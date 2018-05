Norges kaptein uten selvtillit foran skjebnekampen

Publisert: 14.05.18 11:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-14T09:23:12Z

HERNING (VG) (Norge-USA 3–9) Landslagskaptein Jonas Holøs (30) innrømmer at selvtilliten er på bunnivå foran Norges skjebnekamp mot Sør-Korea i VM mandag.

– Jeg vet ikke hvor vi skal finne selvtilliten. For egen del føler jeg at det smeller bakover hele tiden, og jeg klarer ikke å løse det på noen måte. Da tømmes du for energi, svarer Jonas Holøs på VGs spørsmål om Norge «spilte på seg» selvtillit mot USA - eller om siste rest av den forsvant.

Petter Thoresens VM-mannskap hadde sluppet inn 15 mål i løpet av de tre siste kampene før nest siste VM-oppgjør. USA, som slo Sør-Korea 13–1 tidligere i mesterskapet, vant skuddstatistikken 18–8 i første periode.

Og scoret tre mål i løpet av syv minutter i første periode, etter at Norge hadde bommet på en rekke gode målsjanser de første spilleminuttene.

Med 24 baklengsmål i løpet av 240 spilleminutter, og i fare for å rykke ned til «ishockeyens bakgård» B-VM for første gang siden 2001, mener Jonas Holøs - som spiller desidert mest av utespillerne - at Norge må ty til «det enkle og vilje» for unngå tap i ordinær spilletid, og dermed degradering, mandag ettermiddag i Jyske Bank Boxen.

– Men det har ikke vært godt nok på noen områder. Før var det å holde oss på «trygg grunn» styrken vår. Nå er det vår svakhet, sier Jonas Holøs.

På spørsmål om hva som ikke bør skje mot Sør-Korea, svarer han at det vil være en fordel å score det første målet. Et tidlig mål i mot, «vil ikke være positivt».

Mathis Olimb (32) bommet for åpent mål på stillingen 0–3, pådro seg umiddelbart to minutter i «fryseboksen» for holding og måtte se USA gjøre 4–0 fra utvisningsboksen.

– Det er slik når man ikke er «i dytten», sier han og snakker om selvtillit.

– Jeg trengte to åpne mål for å score ett, tilføyer storebror Olimb som med reduseringen 3–8 scoret sitt første mål i VM.

Henrik Haukeland (23) erstattet Lars Haugen (31) i mål etter at han halvveis hadde sluppet inn fem mål. Keeperbyttet «var ikke meningen», fordi Haukeland etter planen skal starte i mål mot koreanerne.

– Vi har ikke råd til å «hvile» de to første periode mandag. Vi har stor respekt for Sør-Korea. Men spiller vi som vi skal, vinner vi, sier Henrik Haukeland til VG.

– Hvordan er det?

– Med stort hjerte og god disiplin defensivt og offensivt, slik Norge har gjort de siste syv til åtte årene, svarer han.

Henrik Haukeland VM-debuterte i Paris i fjor. Denne sesongen ble han kåret til Allsvenskans (nivå to) beste keeper etter at hans Timrå rykket opp til den svenske toppserien SHL. Nå må han redde Norge fra å rykke ned til VM-nivå to.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018

Herrelandslaget Ishockey