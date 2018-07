Rini Coolen, her fra pressekonferansen da han ble presentert som ny hovedtrener for Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborgs nye hovedtrener om spillermisnøyen: – Handler ikke om meg

Publisert: 21.07.18 15:49 Oppdatert: 21.07.18 16:19

SPORT 2018-07-21T13:49:45Z

TRONDHEIM (VG) Rini Coolen (51) var helt uforberedt på at han plutselig skulle bli Rosenborgs nye hovedtrener. Nå vil han prate ut om misnøyen med spillerne før arbeidet mot Celtic-kampen begynner.

Lørdag var det treningsfri for Rosenborgs spillere, men den nye, midlertidige hovedtreneren Coolen var imidlertid til stede på treningsfeltet.

På en lite folksom Rosenborg-brakke jobbet Coolen med å forberede trening og kampplan for sin spillergruppe. En spillergruppe som fredag fortalte at de var monumentalt uenige i avgjørelsen om å sparke Kåre Ingebrigtsen som trener.

Søndag venter trening for RBK-gutta igjen, men aller først kaller nederlenderen spillerne inn til prat – før de entrer treningsfeltet.

– Jeg tror det er smart å begynne med en prat, men bare helt kort om det som har skjedd. Men så må vi «freshe» oss opp og gjøre oss klare på det som kommer.

Det sier Coolen til VG i et tre minutters langt intervju – som kommunikasjonsleder Trond Alstad tar tiden på med stoppeklokke.

– Handler ikke om meg

Tid er noe Coolen har lite av. Onsdag venter årets viktigste kamp for Rosenborg – i Champions League-kvalifisering borte mot Celtic i Skottland. 51-åringen frykter ikke at klubbens situasjon vil påvirke prestasjonene i disse kampene.

– Det handler ikke om meg eller de nye trenerne, men det handler om at de har problemer med trenerbyttet, og det har de rett til å si. Men nå er situasjonen som den er, og jeg er hundre prosent sikker på at spillerne kommer til å akseptere det fra og med søndag, slår Coolen fast.

– Men hva synes du om den spesielle situasjonen i klubben?

– Det er sånn det er i fotball. Vi lever i et fritt land, og en av verdiene her i Rosenborg er at folk skal si hva de tenker. Spillerne sto opp for treneren, og det har de lov til synes jeg, men det skiller seg fra min situasjon. Nå må vi jobbe sammen, og vi skal gjøre det. Jeg skjønner at gårsdagen var tøff for dem, og i dag også, men de må være klar for neste kamp og det er jeg sikker på at de vil være, sier Coolen.

Forventet ikke situasjonen

Den ferske Rosenborg-sjefen, Coolen, har levd et langt fotball-liv, og har etter spillerkarrieren trent flere lag, blant annet Arubas landslag, Adeleide i Australia og Twente i Nederland. Før han torsdag steppet inn i rollen til Kåre Ingebrigtsen var han leder for Rosenborgs ungdomsakademi.

– Jeg ble spurt om å ta over, og jeg gjør det fordi jeg liker å hjelpe til. Jeg vil hjelpe klubben og spillerne, og vi må tilpasse det vi må gjøre. På den måten ser jeg frem til det, men jeg hadde ikke ventet denne situasjonen, det er åpenbart, sier Coolen.

– Hvordan skal du gjøre Rosenborg bedre?

– Vi må jobbe fra uke til uke nå som alt er nytt for meg og Trond Henriksen (ny assistenttrener). Vi må analysere motstanderne og finne svakheter som vi kan utnytte, men vi vil også være veldig nære spillestilen til Rosenborg, som allerede leverer gode resultater. Så vi vil holde resultatene ved like, og samtidig spille hver kamp så bra som mulig, og gjerne attraktivt, men vi må jobbe hardt for det.