Skøytehelt mener Lorentzens gull er Norges beste i OL

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.02.18 13:50 Oppdatert: 19.02.18 16:01

SPORT 2018-02-19T12:50:18Z

Ådne Søndrål bøyer seg i støvet etter at Håvard Holmefjord Lorentzen (25) leverte et historisk OL-gull.

– Det er gigantisk. Det blir stort sett ikke større enn dette. Dette er sinnssykt, sinnssykt, sinnssykt! Rett og slett, utroper en ekstatisk Søndrål like etter Lorentzens OL-gull og olympiske rekord på 500 meter .

Søndrål, som selv tok gull på 1500 meter i Nagano-OL i 1998, sier at han «aldri ville trodd på det» dersom noen for et par år ville sagt at Norge kom til å vinne gull på 500 meter i Pyeongchang.

– For de som går på skøyter, er dette like viktig som 100-meteren i friidrett. Alle de store landene er med. Alle de største går om å vinne. Det gjør at interessen blir enorm. Det er helt sinnssykt, rett og slett, sier Søndrål til VG.

Han sier han fikk «lykkekick» da han konstaterte at Lorentzen hadde vunnet det første norske gullet på 500 meter siden Finn Helgesen i 1948.

– Han hadde jo til og med oddsen litt imot seg, for han fikk en dårligere trekning enn han kunne ønsket seg, og det var en ulempe for ham med ett løp i stedet for to. Det gjør det desto mer gledelig, sier Søndrål.

– Har du en hilsen til gullvinneren?

– Ord blir små. Hva skal man si? Det er bare å bøye seg i støvet.

På sosiale medier hylles Lorentzens prestasjon som en av tidenes norske OL-bragder:

Søndrål er enig i at gullet er OLs beste norske prestasjon hittil:

– Definitivt. 70 år siden sist, tre kontinenter som deltar, "alle" de store nasjonene er med og slåss om pallen, og ti mann er gode nok til å vinne. Utrolig stort. Men jeg er vel ikke helt objektiv i min vurdering, sier Søndrål til VG.