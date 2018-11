BANKERKUSK: Björn Goop kusker VG-bankeren Topspin og bankerkandidaten Rajah Silvio. Han er heller ikke sjanseløs med Zenit Brick i gulldivisjonsløpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tidenes V75-jackpot - 170 mill. i potten

Skulle du ha en alenebong i V75-omgangen på svenske Eskilstuna lørdag, kan du innkassere hele 110 millioner kroner.



Hele 70 millioner kroner venter ekstra i syverpotten. Klarer du å prikke syv rette, vil du få vanvittig godt betalt. Men vanskelighetsgraden på denne V75-omgangen er svært høy og det ligger store penger i luften.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Topspin bli sin Jackpot-banker.

– Jeg endte til slutt opp med Topspin som alenestrek. Hun har vunnet tre av fem løp, men er knallhardt ute grunnlagsmessig. Men dyktige Björn Goop har siktet inn dette løpet med 4-årshoppa. Hun står perfekt til i springspor og sikter normalt inn føringen. Får hun bare dirigere litt i front, kan hun holde unna. Men hun møter tøffe og mer garvede konkurrenter på tillegg, frykter Olsbu.

Goop kan også ha en vinner i V75-innledningen.

– Rajah Silvio var syk sist og unnskyldt. Vant tre av fire løp før det og kan runde alle, tror traveksperten.

I gulldivisjonsløpet synes han fire hester peker seg klart ut.

– Jeg velger å sette Nadal Broline først. Han har avsluttet solid i sine to siste starter og en seier er like om hjørnet. Makethemark går gode løp hver gang, men kommer ut etter pause. Milligan's School stikker trolig til tet og kan lede lenge om han skulle få dirigere litt. Zenit Brick, også han kjørt av Goop, slo for øvrig Milligan's School i deres siste møte, informerer Olsbu.

Dagens banker

Topspin (V75-4) er satt opp for løpet. Er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Dagens luring

Den Of Warlock (V75-2) var syk nest sist og unnskyldt. Nå sist var han overlegen. Kan runde alle tross dobbelt tillegg.

Her er Olsbus V75-tips til Eskilstuna:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kroner

V75-1 (2140mv)

11 RAJAH SILVIO

10 Claude Debussy

1 Messiah

4 Macelleria

8 Jejje Palema

5 Regent d'Inverne

——————————–

14 Hobby de L'Iton

3 Copitex

9 Allowaable

2 Dante Jaam

12 Alexander U.R.

6 Conway Streamline

7 Bouncing Ball O.O.

15 Aslan D.K.

13 Assumetoberich

Løpet

Rajah Silvio kan være en bankerkandidat.

Favoritten

Rajah Silvio var syk og unnskyldt sist. Vant tre av fire løp før det. Kan runde alle om han er tilbake i slag.

Outsiderne

Messiah har fått ett løp i kroppen etter pause. Kan ventes forbedret.

Luringen

Claude Debussy er meget bra de gangene han går feilfritt. Tok en sterk seier sist og kan yppe seg mot favoritten uten galopp.

Startsiden

Messiah kan forsvare sporet.

V75-2 (2140mv)

10 MAINTAINABILITY

14 DEN OF WARLOCK

15 GREAT KING WINE

6 KABANOSS

8 MELLBY ESS

7 Lady Zappa

——————————–

2 Claret Jug

1 B.B.S.Day Dream

13 Blue Star Champion

9 Carla d'Eronville

12 Mr Perfect

4 Stern

5 Madronjo

11 Dicks Denja

3 Follow The Stream

Løpet

Jeg prøver seks hester i dette lærlingeløpet.

Favoritten

Maintainability avsluttet bra fra køen sist og vant lett gangen før. Får et knepent tips.

Outsiderne

Great King Wine går gode løp hver gang. Fortjener snart en seier igjen.

Luringen

Den Of Warlock var syk nest sist. Overlegen sist. Kan runde alle.

Startsiden

Nr. 1 og 3 (skal ha rygg) er raske.

V75-3 (2140ma)

9 NADAL BROLINE

2 MAKETHEMARK

5 MILLIGAN'S SCHOOL

4 ZENIT BRICK

——————————–

7 Whitehouse Express

8 West Wing

1 Test Drive

3 French Laundry

6 Mind Your Face

Løpet

Fire hester peker seg klart ut i gulldivisjonen.

