Hovland verdens tredje beste etter ny seier: − Forbauset over det selv

Med tre seirer på de siste fem turneringene han har spilt, har Viktor Hovland (24) blitt en virkelig seiersmaskin. Nå er nordmannen verdens tredje beste golfspiller.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

I juni 2019 ble Viktor Hovland proff og nordmannen spilte seg samme sommer frem til fast plass på PGA-touren.

I februar 2020 tok han sin første seier på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open, og siden starten på 2020 har det blitt hele seks seirer for Hovland i turneringer tilknyttet de to største tourene i verden, PGA-touren og DP World Tour (tidligere Europa-touren).

Ingen spillere på de to tourene har tatt like mange seirer i det tidsrommet. Nærmest er Collin Morikawa og Dustin Johnson, som begge har fem seirer siden 2020.

På veien til seirene har Hovland gjort det til sedvane å varte opp med noe helt spesielt. Søndag kom han seg med i omspillet om seieren i Dubai Desert Classic etter å ha gått fire under par på de siste tre hullene. Der avgjorde han med birdie på første forsøk.

– For å være helt ærlig er jeg litt forbauset over det selv, sier Hovland til VG på en pressekonferanse etter seieren.

Han sier selv at det ikke var noe han husker å ha vært god på i yngre dager.

– Kanskje er det jeg som er litt pessimistisk og husker de gangene jeg har «driti meg ut», rett og slett. At jeg husker at jeg har gjort det litt oftere enn jeg faktisk har gjort. Jeg synes det er utrolig kult nå at når jeg ser tilbake på de seirene jeg har hatt, så har jeg slått noen virkelig gode slag for å vinne turneringen. Det har ikke vært det at jeg har haltet meg over målstreken. Jeg har senket en putt eller slått et bra slag de siste hullene. Det er god erfaring jeg tar med meg videre, sier Hovland.

Søndagens seier gjør at Hovland rykker opp til tredjeplass på verdensrankingen. Kun Jon Rahm og Collin Morikawa er foran nordmannen viser oversikten.

I et intervju vist på Viaplay rett etter seieren, var han likevel klar på at han har en del å bevise om han skal gå forbi de to og bli verdensener.

– Det handler om å spille litt som jeg har gjort nå i de større turneringene. Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort så langt, men Collin har vunnet to majors og Jon Rahm vant U.S. Open i fjor. De er der stadig vekk oppe i toppen uke etter uke, så jeg har fortsatt litt å jobbe med, føler jeg, men jeg er på god vei, sier Hovland.

Nordmannen har foreløpig delt tolvteplass som sitt beste resultat fra en majorturnering.

Hovland var blant favorittene til å vinne U.S. Open i fjor, men måtte da trekke seg etter en øyeskade:

Søndagens seier kom med Peter Kaensche som caddie. Den tidligere golfproffen, som nå er trener hos NTG, var i Dubai i forbindelse med en treningsleir og kom inn i fraværet til en coronasmittet Shay Knight.

– Bør Shay være bekymret for jobben sin nå?

– Jeg tror ikke han har noen grunn til å være redd for jobben sin. Peter gjorde en veldig god jobb denne uken, men det blir godt å få Shay tilbake på bagen om et par uker, sier Hovland.