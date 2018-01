TUNGT: Maren Lundby løfter vekter og venter på OL. Foto: Olsen, Geir

Slik er Maren Lundbys nådeløse OL-plan

Publisert: 24.01.18 16:29

EINA (VG) Døgnvill, men ikke rådvill. Maren Lundby (23) gikk omtrent rett på trening etter suksessreisen til Japan. Og forteller om en detaljert plan for å unngå tabber i OL.

I dag tidlig trente hun styrke på Amfi Treningssenter hjemme på Toten. Tidsforskjellen fra Japan på åtte timer kjennes fortsatt i kroppen. Men én ting gjorde susen etter 27 timer på reise – og veldig nedsnødd bil på Gardermoen – da hun kom hjem til mamma Kristin Olstad på Bøverbru.

– Taco og en rolig kveld i sofakroken sammen med mamma. Etter to uker i Japan var det helt nydelig, sier Maren Lundby, og ler.

Fakta Fakta Maren Lundby Alder: 23. Klubb: Kolbukameratene. Meritter: OL: 8. plass (2014). VM: 4. plass (2017). Verdenscupen: 10 førsteplasser.

Med fem triumfer på rad i verdenscupen, og den sjette i sikte (slovenske Ljubno til helgen), er hun oppe i ti førsteplasser i verdenscupsammenheng. En til så tangerer hun Roar Ljøkelsøy, som har den norske rekorden med 11.

Ifølge landslagstrener Christian Meyer er «alt på plass» før OL-konkurransen i Pyeongchang 12. februar. Han beskriver Lundby som «nøye til fingerspissene».

– Hun har kapasitet til å vinne OL-gull. Kanskje kunne det blitt VM-gull i Lahti i fjor også hadde det ikke vært for en del uheldige omstendigheter, sier Christian Meyer.

Fakta Hopp i OL Kvinner: Normalbakke (12. februar) Menn: Normalbakke (10. februar). Storbakke (17. februar). Lagkonkurranse (19. februar).

Han sikter til hoppski som brakk under prøve-OL. Hoppsko som sprakk rett før VM-rennet i Lahti. Og vansker med å håndtere all oppmerksomheten. Lundby hadde los på gullmedaljen – ledet etter 1. omgang – men bommet i finalerunden og havnet på 4. plass i Finland .

Lundby bekrefter at hun har lært en lekse. Under Sotsji-OL var også uhellet ute. Hennes antatt beste ski mistet glien. Sannsynligvis på grunn av feil struktur. Plutselig kjørte de tre kilometer saktere i ovarennet.

– Jeg har lært, og nå er det tatt høyde for ting på utstyrssiden. Det er ikke dét som skal stoppe meg i OL. Nå har jeg dobbel dekning. Ski, sko og bindinger er innhoppet, sier Lundby.

Hun medgir at individuell tilpasning av hopputstyret, som ifølge Alexander Stöckl gjør at Norge herjer i verdenstoppen, er sterkt medvirkende til at hun har parkert konkurrentene i verdenscupen.

Men nå handler det like mye om å ta være på seg selv.

– Jeg jobber videre med de samme tingene i styrketreningen. Og så er det viktig at jeg får hvilt nok. Slikt at overskuddet bevares, sier Maren Lundby.

