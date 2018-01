LANGT BAK: Tiril Eckhoff henger over stavene etter å ha gått inn til det som til slutt ble en 58. plass på normaldistansen. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff etter 58.plassen: – Jeg er medaljekandidat i OL

Publisert: 11.01.18 17:04

SPORT 2018-01-11T16:04:09Z

RUHPOLDING (VG) Tiril Eckhoff (27) havnet på en delt 58. plass på normalen. I OL om fire uker regner hun seg som en medaljekandidat.

– Jeg mener at jeg er en medaljekandidat i OL, sier Eckhoff. Det er kanskje ikke alle som tror på henne etter denne rekken av dårlige plasseringer i verdenscupen:

22., 52., 41., 78., 50., 24. og 58. plass på normalen her i Ruhpolding i dag.

– Jeg er medaljekandidat, bare ikke på normalen, sier Eckhoff og ler.

– Det ser jo helsvart ut, men det er mye positivt å ta med seg. Jeg har troen. Sesongen startet problemfritt, så har det bare gått på tverke og du begynner å tvile på det du har gjort. Jeg har fått trent bra i julen og jeg tror det kan bli veldig bra.

Ville legge opp

– Det er under 30 dager til OL, er det tid nok for deg?

- Det både tror og håper jeg. Jeg har mer kontroll nå enn jeg hadde før jul. Det er litt morsommere å gå renn igjen, sier Eckhoff og innrømmer at hun hadde tanker om å legge opp i desember da hun ble nummer 78 i Hochfilzen.

– Der og da vurderte jeg å legge opp.

Eckhoff tilbrakte julen i Hochfilzen hvor hun også fikk trent godt. Så ble hun syk like før verdenscuprennene i Oberhof. Dermed måtte hun stå over.

- Jeg har vært syk i en liten uke. Derfor er det overraskende at formen er OK i dag. Jeg trodde det skulle være verre.

- Er redd for å skyte

At det ble hele fem bom på fire skytinger på normalen, forklarer hun slik:

- Jeg bommer fordi jeg er litt redd og tør ikke å gjøre det som jeg gjør på trening. Jeg må bli kvitt den konsekvenstenkningen. Det er ikke så bra å være redd for å skyte når du driver med skiskyting.

– Treffer du på alt på trening?

- Nei, jeg bommer da også, men jeg bommer ikke så mye som i konkurranse.

Idrettssjef Per Arne Botnan har fortsatt troen på Eckhoff.

– Tiril viser i dag at hun går fort. Skytingen er det fortsatt tid å gjøre noe med. Hun er en medaljekandidat selv om hun ikke har vist det denne sesongen. Hun har farten inne. Skyteferdighetene har hun, men det handler bare om å bli trygg på det hun skal gjøre, sier Botnan.

