalåmrenn i verdenscupen i vinter.

Men i nattens slalåm ble det bråstopp for 28-åringen, da han kjørte ut midtveis i løypen i første omgang.

Rett før Hirscher røk ut, hadde Kristoffersen kjørt inn til en solid ledelse på tiden 47,72 sekunder fra startnummer fire.

Østerrikeren på startnummer fem havnet umiddelbart bak Kristoffersen og måtte jage på nedover. Men han kom ikke langt. Midt i bakken ble han stående helt stille etter en feilsving, og måtte konstatere at det ikke ble noe nytt gull denne gangen.

Etter det VG erfarer skal Hirscher nå reise hjem. Hvis det stemmer kjører han ikke lagkonkurransen. Dermed ser OL ut til å være over for østerrikeren, som får med to gullmedaljer i bagasjen. Etter noen TV-intervjuer gikk han forbi østerrikske journalister, og sa «ciao», før han forlot OL-anlegget.

– Det tenkte jeg ikke noe over, det er sånn som kan skje, sier Kristoffersen når VG spør hvordan han reagerte på at rivalen kjørte ut.









Aldri rotet bort ledelsen

Etter Hirschers bom er det kun Kristoffersen igjen i OL-slalåmen som har vunnet et slalåmrenn denne sesongen. Nordmannen har aldri tapt et renn hvor han har ledet etter første omgang.

Selv om Kristoffersen leder rennet 21 hundredeler foran svenske André Myhrer etter første omgang, er han ikke helt fornøyd. 23-åringen mener snøen er vanskelig og uvant, og at det er utfordrende å velge riktig utstyr.

– Jeg ser det på Hirscher også, det er derfor han sliter, sier Kristoffersen til VG.

Foss-Solevåg utfordrer medaljene

Sebastian Foss-Solevåg (26) fulgte opp landsmannens sterke førsteløp da han kjørte inn kun 0,81 bak. Det holder foreløpig til en 5. plass.

– Jeg er i en god angrepsposisjon, så jeg må bare gi gass, sier han til VG.

Jonathan Nordbotten (28) fikk som Hirscher en brå stopp på OL-slalåmen. I en sving spratt plutselig venstre ski av da den slo mot underlaget.

– Det skal ikke skje, mente Eurosports kommentator Håkon Bjercke.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (30) er ikke med i medaljekampen etter at han kjørte i mål 1,55 bak Kristoffersen. Med en 14. plass etter første omgang, sier han til VG at han må angripe bedre i finaleomgangen.

– Det er sterk nok innsats, sier han.

Omgangen er ennå ikke ferdig, men de beste har kjørt. VG oppdaterer saken!

PS: Finaleomgangen starter klokken 05.30 norsk tid.

Resultatliste 1. omgang:

1) Henrik Kristoffersen 47,72, 2) André Myhrer +0,21, 3) Victor Jeandet-Muffat +0,62, 4) Manfred Mölgg +0,68, 5) Sebastian Foss-Solevåg +0,81, 14), Leif Kristian Nestvold-Haugen +1,55