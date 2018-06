James Rodríguez og Colombia lekte seg mot Polen

Publisert: 24.06.18 21:55

SPORT 2018-06-24T19:55:08Z

(Polen - Colombia 0-3) Han herjet i VM for fire år siden. Søndag var James Rodríguez tilbake i VM-form og serverte to målgivende pasninger i Colombias 3–0-seier over Polen.

Rodríguez har slitt med en skade foran VM, og startet på benken i åpningskampen mot Japan, hvor Colombia tapte. Med sin store stjerne fra 2014-VM tilbake på banen var den nødvendige kreativiteten tilbake for Colombia.

Med et strøkent innlegg til Yerry Mina sørget han for 1–0 i 1. omgang. Etter hvilen serverte Quintero en perfekt stikker gjennom til kaptein Radamel Falcao som doblet ledelsen.

Børsen: Polen - Colombia Polen (3-4-3): Wojciech Szczesny 4

Lukasz Piszczek 5

Jan Bednarek 3

Michal Pazdan 4

Bartosz Bereszynski 3

Grzegorz Krychowiak 3

Jacek Goralski 5

Maciej Rybus 3

Piotr Zielinski 4

Robert Lewandowski 4

Dawid Kownacki 3

Innbytter: Kamil Grosicki 4 Sum elleve mann: 42 Colombia 4-2-3-1:

David Ospina - 5

Santiago Arias - 5

Davinson Sanchez - 5

Yerry Mina - 6

Johan Mojica - 4

Wilmar Barrios - 4

Abel Aguilar - 5

Juan Cuadrado - 7

Juan Quintero - 7

James Rodriguez - 8 (Banens beste)

Radamel Falcao - 6 Innbytter: Mateus Uribe 4 Sum elleve mann: 62 Målsjanser: 2-6

Kampkarakter: 4

Dommer: Cesar Ramos 7 . Ingen kontroversielle situasjoner, men mye temperatur og dueller som han håndterte utmerket. Vurdert av Herman Folvik og Yngve Gjerde

Med et kvarter igjen ble all tvil fjernet, igjen var det hovmesterblikket og venstrefoten til Rodríguez som regisserte. Med en pasning bak Polen-forsvaret ble Juan Cuadrado spilt gjennom alene med keeper, og 3–0 var et faktum.

Lewandowski sviktet

Polen skapte lite fremover. På stillingen 1–0 fikk Robert Lewandowski sjansen alene med keeper, men Ospina reddet stjernespissens forsøk.

Lewandowski sto med 21 mål på sine 15 siste landskamper før VM, men i begge kampene i Russland har Bayern München-spissen gått målløs av banen, og søndag var polakkene sjanseløse.

– Veldig fortjent seier til Colombia, Polen var skuffende, konkluderte NRK-ekspert Carl Erik Torp.

VM-kongen James

Lagkameraten i Bayern München, Rodríguez, fikk fullt fortjent avslutte kampen med kapteinsbindet.

Han var mesterskapets store spiller for et Colombia som gikk til kvartfinalen i Brasil for fire år siden, og den gode VM-formen har fortsatt i Russland, bare sjekk disse tallene:

På syv kamper har han levert seks mål og fire målgivende pasninger. Med andre ord: 10 målpoeng på syv kamper, ingen andre spillere har vært involvert i like mange de to siste mesterskapene.

– Det blir morsomt å følge Colombia videre, de har et godt kollektiv og spillere med ferdigheter som Rodríguez har, skrøt Drillo av Colombia.

Fikk juling

1. omgangen bydde på mer dueller enn fintspill, og det var spesielt Rodriguez som fikk tøff behandling en rekke ganger.

– Det ser ut som han har vært i bokseringen, sa NRK-ekspert Carl Erik Torp i pausen.

– Etter å ha sett denne omgangen kan man ikke beskylde fotballspillere for å være pingler, la Aleksander Schau til i samme studio.

Seieren gjør at Colombia nå er på 3. plass i gruppen med tre poeng, ett bak Senegal og Japan. Polen er ute av VM. I siste runde møtes Colombia-Senegal og Japan-Polen.

– Det lukter Japan og Colombia videre her, det blir en herlig siste runde, spår Torp.