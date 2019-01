Kommentatorlegenden Per Jorsett er gått bort, 98 år gammel. Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Per Jorsett ble 98 år: Leksikonets siste side

SPORT 2019-01-30T12:17:19Z

Hvis tilværelsen er en syklus, er det ikke mange forunt å få oppleve en samlet rundetid på 98 år.

kommentar

Publisert: 30.01.19 13:17

Dersom man skulle nevne én eneste nordmann som har personifisert det språklige uttrykket om å være et «levende leksikon», ville Per Jorsett ha vært det opplagte valget.

Men nå er boken lukket, nesten 100 år etter at «Pjo» kom til verden i Kristiania, 11. mai 1920.

Per Jorsett har satt usedvanlig dype spor etter seg, over så lang tid at han fikk betydning for generasjoner av nordmenn.

Og han var så heldig at han fikk nyte minnene om alt han hadde opplevd - i og utenfor idrettsverdenen - også da han hadde nådd en alder ikke så mange får med seg.

Da Jorsett fylte 96 år, var en VG-reporter på bursdagsvorspiel hos ham på Skøyen, sammen med en annen kommentatorlegende, Arne Scheie.

Det ble en oppvisning i idrettshistorie, fra en mann som visste alt om hvor viktig kunnskap og forberedelser er når et budskap skal formidles.

Deretter fulgte storinnrykk av barn, barnebarn og tippoldebarn, før jubilanten, ifølge hans egne ord, skulle avslutte feiringen med en liten pjolter når gjestene hadde dratt.

Nå er det Per Jorsett som har forlatt oss, og både hans nærmeste og Norges ekstremt idrettsinteresserte befolkning kan se tilbake på utallige minner.

Særlig ble Per Jorsett kjent for kommentatorkompaniskapet med Knut Bjørnsen, som varte i 30 år, nærmere bestemt fra 1961 til 1991.

Her fikk folket servert kontekst og koloritt av mannen med kronisk stålkontroll på tider, differanser og referanser.

Mange journalister, også i dagens internettbaserte verden, har mye å lære av hvilken viktig og mektig valuta rendyrket kunnskap er.

Interessen oppstod tidlig.

Ni år gammel syklet han for eksempel nesten fire mil fra Ringerike til Ullevaal, for å få med seg sin første landskamp i fotball, og de første skøyteopplevelsene stammer fra lenge før andre verdenskrig.

Da nevnte krig preget alt og alle, var Jorsett motstandsmann, og etter at freden var et faktum begynte han å frilanse for Sportsmanden.

Men det var i NRK talleksperten virkelig ble allemannseie, selv om sportsjournalistikk bare var noe han bedrev ved siden av jobben i Bykreditt.

Aller best huskes han fra alle mesterskapene i skøyter og friidrett, der det aldri skortet på oversikten.

På eldre dager var det tungt for Jorsett at skøytesporten han var så glad i slet med interesse og resultater her til lands, en trend som heldigvis ble snudd under OL i Pyeongchang sist vinter.

Men selv om den ekstremt nøyaktige oversikten kanskje er det som forbindes aller mest med Per Jorsett, var det mange fasetter knyttet til mannen som nå har forlatt oss.

Jorsett var en habil skytter, han sørget for å samle opp et omfattende sportsarkiv med statistisk materiale, han jobbet for Dagbladet og Nationen - og han var ikke minst forfatter med idrettshistorie som fagfelt.

Summen av alt han skapte gjorde at han har fått et tyvetalls utmerkelser, derav Kongens Fortjenstmedalje og Den Internasjonale Olympiske Komités Jubileumspris.

Da han ble spurt om hva han tenkte om å nå hele 96 år, var svaret lunt og lakonisk.

«Det er første gang jeg har levd så lenge. Så jeg har ingen erfaring. Men jeg har det bra her».

Nå er runden over for Per Jorsett. Men han rakk så til de grader å fylle den med innhold på den 98 år lange reisen rundt livets bane.