Favoritten

Nadal Broline har avsluttet solid i sine to starter for Erik Adielsson. Sist avsluttet han sterkt fra køen, men kom akkurat for sent til å innhente Antonio Tabac. Gangen før ble han treer bak Heavy Sound og Makethemark. Denne gang står Reijo Liljendahl-traveren perfekt til i rygg på Makethemark og kan få fin en fin reise. Skulle det bli litt kjøring i front, tror jeg han kan ta en etterlengtet og velfortjent seier.

Outsiderne

Makethemark går gode løp hver gang. Kommer ut etter litt pause nå og trenger kanskje ett løp i kroppen før formen er på plass. Står uansett perfekt til, og han pleier alltid å være godt forberedt. Måtte se seg slått til annen av Heavy Sound og Dreammoko i sine to siste starter, men slo Milligan's School i begge løpene før. Salmela-traveren skal regnes i striden igjen.

Luringen

Milligan's School måtte nøye seg med tredje bak Heavy Sound og Attack Diablo sist. Avsluttet bra til annen bak Zenit Brick etter sen åpning gangen før. Var med på en tøff åpning, men måtte nøye seg med lederrygg da. Stefan Melander-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. Skulle 5-åringen få dirigere litt, kan han meget vel holde unna.

Startsiden

Milligan's School er veldig kjapp fra start og har en god sjanse til å sikre seg føringen.



V75-4 (2140mv)

6 TOPSPIN

——————————–

13 Gun Palema

14 Veroni

3 Arvika By Knight

5 Honey Diablo

12 Global Upfront

7 Kiss Me Tooma

11 Chapter Review

9 Poem In Motion

2 Supreme Face

10 Alliss Wadd

4 Econic

8 Infinity

15 I'm A Believer

1 On Track Orange

Løpet

Jeg prøver Topspin i løpet for 4-årige hopper.

Favoritten

Topspin har vunnet tre av fem løp. Er satt opp for denne oppgaven. Kan muligens holde unna for mer garvede hester.

Outsiderne

Veroni var øm i høvene sist. Bra på sitt beste, men står sjanseartet til.

Luringen

Gun Palema avsluttet hvasst sist. Farlig om hun ligger på skuddhold.

Startsiden

Topspin er kjapp ut og kan ta teten.

V75-5 (2640mv)

8 LOGO LIGHT

11 CAN LANE

3 GLOBAL SKIPPER

1 JULA EXTREME

6 FERRY BOKO

7 BO C.

4 MEGA STAR

5 RAMON DEKKERS

——————————–

10 Xanthis Coktail

9 Aramis Race

2 Thebigred As

12 Viking's Topline

Løpet

Åpent i stayerløpet i Klass I. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Logo Light skuffet nest sist, men var god til seier sist. Står uansett sjanseartet til innerst i annen rekke.

Outsiderne

Can Lane feilet seg bort sist. Gikk sterke løp før det. Regnes feilfritt.

Luringen

Global Skipper har gått sterke løp i det siste. Fortjener en seier etter tre strake annenplasser.

Startsiden

Nr. 1,2,6 og 7 løser bra ut. Thebigred As skal nok uansett ha rygg.



V75-6 (2140ma)

1 DOCTOR DOXEY ZENZ

3 ESPRIT SISU

——————————–

11 Indy Lane

7 Milliondollarrhyme

2 Athos Race

8 Hawk Cliff

6 Uppohoppa

12 Vischio Holz

10 Track Angel

5 Stonewashd Diamant

9 Output Pressure

4 Global Unspoked

Løpet

Åpent i bronsedivisjonen. Skulle gjerne hatt med ti.

Favoritten

Esprit Sisu har vært solid i det siste. Regnes blant de tre igjen.

Outsiderne

Indy Lane har avsluttet flott i sine to siste starter.

Luringen

Doctor Doxey Zenz fikk seiersrekken brutt sist. Trengte løpet og likte ikke banen. Tar muligens revansje.

Startsiden

Nr. 1 kan forsvare sporet.



V75-7 (2140ma)

1 DON'T MIND ME

10 DEAR FRIEND

——————————–

8 Disco Volante

9 Isor Håleryd

6 Speedy Foxy Vicane

5 Mr Golden Quick

3 Vic de Luxe

2 Dartagnan Sisu

11 Zoko Lane

7 Whisky Akema

12 Juvels Boy

4 Firewire

Løpet

Jeg prøver to i sølvdivisjonen.

Favoritten

Don't Mind Me er rask ut og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han holde unna.

Outsiderne

Disco Volante er ikke dårligere enn de andre, men står sjanseartet til.

Luringen

Dear Friend har vunnet fire av sine seks siste. Kan runde alle igjen. Med tempo stiger sjansene.

Startsiden

Nr. 1 kan ta teten. Nr. 7 i mot.