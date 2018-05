Norge med i kvartfinalekampen: – Vi så ut som en million

Publisert: 07.05.18 06:49

HERNING (VG) Ishockeylandslagets VM-veteran Alexander Bonsaksen (31) mener Norge «så ut som en million» i straffeslagkonkurransen og har tent kvartfinale-håpet med tre poeng foran de siste fem gruppespillkampene.

– Det vi gjorde i straffeslagkonkurransen, var kunst. Henrik Haukeland var helt herlig og reddet alle tyskernes straffeslag. I OL så de ut som «en million». Denne gangen så vi ut som «en million», sier Alexander Bonsaksen til VG i pressesonen under tribunene i VM-arenaen Jyske Bank Boxen.

Fakta Norges VM-kamper 2018 Grunnspillet i Jyske Banken Boxen, Herning 5. mai: Norge-Latvia 2–3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4–5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge kl. 20.15

10. mai: Norge-Canada kl. 20.15

11. mai: Danmark-Norge kl. 16.15

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15 # De fire beste i denne gruppen i Herning til kvartfinaler. De fire beste fra København-gruppen til kvartfinaler.

Tyskland var nær ved å rappe OL-gullmedaljen fra storfavoritten OAR (Russland) i ishockeyfinalen i Pyeongchang for drøyt to måneder siden. I det innledende puljespillet holdt Norge tyskerne til 1–1 i ordinær spilletid og spilleforlengelsen, men tapte i straffeslagkonkurransen: Norge bommet på alle, Tyskland scoret tre på rad i februar.

Nå ble det bildet snudd på hodet, mot Tyskland VM-forsterket med NHL-stjernen Leon Draisaitl.

Mathias Trettenes fintet Tysklands keeper Timo Pielmeier ut i pølsebua, som det heter på hockeyspråket. Stefan Espeland bommet, mens hans lagkamerat fra Vålerenga, Getligaens toppscorer Tobias Lindström, var bombesikker.

– Det er egentlig denne som fungerer best; «feelingen», trygg og bestemt. Det gir selvtillit. Veldig happy, sier Trettenes om sitt straffeslag.

Han spilte nesten hele denne sesongen for Krefeld i Tyskland før han vendte tilbake til Stavanger.

– Det var deilig, og det var på tide, sier Lindström – svensken som ble norsk rett før VM.

Landslagssjef Petter Thoresen var imidlertid opprådd etter at Henrik Haukeland hadde reddet alle tyskernes forsøk, og Norge måtte sette nummer fire for å avgjøre kampen og vinne to poeng. I pressesonen røper han overfor VG at han hadde hatt klart for seg hvem av spillerne som var i stand til å score på tre første, men hvem var klar til å klinke den siste spikeren i Tyskland-kisten?

– Jeg ropte ut på benken: «Hvem kan score?». Det var litt på fleip, men jeg ville også ha et klart svar. «Basse» (Anders Bastiansen) svarte med en gang: «Jeg tar’n». Det var gøy. Det viste at vi er mentalt påskrudd, sier Petter Thoresen.

– Vi har stjålet poeng fra Finland tidligere, og kampen mot Danmark kan bli en nøkkelkamp, svarer Norges superveteran Anders Bastiansen (37) på VGs spørsmål om Norges til kvartfinale for første gang siden 2012 i Stockholm.

Bare så det er sagt: Han plasserte sitt matchavgjørende straffeslag like suverent i mål som han scoret 1–0 mot Latvia i åpningskampen lørdag og 3–2 i ordinær spilletid mot Tyskland søndag ettermiddag.

– Ja, det er vi, svarer Petter Thoresen på spørsmål om det samme: «Kvartfinale?».

– Jeg drømte om tre til seks poeng etter de to første kampene. Vi har tatt tre og har Tyskland bak oss (innbyrdes oppgjør), og Latvia vil vi ha bak oss. Finland og Canada bli sikkert vanskelig å ta poeng fra. Vi har Danmark etter sen kamp mot Canada (se infoboks), men det er vi mentalt forberedt på, Norges landslagssjef.

Han sier at han i første pause ga spillerne beskjed om ikke å «tenke» at Tyskland var «så jævla gode», selv om det sto 2–2 og tyskerne hadde fått av gårde 17 skudd, mot Norges fattige åtte. Han sier «vi var uheldige» ved et par anledninger, og nevner Steffen Thoresens selvmål (Tysklands redusering 1–2).

– Det var et fint mål, sier Steffen Thoresen selvironisk.

– Det er slikt som skjer. Det gikk et par (spiller) bytter, og så måtte jeg bare glemme det, sier landslagssjefens sønn.

