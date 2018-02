MED I DET GODE SELSKAP: OL-flagget blir tatt ned etter at russerne søndag sikret seg OL-gullet i ishockey etter å ha slått Tyskland i finalen. Foto: Brendan Smialowski, AFP

Opphever utestengelsen av Russland - Kaggestad: - En farse

Publisert: 28.02.18 14:26 Oppdatert: 28.02.18 15:06

Russland er inne i varmen igjen etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) opphevet landets dopingutestengelse. Det har ikke Johan Kaggestad sansen for.

Avgjørelsen var ventet og kommer bare noen dager etter at den olympiske ilden er slukket.

Russerne kunne ikke delta i OL som nasjon, men enkelte utøvere fikk være med under nøytralt flagg.

– Russlands olympiske komité har fått alle sine rettigheter tilbake, sier Alexander Zjukov, som er leder for landets OL-komité, ROC.

IOC antydet allerede på et møte 5. desember at utestengelsen kunne bli opphevet allerede før avslutningsseremonien i Pyeongchang slik at russerne kunne delta med sitt eget flagg på OLs siste dag.

Måtte bli hjemme

IOC valgte å nekte flere enn 50 russiske utøvere å konkurrere i Pyeongchang.

Under OL avla to russere positive dopingprøver.

IOC tar et forbehold når det gjelder opphevelsen: At det ikke blir avdekket flere positive dopingprøver i etterkant av mesterskapet.

Samtidig slår man fast at de to positive prøvene ikke har avslørt noe mønster fra ROCs side, men at det dreier seg om enkeltsaker. En egen gruppe har observert Russlands oppførsel under OL. I rapporten ble det lagt vekt på at russerne har respektert og overholdt betingelsene som ble satt av IOC. Russland har også betalt boten på 15 millioner dollar som ble ilagt av IOC i desember, ifølge NTB.

– Det hele har vært en farse, mener Johan Kaggestad.

– Wada (Verdens antidopingbyrå) innstilte på at russerne ikke skulle få delta med noen utøvere, så sa IOC at utøvere det ikke heftet noe ved skulle få delta. I stedet for å ta en grundigere gjennomgang av russernes systematiske statlige doping som skriver seg fra langt tilbake i tid, så er de inne i varmen igjen noen dager etter at OL er over. Det burde vært gjennomført en mer omfattende prosess hvor Wada hadde en mer sentral rolle, sier Kaggestad.