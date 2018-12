TAP: Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene tapte åpningskampen mot Tyskland i håndball-EM. Foto: Bjørn S. Delebekk. VG.

Oftedal om EM uten Nora Mørk: – Andre må stå frem

BREST (VG) Norge mangler flere store profiler i EM, men håndballjentene tror ikke det er grunnen til sjokktapet i åpningskampen mot Tyskland.

– Jeg tror fortsatt Norge kan ta gull, men det er veldig mange som forventer at vi bare skal reise ned til et mesterskap og ta med oss gullet hjem. Man tenker det er normalt at Norge spiller finale, og gjerne vinner. Men det ligger mye arbeid bak, og det er ikke så enkelt som folk tror sier tidligere forsvarskjempe og landslagskaptein Marit Malm Frafjord.

Hun er på plass i Brest og satt på tribunen da Norge fikk en verst tenkelig start på EM i Frankrike. De tapte 32–33 mot Tyskland i åpningskampen:

Norge stiller uten en skadet Nora Mørk i mesterskapet. Amanda Kurtovic mistet EM da hun røk korsbåndet i generalprøven. Stine Skogrand er gravid, og rutinerte Camilla Herrem er vraket. Frafjord tror ikke mangelen på disse spillerne var grunnen til tapet.

– Norge har så mange gode spillere, og mange profiler som har vært med på mye. Spillerne er veldig godt forberedt, og alle kan systemet fordi det jobbes så godt med rekruttering. Nora Mørk og Amanda Kurtovic er jo ikke spillere som har spilt mest forsvar, så man kan ikke bruke det som noen unnskyldning der, sier Malm, som forteller at hun ikke er bekymret etter åpningstapet.

Dagen derpå er Stine Bredal Oftedal , Henny Reistad og Thorir Hergeirsson med på arrangementet til det europeiske håndballforbundet på rådhuset i Brest. Godt over 50 mennesker ble stappet inn på borgermesterens kontor.

Landslagssjefen ga klart uttrykk for at mottagelsen ikke var det han hadde mest lyst til å gjøre etter tapet mot Tyskland.

Men lagkapteinen tok på seg smilet.

– I Frankrike er de glad i slike ting som dette, sier Stine Bredal Oftedal med en fortid i klubben Issy Paris.

– Vi har ikke så mye annet valg enn å stille opp her. Vi hadde tapt ansikt om vi ikke hadde møtte opp. Det kan vi ikke, fortsetter hun.

– Hva betyr det mentalt at dere mangler Nora Mørk og visekaptein Camilla Herrem?

– Jeg tror ikke det var derfor det ble som det ble. Det er sterke personligheter som er vant til å gi mye som er borte. Selvfølgelig kan det ha noe å si. Men jeg synes likevel det er andre ting jeg tenker på selv.

– Andre må stå frem i de rollene. Vi har avhengig av at én av forsvarsspillerne trer frem og tar den rollen bakover. Nora har jo ikke stått så mye i forsvar, sier Stine Bredal Oftedal og sier seg enig når VG sier at Kari Brattset ikke traff i den rollen mot Tyskland.

– Det er en veldig mye vanskeligere situasjon enn vi hadde trengt å stå i. Det frustrerende er at det er vår egen mangel på aggressivitet og intensitet som gjør at vi ikke får to poeng. Det gjør mesterskapet veldig mye vanskeligere videre.

Håndballjentene har ikke tapt to kamper på rad i mesterskap siden 1996. Det skjedde under OL i Atlanta for 23 år siden. Da var ikke engang debutant Henny Reistad født.

– Jeg får håpe at det ikke skjer nå heller. Jeg skal ikke være med på det, Henny Reistad.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er tydelig på at tapet mot Tyskland ikke handlet om manglende spillere.

– Kan dere merke at dere mangler et «kampdyr» som Nora Mørk?

– Nei, ikke nå. Hun har jo heller ikke vært sentral i forsvarsspillet. Vi har jo spillere som går foran. Heidi Løke for eksempel, svarer Thorir Hergeirsson.

Thorir Hergeirsson kjører hele laget gjennom en treningsøkt søndag ettermiddag.

– Den handler kun om forsvar, opplyser han til VG.

– Fortsatt gullfavoritter

Tidligere landslagsspiller og nå TV 2-ekspert Randi Gustad ble ikke imponert over Norges innsats i åpningskampen. Hun så kampen hjemme i Norge.

– Norges varemerke har blant annet vært solid forsvarsspill og gode keepere. Mot Tyskland var det uvanlig tafatt forsvar, og vi slapp inn for enkle mål. Tyskland fikk gjøre det samme mange ganger uten at vi klarte å justere oss underveis i kampen og stoppe dem, sier hun til VG.

– Det er jo et stort tap i angrep, men det er så lenge siden det ble klart at Nora ikke spiller mesterskap at det tror jeg de har ristet av seg. Hvis det er noe som ligger i bakhodet så er det at de mistet Amanda i absolutt siste øyeblikk. De hadde jo trent og forberedt seg sammen med henne, og det å miste noen så sent gjør at man må tenke annerledes, sier Gustad.

– Men jeg er sikker på at de klarer å snu fokus til hva som kan gjøres noe med og at denne gjengen her vil reise seg til neste kamp. Vi er fortsatt gullfavoritter, og får vi orden på forsvarsspillet kan dette bli spennende, legger hun til.