Pappa Stjernen rørt etter sønnens første verdenscupseier

Publisert: 13.01.18 16:04

SPORT 2018-01-13T15:04:21Z

Etter over åtte år og 138 renn i verdenscupen uten seier, sikret Andreas Stjernen (29) seg sin første triumf lørdag.

I skiflygingsbakken i Bad Mitterndorf satt Stjernen alene igjen på toppen. Han ledet etter første omgang, men Daniel-André Tande hadde satt press på ham.

29-åringen hoppet for sin første individuelle verdenscuptriumf, og taklet presset ypperlig.

Til slutt vant han 2,5 poeng foran Tande, etter hopp på 229 og 226 meter.

– Det er en helt utrolig dag. Jeg var veldig nervøs da jeg hørte at Tande hoppet så langt som han gjorde. Det føltes jevnt da jeg landet. Men det var godt at jeg endelig fikk se 1-tallet, sier Stjernen til FIS på sletta.

– Jeg vet ikke helt hva jeg føler. Jeg har ikke landet helt ennå. Utrolig godt å ta den første seieren, sier Stjernen til NRK.

For femte gang er Stjernen på pallen i et individuelt renn, men for første gang er han helt på toppen.

Akkurat som faren Hroar Stjernen var i Bischofshofen 6. januar 1985.

Rørt pappa: – Større enn da jeg vant

– Dette er mye større enn da jeg vant. Det er en fantastisk seier. Helt utrolig, sier en rørt Hroar Stjernen til VG like etter at seieren var et faktum.

Endelig utlignet Andreas farens ene verdenscupseier.

– Nå har endelig Andreas stabilisert seg blant de ti beste i verden, og før eller siden måtte han lykkes.

VM i skiflyging i Obsertdorf er rett rundt hjørnet. Dit reiser en stor trønderbataljon med hele Andreas’ familie nedover for å heie på.

Fakta Topp ti 1. Andreas Stjernen 407,6 poeng

2. Daniel André Tande 405,1 poeng

3. Simon Amman 399,9 poeng

4. Robert Johansson 399 poeng

5. Noriaki Kasai 395 poeng

6. Peter Prevc 392,4 poeng

7. Clemens Aigner 388,3 poeng

8. Anze Semenic 386 poeng

9. Stefan Kraft 385,5 poeng

10. Markus Eisenbichler 376,7 poeng

Stjernen skaffet seg et glitrende utgangspunkt da han hoppet soleklart lengst i den første omgangen av skiflygingskonkurransen, og ledet 6,2 poeng foran Simon Ammann.

Hoppet på 229 meter var det lengste i 1. omgang. I 2. omgang var Tandes hopp på 240,5 meter lengst, noe som hjalp ham til å hoppe seg opp fra en 7. til en 2. plass.

Bak Simon Ammann på 3. plass, fulgte Robert Johansson på fjerde.

Fakta Andreas Stjernen Født: 30.07.1988

Klubb: Sporva Idrettslag

Personlig rekord: 249 meter

Meritter: VM-sølv i laghopp i Lahti. Én seier, to andreplasser og to tredjeplasser individuelt i verdenscupen. Fem lagseire.

Stöckl: – Han er mer voksen

Landslagstrener Alexander Stöckl var naturlig nok strålende fornøyd med både Stjernens første seier og den imponerende laginnsatsen.

– Det var helt fantastisk å se ham gjennomføre to så gode hopp, sier Stöckl, som innrømmer at han var spent da Stjernen satt alene igjen på toppen.

– Jeg var jo spent, men han taklet det utrolig bra. Det var jo en god del press på skuldrene hans, sier Stöckl til VG.

Far Hroar poengterer at hans sønn nå har stabilisert seg i toppen. Det har skjedd like etter at hans datter Ella kom til verden i sommer.

– Han er blitt mer voksen nå. Han har jo familie og barn. Han er mer bevisst på hvordan han gjør ting og hvordan han bruker tiden sin, mener Stöckl.

Han kaller lørdagens storeslem for en «perfekt oppkjøring» mot VM i Oberstdorf, men poengterer at bakkene er ulike.

