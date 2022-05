Toppseriens toppscorer Elise Thorsnes scoret da Vålerenga slo Stabæk borte. Her fra vårens hjemmekamp mot samme lag.

Brann og Vålerenga slet seg til seier – fortsatt uten poengtap mot andre enn hverandre

Både Brann og Vålerenga måtte slite for poengene i Toppserien onsdag, men de tok hver sin seier og har fortsatt bare avgitt poeng mot hverandre.

Av NTB

Brann fortsetter på tabelltopp etter 2-0 over tabelljumbo Røa, tre poeng foran Vålerenga som vendte til 4-1 over Stabæk på bortebane. Brann har spilt en kamp mer enn rivalen.

Vålerenga kom tidlig under da Andrea Anderdals skudd fra distanse traff Stine Ballisager Pedersen og satte keeper Guro Pettersen ut av spill. Olaug Tvedten utlignet med en flott avslutning midtveis i den første omgangen, og hun sto for assist da Rikke Nygard scoret ledermålet i det 52. minutt. Seriens toppscorer Elise Thorsnes pyntet på resultatet to ganger i sluttminuttene.

Slet mot bunnlaget

Tabelljumbo Røa, som har tatt bare ett eneste poeng, var to minutter fra å holde tett i en time borte mot Brann. Landslagsspiller Elisabeth Terland sprakk nullen på innlegg fra Ingrid Ryland.

Innbytter Maria Brochmann doblet ledelsen midtveis i 2. omgang. Flere mål ble det ikke.

Serietreer Rosenborg var i ferd med å tape ytterligere terreng til tetduoen, men Sara Kanutte Fornes ble matchvinner mot LSK Kvinner i det 89. minutt. RBK er seks poeng bak Brann og gjester Vålerenga lørdag.

Lyn på sluttspillplass

Iselin Sandnes Olsen ble matchvinner fem minutter før slutt da Lyn slo Avaldsnes 3-2 og klatret forbi Stabæk til fjerdeplassen som etter avsluttet grunnserie gir den siste sluttspillbilletten.

Lyn er ett poeng foran Stabæk og to foran LSK. Stabæk har spilt en kamp mer enn de to andre.

Tonje Pedersen gjorde hattrick da Kolbotn vant 5-0 borte over nestjumbo Arna-Bjørnar. Både 3-0 og 5-0 skrudde hun inn direkte på hjørnespark.