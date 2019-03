IOC-boss Thomas Bach, her under ungdoms-OL i Argentina, leder en organisasjon som nå utfordres av de norske regjeringspartiene. Budskapet: Uten dramatiske endringer av organisasjonen, blir det ingen offentlige penger til leker i Norge. Foto: Scanpix

Frontalangrepet på idrettsgubbene: Den eneste OL-medisinen

Det nytter ikke å legge takstein hvis grunnmuren er råtten. Regjeringens brutale, men nødvendige forslag forandrer forutsetningene for en eventuell ny norsk OL-debatt.

Da idrettstopper og interessegrupper nylig brukte minnene fra Lillehammer-lekene til å forsøke å tenne en ny OL-ild, var én ting påfallende under markeringene: Svært få viste interesse for å ta for seg elefanten i rommet.

Den som handler om det sviktende verdigrunnlaget i den lukkede ledelsen av internasjonal idrett, og ikke minst hvordan IOC nylig var en pådriver da Verdens antidopingbyrå (WADA) ofret rene utøveres interesser på pragmatismens ekle alter.

I festtaler skryter idrettsledere gjerne av hvor autonome organisasjonene deres er, men det er jo en sannhet med betydelige modifikasjoner. Og akkurat dette er det de fire regjeringspartiene har innsett. Derfor tyr de nå til det mest effektive virkemiddelet myndigheter har: Kontroll over penger.

Skal du for eksempel søke om å arrangere OL, er det et krav til en statsgaranti, og det vil også bli brukt betydelige summer av fellesskapets midler til idrettsfesten.

Det grepet regjeringspartiene foreslår sammen, og som følgelig ikke vil bli vanskelig å få gjennom i Stortinget, handler om å stille konkrete krav dersom noe slikt skal være aktuelt i fremtiden.

Det gjenstår å utrede detaljene, men det dreier seg om blant annet åpenhet, likestilling og bedre styresett. Og det er interessant hvor samstemte de fire partiene er om at et IOC rigget som i dag, ikke er forenlig med å gi penger til at deres leker arrangeres på norsk jord.

TIL ANGREP: Representanter fra de fire regjeringspartiene la i dag frem forslag som de mener vil styrke kampen mot doping og stille strengere krav til internasjonale idrettsorganisasjoner. Fra venstre Silje Hjemdal (Frp), Tage Pettersen (H), Linda Hofstad Hellelan (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Grunde Almeland (V) og Jorunn Gleditsch Lossius (KrF). Foto: Tore Kristiansen, VG

Dessuten tas det grep for å trappe opp kampen mot doping markant, blant annet ved å ville endre loven, slik at politiet og Antidoping Norge kan samarbeide tettere.

De to delene av forslaget har en fellesnevner: Idretten kan ikke lenger ha hendene så hardt på rattet - det er tid for handling.

I hvilken grad vil så dette lykkes?

Er det mulig å tvinge frem forandring, eller er dette bare et naivt og fånyttes forsøk på utfordre inngrodde strukturer?

Fra et rent nasjonalt ståsted er det i det minste interessant at det setter premissen for OL-debatten tydeligere, og det setter også press på våre egne idrettspolitikere. Dette krystallklare signalet fra et flertall på Stortinget viser at det er meningsløst å tro at et OL i Norge er aktuelt, med mindre det begynner å skje noe med hvordan internasjonal idrett styres. Det bør legge noen føringer på idrettspolitiske valg fremover, og kan kanskje få de mest naivistiske vyene ned på jorden.

Men noe av det viktigste blir at det legges innhold i løftet om at kravene blir «konkrete».

Fra idrettens side er vi vant til svulstige ord, men her må det handle om å finne tydelige, målbare parametre på om den ønskede forandringen faktisk har funnet sted eller ei, for at fremtidig statsstøtte skal være aktuelt.

Her finnes det en potensiell fallgruve. Det er nemlig tidvis stor forskjell på hvordan ting ser ut på papiret, og hvordan de virkelig er.

I en forskningsrapport som sammenligner ulike idrettsorganisasjoner, kommer for eksempel FIFA godt ut hva gjelder formelle strukturer rundt styresett.

Men for oss som har innsikt i dokumentene i Football Leaks, er det svært tydelig hvor stort differansen kan være mellom formelle og reelle forhold.

For eksempel er verdien av å ha en etikk-komité avhengig av den ikke utføres av en marionette for ledelse. Og en kontrollkomité som i liten grad har substansielle kontrollfunksjoner har begrenset betydning, noe vi også fikk eksemplifisert i den hjemlige åpenhetsdebatten.

Det mest spennende med den norske regjeringens tydelige grep, er det internasjonale potensialet. Er det mulig å få flere vestlige land inn på samme kurs?

I seg selv er jo Norge ingen stor aktør.

Men om IOC vil få flere land med folkestyre til å søke, vil organisasjonen fort få skikkelig hodebry, dersom de møtes av klare krav for å få leke i funksjonelle demokratier.

Det skjer neppe noen revolusjon over natten, men strategien til den norske regjeringen er det mest interessante vi har sett på lenge.

Det kan nemlig ikke fortsette med at eldre herrer klapper hverandre på skulderen, mens de fortsetter å kontrollere noe som er så viktig for så mange, uten å oppfylle elementære krav om demokrati, transparens og godt styresett.

Det er ikke slik at idretten må fratas all selvstendighet.

Men de som sitter igjen store deler av regningen, må også ha sitt å si om hva slags fest som skal avholdes. Eller om det i det hele tatt er noen grunn til å ha party.