Kingpins (nå Apeks) vant Counter-Strike: Global Offensive-finalen. F.v. Raymond «RashiiiE» Nilsen, Erik Hansen «truth» Dyrnes, Sander «Grusarn» Nordeide Iversen (i front), Anders «aNdz» Kjær og Ole «Marcelious» Langan. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Investor kjøper opp seriemester i Telenorligaen og lønner spillerne

SPORT 2019-01-31T11:03:35Z

Regjerende seriemester i Counter-Strike: GO i Telenorligaen, Kingpins, ble nylig kjøpt opp. Som en del av oppkjøpet får klubben det nye navnet Apeks, og spillerne får lønn.

Kristian Fjeld/Gamer.no

Mathias Hynne/Gamer.no

Publisert: 31.01.19 12:03

Lagets nye eier, ProUnite, arbeider med opplevelser på ulike sports- og idrettsarenaer og har tidligere hentet blant annet Manchester United til showkampen på Ullevaal i juli 2017. Nå går de altså inn i et nytt satsingsområde – e-sport.

Kenneth Johansen har vært daglig leder for Kingpins frem til oppkjøpet, men går nå inn i en ny stilling i organisasjonen som sportslig administrativ leder. Han er strålende fornøyd med avtalen.

Dette er Telenorligaen Norsk seriespill i Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone og Rocket League. Toppdivisjonen i hvert spill består av de ti beste i landet. Etter ni serierunder avsluttes det hele med et sluttspill mellom de fire beste. Påmelding til vårsesongen er åpen nå og frem til 1. februar.

– Dette er et bevis på at beinhard jobbing og en klar strategi vil gi et positivt utfall til slutt. Nå kan vi endelig være med på å forme hele profesjonaliteten i norsk e-sport. Vi kan fokusere mer på å jobbe med det vi er gode på, nettopp e-sport, forteller Johansen i en pressemelding om oppkjøpet.

Denise Anfinnsen blir ny daglig leder etter Johansen, og får med seg hele organisasjonen på flyttelasset.

Lønner spillerne

Spillerne tegner semiprofesjonelle kontrakter, og får med det lønn for arbeidet som legges ned i spillet. I norsk e-sport er det et fåtall klubber som lønner spillerne på denne måten per dags dato. Det vil medføre en del endringer for klubben.

Disse spiller for Apeks Anders «aNdz» Kjær Ole «Marcelious» Langan Sander «Grusarn» Nordeide Iversen Kristian «akez» Kornbakk Pål «Polly» Kammen (prøvespill)

– Nå signeres det semiprofesjonelle kontrakter og de vil få lønn med en intensjon om å kunne spille seg opp. Vi vil kunne får ordentlige rammer rundt klubben og kunne sette sterkere krav til spillerne ved slike kontrakter, sier Anfinnsen om overgangen.



Lagkaptein Anders «aNdz» Kjær får også ny fulltidsjobb i Apeks. Han skal veksle mellom å være spiller og jobbe med administrasjonen, hvor det også skal ansettes flere.

– Vi får muligheten til å bruke mye mer av tiden vår til å bli bedre. Vi kommer til å få et helt greit lønnsnivå ettersom målet ikke bare er å spytte penger i prosjektet, men mer å fortsette og bygge stein for stein slik vi har gjort i Kingpins. Men avtalen gjør at vi kan ta dette til et helt nytt nivå, legger Kjær til.

Mister spiller til Kina

Samtidig med oppkjøpet mister Apeks en av sine spillere. Erik Hansen «truth» Dyrnes var med å vinne seriemesterskapet for Apeks i høst, men fortalte nylig at han at han går over til en kinesisk klubb. Nå skal Dyrnes spille sammen med tre kinesiske spillere, og én fra Estland

– Grunnen til at jeg gikk til et kinesisk lag var på grunn av at jeg og Kristjan «FejtZ» Allsaar hadde diskutert en stund om å spille sammen. Han hadde allerede fått tilbud fra kinesiske Big Time Regal Gaming, og satsingen virker veldig bra. De tre andre spillerne stammer fra kinesiske topplag så jeg har veldig trua på prosjektet, forteller Dyrnes til Gamer.no.

De tre kinesiske spillerne er ikke annonsert offentlig enda, men både Allsaar og Dyrnes vet hvem de er allerede. Han begrunner videre med at han tror hans nye lag vil komme lenger internasjonalt.

– Men jeg tok også avgjørelsen fordi jeg tror det er en større mulighet for å kvalifisere seg til store turneringer, siden konkurransen i den asiatiske regionen er mindre enn i Europa. Jeg vil vise hva jeg er god for på en større scene.

Dyrnes forteller at han var klar over satsingen til Apeks før han takket ja til den kinesiske klubben, og at han hadde muligheten til å være med videre om han ønsket det. Han vet ikke hvordan det vil gå med sine tidligere lagkamerater i Apeks, men ønsker dem alt godt.

Pål «Polly» Kammen skal ta over for Dyrnes, foreløpig på en enmånedskontrakt. Ved kontraktslutt skal Apeks vurdere om han fortsetter i klubben. Kammen har figurert i mange klubber opp gjennom årene, kanskje mest nevneverdig LGB eSports og London Conspiracy, der han spilte sammen med blant annet Håvard «rain» Nygaard og Ruben «RUBINO» Villarroel.

PS: Apeks er ikke det eneste laget i Telenorligaen som lønner spillere. Forrige uke ble det klart at Riddle lønner spillerne på sitt PUBG-lag . Også spillerne på Nordavind lønnes .