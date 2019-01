NEDTUR: Mats Larsen Mostue (midten) og Stavanger Oilers fyrte av flest skudd mot Frisk, men tapte likevel klart. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Oilers-smell mot Frisk − Vålerenga økte serieledelsen

(Frisk Asker − Stavanger Oilers 6-1) (Vålerenga − Stjernen 8-3) Frisk Asker sjokkerte Oilers samtidig som Rasmus Ahlholm sentret Vålerenga til seier mot Stjernen. Nå leder osloklubben Get-ligaen med syv poeng.

Storhamar hadde spillefri tirsdag, mens Stavanger tapte 1-6 for Frisk i Asker tross klar seier i skuddstatistikken. Nicklas Dalberg i Frisk-målet reddet 36 skudd og var kampens store spiller.

Stavanger kom tidlig under i Askerhallen og kom aldri à jour selv om laget vant skuddstatistikken i første periode 18-6 og totalt 37-27. Viktor Granholm (2), Sebastian Johansen, Kyle Bonis, Petter Kristiansen og Hampus Gustafsson scoret for Frisk.

Vålerenga fikk på sin side lenge tøff kamp av nestjumbo Stjernen, men scoret kampens fem siste mål og tok til slutt en overbevisende seier. Laget kom raskt tilbake på seierssporet etter at den 10 kamper lange seiersrekken ble brutt da Stavanger vant i straffeslagkonkurranse sist helg.

Vålerenga dominerte stort i Furuset Forum og vant skuddstatistikken 53-23, men to av Stjernens sju skudd i første periode gikk i mål, og gjestene ledet 2-0 to minutter før første pause, dagen etter at trener Bengt Åke Gustafsson var ferdig i klubben.

Oskar Ekelund og Martin Røymark utlignet med to raske mål på tampen av første periode. Tobias Lindström ga Vålerenga ledelsen for første gang etter snaut halvspilt kamp, men Albin Lindgren satte inn 3-3. Likevel gikk vertene til siste pause i ledelse, takket være scoring av Stefan Espeland etter 38.55.

I siste periode scoret Vålerenga etter 29 sekunder og økte ledelsen ytterligere tre ganger.

Lindström, Espeland og Røymark scoret to mål hver. Lindström og Ekeland noterte fire målpoeng, mens Ahlholm hadde hele seks selv om han ikke selv tegnet seg i målprotokollen.

Vålerenga er sju poeng foran Stavanger og Storhamar når alle tre i tettrioen har spilt 39 kamper.

Lillehammer på fjerdeplass er bare fire poeng duoen på plassene foran etter å ha slått Ringerike 4-0. Målene i Kristins Hall ble scoret av Austin Cangelosi, Justin Hickman, Nick Dineen og Joey Benik, mens Sondre Bergersen Bjerke noterte tre assist.

Sparta halte i land poengene mot Manglerud Star med 3-1. Kampen var spennende til Tommy Kristiansen satte punktum et halvt minutt før slutt.