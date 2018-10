LIKE? Kanskje ikke utseendemessig, men når det kommer til å invitere til festlige lag. Foto: Trond Solberg/Nils Bjåland, VG

Skrekk og GRU – hvem vil leke med Thomas?

Thomas Bach minner mer og mer om en navnebror Harald Eia portretterte i humorserien Åpen Post. Velkommen til «Festsentralen, the IOC Edition».

På få dager har to pinlige problemstillinger ytterligere demonstrert hvilke vanskeligheter ringenes herrer befinner seg i:

Har det samme landet IOC presset WADA til å være vennlige mot, faktisk orkestrert et innbrudd i den samme organisasjonens database?

Og er det snart ingen igjen til å arrangere OL når det er kuldegrader?

Særlig det siste sender tankene til en type de fleste som har levd en stund vil minnes , selveste Thomas André (ekstern lenke).

Du vet, den litt ensomme typen som er superivrig på å organisere fest, men som sliter med at responsen stadig uteblir.

Den følelsen kan ikke være langt unna hvordan Thomas Bach og de andre OL-toppene må oppleve at det blir tiltagende vanskelig å få partyplanene på plass.

Denne gangen er det den tyrkiske kandidaten Erzurum som er bekreftet ute av OL 2026-prosessen.

Selv om det denne gangen er en teknisk forklaring, vil neppe mannefallet bremses av at den ene omdømmetapende saken avløser den andre.

Utad durer Den internasjonale olympiske komité (IOC) på som om alt er i orden, men faktum er at sprekkene i strukturen stadig nærmere inn på.

Den tyske toppsjefen i verdens mektigste idrettsorganisasjon er ikke akkurat kjent som ydmykhetens apostel. Han fikk neppe opp fest-iveren der ute, ved å møte utøverne som har kritisert WADAs Russland-knefallet med tung hersketeknikk.

Bach gjør et poeng ut av at IOCs utøverkomité støtter avgjørelsen, i motsetning til WADAs utøverkomité, og mener førstnevnte har mer demokratisk legitimitet.

Dette har fått flere utøverrepresentanter til å steile, som friidrettens Iñaki Gomez.

«Hvis feilinformasjon er temaet, hvorfor kan ikke idrettsorganisasjoner, særlig de som kontrolleres av IOC, opptre på en mer samarbeidende og transparent måte? Det hadde vært noe. De vil stemple utøvere som feilinformerte, fordi det gjør det mye lettere å rettferdiggjøre avgjørelser» , tordner Gomez overfor Insidethegames .

Ro blir det neppe med det første, selv om Bach gjør alt han kan for å legge problemene bak seg og komme videre.

Tvert imot blir det stadig tydeligere hvor mange fronter IOC faktisk sliter på.

Et tema som kan gjøre allerede grå hår enda gråere i Lausanne, vil være om det er hold i anklagene som nå kommer fra britiske og amerikanske myndigheter.

Britene mener at Russlands beryktede militære etterretningstjeneste (GRU) skal ha vært ansvarlig for dataangrepet mot WADA i 2016.

Hackerne, som fikk tak i medisinsk informasjon om blant andre Chris Froome og Serena Williams, kalte seg «Fancy Bears». Dersom dette i virkeligheten var et myndighetsstyrt prosjekt, med mål om å avlede oppmerksomheten vekk fra avsløringene om det russiske systemjukset, blir jo avgjørelsen om å være ettergivende mot Russland nå om mulig enda grellere.

Her skal det selvsagt tas med i betraktningen at vi ikke kjenner bevistyngden.

Men det er grunn til å tro at et organ som «Britain's National Cyber Security Centre» (NCSC) ikke ville våge å gå offentlig ut med full tyngde om dette, dersom de ikke kan underbygge påstanden.

I tillegg har amerikanske myndigheter siktet navngitte, angivelige GRU-agenter for datakriminalitet.

Langs en annen akse blir det tydeligere og tydeligere hvor store problemer IOC-ledelsen har med å finne noen som vil arrangere OL.

Ettermælet for Pyeongchang og Rio de Janeiro blir langt unna glansbildet IOC ønsker å tegne, og nå har problemene med å skaffe vinterverter blitt enda verre.

Per dags dato er Stockholm, Calgary og Milano/Cortina d'Ampezzo alt som gjenstår som 2026-muligheter.

Og det er ikke bankers at det faktisk blir noen skikkelig søknad fra noen av disse, for å si det forsiktig, da store humper i veien om oppslutning og finansiering ikke er passert.

Thomas Bach vil gjerne fortsette å gå på fest.

Men når du insisterer på å leke med den som har ødelagt, og samtidig sørger for at arrangøren får fryktelig mye søl å rydde opp i, er det kanskje ikke så rart at det ikke kommer så mange invitasjoner lenger?