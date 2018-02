KLAR FOR OL-REPRISE: Tiril Sjåstad Christiansen (t.v.) og Johanne Killi sto sammen på pallen etter Big Air-finalen i X Games på Tøyen i Oslo for to år siden (bildet). Nå er drømmen å gjenta suksessen i slopestyle i OL 17. februar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Killi om forholdet til Sjåstad Christiansen: – Uten henne ville jeg kanskje «gitt opp» fortere

Publisert: 17.02.18 00:45

PYEONGCHANG (VG) Freeski-kjører Johanne Killi (20) mener hun er god nok til å vinne slopestyle-finalen i Sør-Korea lørdag og at Tiril Sjåstad Christiansens (22) comeback etter enda en skade er gull verd.

– Når hun har vært skadet, har hun meldt seg ut. Hun har ikke villet følge med på det vi driver med. Fordi når du er så langt nede, orker du ikke følge med på utviklingen på jentesiden. Det vil bety enda en nedtur, sier Johanne Killi med hensyn til om hun har savnet Tiril Sjåstad Christiansen under hennes skadefravær.

Da Johanne Killi fra Dombås vant slopestyle i X Games Norway forrige sesong, takket «gulljenta gullvenninnen for mental hjelp» . Tiril Sjåstad Christiansen hadde overbevist Johanne Killi om at hun hadde det som skulle til for å ta steget opp til det øverste trinnet på pallen.

– Jeg vil si at vi begge er flinke til å gi hverandre støtte og gode råd, svarer hun på spørsmål om de har hatt et «rollebytte» i forberedelsene til OL.

Er det hun som nå har hjulpet Norges hittil beste kvinnelige freeski-kjører til å overvinne mentale hindre etter tre operasjoner det siste året?

Johanne Killi – som i X Games for et par uker siden hadde en dårlig dag i slopestyle, men tok revansj i Big Air med «jeg har aldri kjørt så bra»-sølvmedalje – sier at hun veldig godt skjønner at Tiril Sjåstad Christiansen tok time out «fra miljøet» etter sin siste kneskade i oktober.

– Men jeg sendte meldinger og spurte henne «hvordan går det». Det betyr mye for meg at hun har det bra og at hun kommer raskest mulig tilbake. Jeg kjenner at det er noe som mangler, sier Johanne Killi.

Foran avreisen til Sør-Korea trente de igjen sammen: To dager i Trysil.

– Det var veldig moro å være to jenter på trening igjen. Å være alene sammen med guttene kan by på sine utfordringer. Da blir det oftere slik at jeg er mer på rommet, og at man kjeder seg fortere. Det er artigere å ha noen å «henge» med, svarer hun på spørsmål om Tiril Sjåstad Christiansen nærvær gir henne nødvendig trygghet.

– Ja, jeg vil si det. Uten henne ville jeg kanskje «gitt opp» fortere, sier hun med tanke på det som skal skje.

Slopestyle – to kvalifiseringsomganger og tre finaleomganger («run») – 17. februar. Det er, på tross av imponerende merittlister, OL-debut for begge.

– Vi mangler å stå på pallen sammen i OL, påpeker Johanne Killi.

– Hvor mange pallkandidater er det?

– Det 24 som starter. Åtte til 10 kan gå til finalen, og fem kan vinne gull, svarer hun.

Johanne Killi vedgår at hun er en «ganske dårlig taper» og at det eventuelt vil være tungt å oppleve at det ikke går bra i OL – «når du faktisk har sjansen til å vinne».

– For det har du?

– Ja, det vil jeg si. Hvis jeg «lander» det jeg vil og får til triksene jeg har planlagt. Jeg ville ikke reise dit, uten å vite at jeg kan ta gull, svarer Johanne Killi.

Fakta Fire X Games-medaljer Johanne Killi Født: 13. oktober 1997 Meritter: Gull slopestyle X Games Norge 2017, sølvmedalje Big Air X Games Oslo 2016, sølvmedalje Big Air X Games Aspen 2018, bronsemedalje slopestyle X Games Aspen 2016