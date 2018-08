DOMINERTE: Viktor Hovland på det 18. hullet på Pebble Beach søndag. Foto: Eric Risberg / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Viktor Hovland vant verdens største amatørturnering i golf

SPORT 2018-08-19T22:50:36Z

Det 20 år gamle golftalentet Viktor Hovland kronet en historisk helg med en knusende finaleseier over Devon Bling.

Publisert: 20.08.18 00:50 Oppdatert: 20.08.18 03:00

«Tiger, who?», fleipet Hovland da han i seiersintervjuet ble spurt om hvordan det var å følge i fotsporene til Tiger Woods og Jack Nicklaus, golfens to største, som også har vunnet turneringen, Woods tre år på rad.

– Nei da, hvis jeg kan klare å følge i Tiger og de gutta sine fotspor bare noen få skritt, er det mer enn hva jeg kunne ønsket meg, poengterte Hovland.

Han sa til VG etter lørdagens semifinaleseier at han skulle lade opp med «Ringenes Herre».

Om det var utslagsgivende vites ikke, men Hovland vant til slutt overbevisende over sin to år yngre motstander, amerikanske Devon Bling, i den største og gjeveste golfturnering for amatører, U. S. Amateur Championship.

I matchplay-finalen vant han 6&5, som betyr at han hadde vunnet seks hull flere enn motstanderen, med fem hull igjen. Dermed var kampen over etter det 31. av 36 hull. Seieren var helt overlegen.

Hovland sier han ikke har noen umiddelbare planer om å bli proff:

– Jeg har fortsatt to år igjen av college, og jeg har fortsatt mye å lære, sier han til Fox Sports.

20-åringen fra Miklagard golfklubb tok tidlig initiativet og ga aldri fra seg ledelsen etter han satte en birdie på fjerde hull, etter at han måtte klatre 12–13 meter ned en skråning, men likevel klarte å slå et fantastisk innspill. Han fikk også oppmerksomhet for dette oppsiktsvekkende slaget.

Etter hvert tok han initiativet fullstendig, Hovland vant fire hull på rad.

Finalen var satt opp over 36 hull (to runder), og midtveis var Viktor Hovland «fire opp».

Hovland vant totalt 43 av de 104 hullene i matchplay-delen av turneringen. I finalen hadde han seks birdies, fire bogeys og en dobbel-bogey. Ifølge Newsday tapte Bling finalen da han bommet på en lang birdie-putt på det 31. hullet.

Hovland ble dermed den 118. vinneren av finalen av U.S. Amateur på Pebble Bach, verdens største amatørturnering. Han får altså navnet sitt på det samme trofeet som golfsportens største legender.

























1 av 11 Eric Risberg / TT NYHETSBYRÅN

Tiger Woods, Phil Mickelson, Jack Nicklaus, Arnold Palmer og Bobby Jones er blant dem som tidligere har fått navnet sitt er inngravert på The Havemeyer Trophy, en av golfsportens aller største trofeer. Nå står for første gang også et norsk navn der.

7643 amatører fra hele verden med et handikap bedre enn 2,4 prøvde å komme seg til U. S. Amateur Championship. 312 spillere fra 24 nasjoner klarte det - og av dem vant norske Viktor Hovland.

– Vil endre livet hans

Med sin finaleplass U.S. Amateur Championship var han allerede garantert plass i The Masters (Augusta) og U.S. Open (Pebble Beach). Men med seieren over hjemmehåpet Bling, får han også spille i The Open (Royal Portrush, Nord-Irland).

Da blir han ikke bare den første norske spilleren i The Masters noensinne, men også den eneste nordmannen som har spilt i mer enn én majorturnering i karrieren.

– Dette er en turnering som kommer til å endre livet hans og definere karrieren hans. Det er ikke uten grunn at noen fortsatt refererer til U.S. Amateur som en majorturnering. Hovland er bare så avslappet og kul. Jeg er utrolig imponert, sier ekspertkommentator i Fox Sports, Paul Azinger.

– Utrolig viktig for norsk golf

Tore Waagø, daglig leder på Hovlands norske hjemmeklubb Miklagard, sier at ingen der visste hvor stort talent Hovland var da han kom dit for tre år siden.

– Vår hovedtrener Nicolai Langeland sa nesten med én gang at han kom til å bli en fremtidig stjerne. Han baserte det på teknikk, vilje til å jobbe på treningsfeltet, innstilling og evnen til å ikke gi opp. Viktor kan trene på de samme tingene time etter time, og den evnen må du ha for å bli veldig god i golf, sier Waagø.

Han sier at Hovlands prestasjoner er «utrolig viktige for norsk golf», og at folk følger med som de gjorde da Henrik Bjørnstad gjorde det bra på PGA-touren.

– Dette viser at gode prestasjoner «vekker» den vanlige golfer. Det skaper interesse. Jeg tror jo dette også er viktig for alle de andre talentene vi har der ute. De ser at det er mulig å bli god, selv om du er fra Norge, sier Waagø, som er overbevist om at norsk golf kan gå inn i en ny gullader.

– Flere klubber (blant annet Miklagard) har til neste år 8-9 spillere på college og det er klart at Viktor sin innsats inspirerer. Det viser at man kan bli god hvis man gjør de rette tingene. Selvfølgelig er det spillerne som skal ha hovedæren for at man begynner å få resultater, men det er også et bevis på at det gjøres mye bra i norske klubber på utviklingssiden, mener Waagø.

Fem norske spillere har tidligere klart å kvalifisere seg til majorturneringer, nemlig Kristoffer Reitan (U.S. Open 2018), Marius Thorp (The Open 2006), Lars Petter Brovold (The Open 2005), Per Haugsrud (The Open 1997) og Tore Sviland (The Open 1981).