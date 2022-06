VM 2021: Den dramatiske femmila der Johannes Høsflot Klæbo gikk først over mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov - men der Iversen ble sittende igjen med gullmedaljen.

Ski-VM likevel på NRK i 2023 og 2025

NRK og Viaplay har blitt enige om en avtale som sikrer statskanalen senderettighetene til de neste to ski-VMene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er strålende fornøyde med at VM i nordiske grener blir å se på NRK neste år og i 2025 på hjemmebane i Trondheim. Vi vet at store mesterskap er viktig for alle vintersportfans i Norge, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

VM i nordiske grener for 2023 går i Planica i Slovenia, mens VM i 2025 som kjent går i Trondheim.

Det vakte oppsikt da Viaplay i 2019 sikret seg det meste av vintersportrettighetene til NRK. Spesielt VM i Trondheim var ventet å bli en stor begivenhet for mediegruppen. Nå er de altså enige med NRK om å dele rettighetene.

Pakken som Viaplay kjøpte i 2019, gjaldt ikke renn i Norge, Østerrike og Sveits. NRK og TV 2 har disse rettighetene. Sveits er en del av Viaplay-pakken kommende sesong.

– Det er en strålende nyhet for norsk skisport og god nyhet for alle som er glad i skisporten. NRK har en unik erfaring når det gjelder å produsere langrenn kombinert og hopp. Så nå kan norske tv-seere se frem til nye store tv-øyeblikk, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Vinter-OL i 2022 gikk på Discoverys kanaler. Det samme gjorde vinter-OL 2018 og sommer-OL 2021. Discovery har også sommer-OL 2024.

Viaplay har siden sist vinter hatt rettighetene til blant annet nordiske grener, og VM i 2023 og 2025 var en del av pakka da de våren 2019 kjøpte disse rettighetene.

Viaplay overtar høsten 2022 Premier League-rettighetene, som TV 2 tidligere har hatt: