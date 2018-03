BARTEFIN: Robert Johansson er bartefin og smørblid på seierspallen sammen med Johann André Forfang, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande. Kamil Stoch (t.v.) later ikke til å være like begeistret på seierspallen i Vikersund etter laghoppingen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Robert Johansson har hoppet til verdensrekord i søvne

Publisert: 18.03.18 10:03

VIKERSUND (VG) Robert Johansson (27) øyner muligheten til å slå Kamil Stoch (30) sammenlagt i Raw Air. Verdensrekorden har han allerede inne – i sine søteste drømmer.

Bildet fra seierspallen etter den norske maktdemonstrasjonen i lørdagens lagkonkurranse er nokså betegnende for hva som venter i søndagens superfinale. Raw Air-lederen Kamil Stoch har åpenbart fått noe å tenke på. Jagende Robert Johansson (55,7 poeng bak polakken) kan smille sammen med tidenes norske hoppkvartett – og la drømmene fly – til det som kan bli tidenes lengdefest.

Vikersund i søvne

– Jeg tenker veldig mye skihopping. Spesielt akkurat nå. Jeg kan våkne om natten av at jeg hopper Vikersundbakken ned i søvne. Det holder at jeg legger meg på sengen, og lukker øynene, så kjører jeg ovarennet på vei mot hoppkanten, sier Robert Johansson.

Han hoppet til 252 meter for et år siden. Det var gjeldende verdensrekord – men bare i 33 minutter – før Stefan Kraft banket til med 253,5 meter.

Johansson kikker på skiltet over sletta i monsterbakken der han står i pressesonen lørdag kveld etter tidenes lagseier. Norge utklasset nærmeste konkurrent Polen med 265,6 poeng. Ingen har fått sånn grisebank tidligere. Ikke siden Østerrike slo Norge med 135,5 poeng i Planica i 2011.

Det var mye å juble for blant tusenvis av tilskuere i den kalde vinterkvelden. Ølet gikk ned samtidig som det norske flagget gikk til værs. Men hopperne og publikum fortjener bedre enn 240,5 meter – lørdagens lengste av Johansson i finalen – mener landslagstrener Alexander Stöckl.

– Guttene er fantastiske. De eier denne bakken, men juryen har vært litt for forsiktig med farten. Jeg og de andre treneren har gitt beskjed til TD-assistenten i juryen (Mika Jukkara). Han tok kritikken, og lovte å ta det med i evalueringen. Det må være mulig å være litt mer offensiv for å gjøre det mer spennende for publikum, sier Stöckl.

Han synes Kamil Stoch virker sårbar. Lørdag så han polakken gjøre en liten teknisk feil på hoppkanten, og fikk brems i første del av flyfasen. En ny slik feil søndag og så kan 55,7 poeng være spist opp i et jafs.

Opp med farten

– Jeg hopper 240 meter fra bom fire. Hvis vi sier to bommer opp, så kan jeg «stikke av gårde», og hoppe veldig langt, sier Johansson.

På spørsmål fra VG hvordan «flighten» fortoner seg, ned mot nesten flat mark i verdens største hoppbakke, forklarer han:

– Det går fort samtidig som det går i «slow motion». Du legger merke til hver eneste lille vibrasjon i skiene, og du er fryktelig til stede, og tenker at du må stå imot med alt du har i landingen, sier Johansson.

Sportssjef Clas Brede Bråthen synes det er opplagt at det er forventninger når det handler om superfinalen i Raw Air. Og at hopperne skal få «slippe til ned dit de vil». Altså 250 meter – og vel så det.

– Vi vil underholde publikum. Det har jeg etterlyst i alle år, men da har ikke vi hatt de beste hopperne. Argumentene har mer blitt oppfattet som sutring fordi vi ikke har vært gode, sier Clas Brede Bråthen.