Anderson klar for finale etter tidenes lengste Wimbledon-semifinale

Publisert: 13.07.18 20:47 Oppdatert: 13.07.18 21:21

SPORT 2018-07-13T18:47:09Z

(Kevin Anderson – John Isner 7–6, 6–7, 6–7, 6–4, 26–24) Etter seks timer og 35 minutter kunne Kevin Anderson endelig strekke hendene i været og juble for finaleplass i Wimbledon, etter tidenes lengste Wimbledon-semifinale.

Onsdag brukte sørafrikanske Kevin Anderson (32) fire timer og 13 minutter på å slå ut Roger Federer (39) i kvartfinalen på Wimbledon-gresset.

Det var bare for peanøtter å regne mot semifinalen fredag, der han møtte amerikanske John Isner (33). Nummer åtte og nummer ti på verdensrankingen fulgte hverandre som erteris, og måtte ut i tiebreak i fire av fem sett.

Anderson vant førstte tiebreak 8–6, Isner det andre 7–5 og det tredje 11–9 før Anderson tok fjerde sett uten noe ekstra dikkedarer.

Men i det femte og avgjørende settet var de igjen uadskillelige, fem til Anderson tok det 26–24.

– Jeg er litt målløs akkurat nå. Det var en svært tøff kamp for oss begge, og en føler nesten at det skulle endt uavgjort. Jeg har litt blandede følelser akkurat nå. Jeg er selvsagt glad, men samtidig føler jeg virkelig med John (Isner). Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet å tape en slik kamp , skryter en følsom Anderson i et intervju vist på Eurosport, som forteller at han også er god venn med fredagens motstander , Isner.

Helgens finaler kan ses på Eurosport Norge!

Vant tidenes lengste tenniskamp

Tapende Isner var i 2010 involvert i en betydelig lenger kamp i Wimbledon-turneringen. 11 timer og 5 minutter varte kampen Nicolas Mahut, men den gang kunne Isner juble for seier.

Da gikk det siste og avgjørende settet til 70–68 til Isner.

Møter Nadal eller Djokovic

I den andre semifinalen skal Rafael Nadal (32) og Novak Djokovic (31) gjøre opp om den siste finaleplassen i herrens Wimbledon-turnering. Den kampen spilles fredag kveld.

– Jeg må jobbe hardt for å bli klar til finalen etter en slik kamp. Nadal eller Djokovic er ikke smågutter, sa Anderson i et intervju vist på Eurosport.

Anderson har aldri vunnet en Grand Slam-tittel. I 2017 tapte han sin hittil eneste finale mot Nadal.

I kvinnenes finale skal Angelique Kerber (30) møte Serena Williams (36). Hvis Williams vinner lørdagens finale, blir det hennes første seier siden hun i september ble mor .