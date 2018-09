TATT UT: Heidi Bratlie Larsen og Euforian i aksjon i feltritt-VM lørdag. Foto: Roland Thunholm

Norsk VM-hest endte på sykestua

2018-09-16

Hesten Euforian befinner seg på VMs sykestue etter feltrittet i USA. Den norske hesten ble tatt ut av konkurransen av dommerne.

Lørdag ble norske Heidi Bratlie Larsen på Euforian stoppet underveis i feltritt-VMs terrengdel.

De første meldingene gikk på at hesten hadde tråkket av seg en sko og fått en strekk underveis.

Søndag kveld sendte imidlertid Norges Rytterforbund ut en pressemelding der det heter at hesten har blitt nøyere undersøkt og at skaden er mer alvorlig. Den har seneskader på begge frambeina i tillegg til strekken.

– Det er ikke uvanlig at ekvipasjer blir tatt ut i feltritt. Det er vanlig prosedyre hvis de er slitne eller har skader, sier sportssjef Nina Johnsen til VG.

– Det står dommere rundt hele banen. Det er betryggende at de observeres for å ivareta helsevelferden.

Johnsen sier at Norges Rytterforbund vil undersøke nærmere hva som har skjedd og evaluere opplegget før og under VM med tanke på å forbedre systemet for fremtidige stevner.

– Vi vil evaluere oppkjøringen, gå gjennom hele prosessen og se hva som kunne ha vært gjort annerledes.

– Er det sånn at Euforian ikke burde ha vært til start?

– Nei, det er det ikke. Hestene er på veterinærbesiktigelse hver dag og studeres av dommerne underveis.

10 av de 83 startende ekvipasjene måtte stå av underveis. I en pressemelding fra Norges Rytterforbund sier landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson om Heidi Bratlie Larsen:

– Fire hindre fra mål ble hun flagget av av overdommerne. Det er sånt som skjer og som vi må skrive på læringskontoen. Jeg synes hun og hesten klarte de vanskelige spørsmålene som var rundt banen, veldig bra, men jeg har ingen problemer med å akseptere at hun ble bedt om å stoppe.

Heidi Bratlie Larsen skrev selv på Facebook etter rittet:

– Han var sliten, men hoppet store fine sprang og ville gjerne løpe! På siste vannhinder fikk jeg en mistanke om at noe ikke stemte og vurderte å stoppe, men rakk ikke å gjøre det før jeg ble stoppet rett etter. Så at jeg ble stoppet var helt rett og jeg hadde uansett gjort det selv.

Søndag uttalte hun i en pressemelding:

– Dette er en veldig trist dag for meg. Nå er det hesten som får all oppmerksomhet. Han betyr alt for meg.

– Han er på sykestua på stevneplassen og får all den beste oppfølging han kan her. Og har det etter forholdene bra og spiser godt og er blid og fornøyd.

Regnet i kjølvannet av orkanen Florence satt en stopper for alle konkurranser i heste-VM søndag. Mesterskapet går i Tryon i Nord-Carolina .